PUMB написав:yuriyyerin Здравствуйте. Согласно ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ АТ «ПУМБ» НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КОМПЛЕКСНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ https://bit.ly/2R4SqTb :
1.1.17. При ініціюванні закриття Карткового рахунку, Клієнт зобов’язаний повернути до Банку усі Картки, випущені до цього Карткового рахунку. Клієнт зобов’язаний закрити Картковий рахунок у разі припинення дії Картки та у разі відмови Банку у Перевипуску Картки з додержанням порядку, передбаченого цим пунктом Договору. Закриття Карткового рахунку здійснюється з урахуванням необхідності додержання правил МПС, в тому числі забезпечення здійснення остаточних операцій
Спасибо, что потратили время на ctrl-C ctrl-V. Вчера я общался по телефону с вашим сотрудником, и он подтвердил, что гривневый счёт сотрудники отделения 7 в Харькове таки забыли закрыть. Кстати этот сотрудник по имени Николай не начинает общение в стиле "сам дурак", умеет извиняться и не хамить. И вообще приятный в общении. Передайте вашим коллегам из этого отделения, пусть прослушают разговор на досуге и поучатся, как без эмоций и хамства общаться с клиентами.
Т.е. Вы тупо раскрываете сайту Минфин, банковские данные? Нарушая 10 главу закона "О банках и банковской деятельности"? В законе чётко указано, что такую информацию, сторонним организациям, банки могут давать
По письменному разрешению владельца такой информации, по письменному требованию суда или по решению суда,органам прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел Украины - по их письменному требованию относительно операций по счетам конкретного юридического лица или физического лица - субъекта предпринимательской деятельности за конкретный промежуток времени, органам Государственной налоговой службы Украины по их письменному требованию по вопросам налогообложения или валютного контроля относительно операций по счетам конкретного юридического лица или физического лица - субъекта предпринимательской деятельности за конкретный промежуток времени.
Всё. Никаких письменных разрешений клиенты вам не давали. На каком основании Вы передёте данные о их вкладах сайту Минфин? Как бы нарушение закона. Нет?
Для участия в акции пользователь оставляет заявку на сайте Минфин,при этом он даёт согласие на обработку и передачу своих персональных данных выбранному Банку
http://prntscr.com/m8f1r3
После открытия вклада в выбранном банке пользователь подтверждает открытие вклада на странице
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/confirm/
, указав при этом: номер телефона; название банка, в котором оформлен вклад; номер и дата договора вклада; срок вклада (в месяцах); сумма и валюта по договору, реквизиты счета (текущего/карточного или номер карты для Приватбанка) открытого в банке Украины для получения акционного вознаграждения. Данные клиентов передает Минфин банку, получив согласие пользователя. Банк только подтверждает или опровергает наличие данных вкладов. Т.е. Банк не нарушает действующее законодательство.
По письменному разрешению владельца такой информации
Никаких письменных разрешений клиенты вам не давали. На каком основании Вы передёте данные о их вкладах сайту Минфин? Как бы нарушение закона. Нет?
Для участия в акции пользователь оставляет заявку на сайте Минфин,при этом он даёт согласие на обработку и передачу своих персональных данных выбранному Банку После открытия вклада в выбранном банке пользователь подтверждает открытие вклада на странице
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/confirm/
, указав при этом: номер телефона; название банка, в котором оформлен вклад; номер и дата договора вклада; срок вклада (в месяцах); сумма и валюта по договору, реквизиты счета (текущего/карточного или номер карты для Приватбанка) открытого в банке Украины для получения акционного вознаграждения. Данные клиентов передает Минфин банку, получив согласие пользователя. Банк только подтверждает или опровергает наличие данных вкладов. Т.е. Банк не нарушает действующее законодательство.
Ваши юристы под стать вашему финмону. Любая информация переданная посторонней организации без письменного разрешения клиента, это нарушение закона.