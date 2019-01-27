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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:41
Alexey_k9 написав:Чи дісно зняття готівки безкоштовне по всьому світу і сама картка безкоштовна? Які є підводні камені?
Кредитных, по-моему, без комиссии.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:42
Kevin написав:Но проводка операций поздно вечером, из-за этого - попадание на проценты за один день.
Вот это непонятно, совсем.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:43
Alexey_k9 написав:А за конвертацию есть плата?
Отдельной нет, курсы коммерческие.
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Додано: Суб 26 січ, 2019 10:25
Хто в курсі, чи ще є можливість оформити вільний онлайн?
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ukr0014959
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Додано: Суб 26 січ, 2019 10:28
ukr0014959 написав:Хто в курсі, чи ще є можливість оформити вільний онлайн?
Есть
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Додано: Суб 26 січ, 2019 11:41
ukr0014959 написав:
Хто в курсі, чи ще є можливість оформити вільний онлайн?
В ВЕБ версии и старом мобильном приложении только 184дня под 9,7%. Писали, что можно через новое приложение на 3мес- ставка будет больше. У меня новое приложение не становится. Наверно, старый андроид.
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lel
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Додано: Суб 26 січ, 2019 12:16
lel написав: ukr0014959 написав:
Хто в курсі, чи ще є можливість оформити вільний онлайн?
В ВЕБ версии и старом мобильном приложении только 184дня под 9,7%. Писали, что можно через новое приложение на 3мес- ставка будет больше. У меня новое приложение не становится. Наверно, старый андроид.
Дякую, в мене все вийшло.
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ukr0014959
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Додано: Нед 27 січ, 2019 00:58
lel написав: ukr0014959 написав:
Хто в курсі, чи ще є можливість оформити вільний онлайн?
В ВЕБ версии и старом мобильном приложении только 184дня под 9,7%
. Писали, что можно через новое приложение на 3мес- ставка будет больше
. У меня новое приложение не становится. Наверно, старый андроид.
Да, через новое предлагает существенно больший процент на 3 мес., под 12%.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 07:44
А где конкретно тарифы по кредитке ВСЕМОЖУ на сайте банка?
Смотрел файлик "Тарифи на обслуговування фізичних осіб (чинна редакція)", но там новичку можно запутаться. Да и поиском в том файле не нашел тарифов ещё по кредитке soloМАНДРИ.
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