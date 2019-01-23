Додано: Сер 23 січ, 2019 21:25

господа, если досрочно закрыть депо в ИБ, когда упадут начисленные, но не выплаченные %% ? на сл. день?

Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX