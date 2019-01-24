Так я на карте денег не держу, небезопасно это, да и тут на остаток вроде не платят, поэтому Свободный юзаю, ну а с него ж снять сначала надо...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:23
Так я на карте денег не держу, небезопасно это, да и тут на остаток вроде не платят, поэтому Свободный юзаю, ну а с него ж снять сначала надо...
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:33
Re: ПУМБ
хоть работает старое мобильное приложение, если что...
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