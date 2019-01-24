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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 764
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
205
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 764
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:23

  qwe_ua написав:kreuz
так не работает только ИБ, карты работают, переводы по картам работают.
Так я на карте денег не держу, небезопасно это, да и тут на остаток вроде не платят, поэтому Свободный юзаю, ну а с него ж снять сначала надо...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:33

Re: ПУМБ

  kolyuchy написав:Тоже интересует вопрос когда починят ИБ

хоть работает старое мобильное приложение, если что...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:16

  velvet написав:
  Тракторист написав:такое случается как минимум 1 раз в неделю...

и надолго? а то я первый раз с таким столкнулся...


Если Вы сегодня столкнулись сложностями в работе систем Банка, приносим свои извинения.

Данная ситуация возникла в связи с перебоем в электропитании. Мы сейчас занимаемся восстановлением стабильной работы сервисов Контактного Центра, систем самообслуживания и Отделений.

Ориентировочно до 14:00 работоспособность систем будет восстановлена. Если понадобится больше времени, мы обязательно сообщим дополнительно.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:08

  velvet написав:
  kolyuchy написав:Тоже интересует вопрос когда починят ИБ

хоть работает старое мобильное приложение, если что...

Не работали все 3 ИБ. Счаз старое подчинили уже. Другие не пробовал.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:25

kreuz
старое приложение работало ещё тогда, когда я об этом написал ...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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