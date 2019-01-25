Alexey_k9 написав:Чи дісно зняття готівки безкоштовне по всьому світу і сама картка безкоштовна? Які є підводні камені?
Кредитных, по-моему, без комиссии.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:41
Re: ПУМБ
Кредитных, по-моему, без комиссии.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:42
Re: ПУМБ
Вот это непонятно, совсем.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:43
Re: ПУМБ
Отдельной нет, курсы коммерческие.
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