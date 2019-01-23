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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 764
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
205
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 764
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:56

  PUMB написав:yuriyyerin
Здравствуйте. Согласно ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ АТ «ПУМБ» НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КОМПЛЕКСНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ https://bit.ly/2R4SqTb :


1.1.17. При ініціюванні закриття Карткового рахунку, Клієнт зобов’язаний повернути до Банку усі Картки, випущені до цього
Карткового рахунку. Клієнт зобов’язаний закрити Картковий рахунок у разі припинення дії Картки та у разі відмови
Банку у Перевипуску Картки з додержанням порядку, передбаченого цим пунктом Договору. Закриття Карткового
рахунку здійснюється з урахуванням необхідності додержання правил МПС, в тому числі забезпечення здійснення
остаточних операцій

Спасибо, что потратили время на ctrl-C ctrl-V.
Вчера я общался по телефону с вашим сотрудником, и он подтвердил, что гривневый счёт сотрудники отделения 7 в Харькове таки забыли закрыть.
Кстати этот сотрудник по имени Николай не начинает общение в стиле "сам дурак", умеет извиняться и не хамить. И вообще приятный в общении. Передайте вашим коллегам из этого отделения, пусть прослушают разговор на досуге и поучатся, как без эмоций и хамства общаться с клиентами.
yuriyyerin
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:36

  Фантом написав:
  PUMB написав:
Согласен, что сперва заявка на Минфине, а потом депозит(-ы). Имел ввиду, что наличие Свободного депо на момент заявки будет препятствием для бонуса по следующему срочному депо.


Верно, так как:
В акции не участвуют депозиты Клиентов, у которых есть действующий вклад и/или предыдущий вклад закончился в течение 30 календарных дней до даты подачи заявки https://minfin.com.ua/deposits/bonus/uah/pumb_dohodnyy_uah/?mpl=co_nm&mpr=compare&mcr=productsdb_301018


Т.е. Вы тупо раскрываете сайту Минфин, банковские данные? Нарушая 10 главу закона "О банках и банковской деятельности"?
В законе чётко указано, что такую информацию, сторонним организациям, банки могут давать
По письменному разрешению владельца такой информации, по письменному требованию суда или по решению суда,органам прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел Украины - по их письменному требованию относительно операций по счетам конкретного юридического лица или физического лица - субъекта предпринимательской деятельности за конкретный промежуток времени, органам Государственной налоговой службы Украины по их письменному требованию по вопросам налогообложения или валютного контроля относительно операций по счетам конкретного юридического лица или физического лица - субъекта предпринимательской деятельности за конкретный промежуток времени.

Всё.
Никаких письменных разрешений клиенты вам не давали.
На каком основании Вы передёте данные о их вкладах сайту Минфин?
Как бы нарушение закона. Нет?




Для участия в акции пользователь оставляет заявку на сайте Минфин,при этом он даёт согласие на обработку и передачу своих персональных данных выбранному Банку
http://prntscr.com/m8f1r3

После открытия вклада в выбранном банке пользователь подтверждает открытие вклада на странице
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/confirm/
, указав при этом: номер телефона; название банка, в котором оформлен вклад; номер и дата договора вклада; срок вклада (в месяцах); сумма и валюта по договору, реквизиты счета (текущего/карточного или номер карты для Приватбанка) открытого в банке Украины для получения акционного вознаграждения.
Данные клиентов передает Минфин банку, получив согласие пользователя. Банк только подтверждает или опровергает наличие данных вкладов.
Т.е. Банк не нарушает действующее законодательство.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 21:25

господа, если досрочно закрыть депо в ИБ, когда упадут начисленные, но не выплаченные %% ? на сл. день?
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 22:14

  PUMB написав:
  Фантом написав:
По письменному разрешению владельца такой информации


Никаких письменных разрешений клиенты вам не давали.
На каком основании Вы передёте данные о их вкладах сайту Минфин?
Как бы нарушение закона. Нет?




Для участия в акции пользователь оставляет заявку на сайте Минфин,при этом он даёт согласие на обработку и передачу своих персональных данных выбранному Банку
После открытия вклада в выбранном банке пользователь подтверждает открытие вклада на странице
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/confirm/
, указав при этом: номер телефона; название банка, в котором оформлен вклад; номер и дата договора вклада; срок вклада (в месяцах); сумма и валюта по договору, реквизиты счета (текущего/карточного или номер карты для Приватбанка) открытого в банке Украины для получения акционного вознаграждения.
Данные клиентов передает Минфин банку, получив согласие пользователя. Банк только подтверждает или опровергает наличие данных вкладов.
Т.е. Банк не нарушает действующее законодательство.


Ваши юристы под стать вашему финмону. Любая информация переданная посторонней организации без письменного разрешения клиента, это нарушение закона.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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