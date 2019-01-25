Так я на карте денег не держу, небезопасно это, да и тут на остаток вроде не платят, поэтому Свободный юзаю, ну а с него ж снять сначала надо...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:23
Так я на карте денег не держу, небезопасно это, да и тут на остаток вроде не платят, поэтому Свободный юзаю, ну а с него ж снять сначала надо...
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:33
Re: ПУМБ
хоть работает старое мобильное приложение, если что...
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:16
Если Вы сегодня столкнулись сложностями в работе систем Банка, приносим свои извинения.
Данная ситуация возникла в связи с перебоем в электропитании. Мы сейчас занимаемся восстановлением стабильной работы сервисов Контактного Центра, систем самообслуживания и Отделений.
Ориентировочно до 14:00 работоспособность систем будет восстановлена. Если понадобится больше времени, мы обязательно сообщим дополнительно.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:08
Не работали все 3 ИБ. Счаз старое подчинили уже. Другие не пробовал.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:25
kreuz
старое приложение работало ещё тогда, когда я об этом написал ...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:52
Киньте посилання.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:21
тайна сия есть велика...
в рабочее время как правило за пару-тройку часов исправляли, а в нерабочее время перерывы бывают и поболее..
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:06
Все можу
Колеги, а хтось користується карткою "Все можу"? Чи дісно зняття готівки безкоштовне по всьому світу і сама картка безкоштовна? Які є підводні камені?
Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:33
Снятие налички и 3 карты (основная с магнитной лентой, дополнительная с магнитной лентой, дополнительная карта с чипом и бесконтактом) бесплатно. Но проводка операций поздно вечером, из-за этого - попадание на проценты за один день.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:39
Спасибо! А за конвертацию есть плата?
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