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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2184218521862187

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 764
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
205
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 764
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:41

Re: ПУМБ

Alexey_k9 написав:Чи дісно зняття готівки безкоштовне по всьому світу і сама картка безкоштовна? Які є підводні камені?

Кредитных, по-моему, без комиссии.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:42

Re: ПУМБ

Kevin написав:Но проводка операций поздно вечером, из-за этого - попадание на проценты за один день.

Вот это непонятно, совсем.
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Повідомлень: 1540
З нами з: 16.03.10
Подякував: 197 раз.
Подякували: 184 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:43

Re: ПУМБ

Alexey_k9 написав:А за конвертацию есть плата?

Отдельной нет, курсы коммерческие.
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Повідомлень: 1540
З нами з: 16.03.10
Подякував: 197 раз.
Подякували: 184 раз.
 
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  #<1 ... 2184218521862187
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