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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2185218621872188>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 764
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
205
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 764
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:41

Re: ПУМБ

Alexey_k9 написав:Чи дісно зняття готівки безкоштовне по всьому світу і сама картка безкоштовна? Які є підводні камені?

Кредитных, по-моему, без комиссии.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:42

Re: ПУМБ

Kevin написав:Но проводка операций поздно вечером, из-за этого - попадание на проценты за один день.

Вот это непонятно, совсем.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:43

Re: ПУМБ

Alexey_k9 написав:А за конвертацию есть плата?

Отдельной нет, курсы коммерческие.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:25

Re: ПУМБ

Хто в курсі, чи ще є можливість оформити вільний онлайн?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:28

Re: ПУМБ

ukr0014959 написав:Хто в курсі, чи ще є можливість оформити вільний онлайн?
Есть
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 11:41

  ukr0014959 написав:Хто в курсі, чи ще є можливість оформити вільний онлайн?

В ВЕБ версии и старом мобильном приложении только 184дня под 9,7%. Писали, что можно через новое приложение на 3мес- ставка будет больше. У меня новое приложение не становится. Наверно, старый андроид.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 12:16

  lel написав:
  ukr0014959 написав:Хто в курсі, чи ще є можливість оформити вільний онлайн?

В ВЕБ версии и старом мобильном приложении только 184дня под 9,7%. Писали, что можно через новое приложение на 3мес- ставка будет больше. У меня новое приложение не становится. Наверно, старый андроид.


Дякую, в мене все вийшло.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 00:58

  lel написав:
  ukr0014959 написав:Хто в курсі, чи ще є можливість оформити вільний онлайн?

В ВЕБ версии и старом мобильном приложении только 184дня под 9,7%. Писали, что можно через новое приложение на 3мес- ставка будет больше. У меня новое приложение не становится. Наверно, старый андроид.

Да, через новое предлагает существенно больший процент на 3 мес., под 12%.
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 07:44

Re: ПУМБ

А где конкретно тарифы по кредитке ВСЕМОЖУ на сайте банка?

Смотрел файлик "Тарифи на обслуговування фізичних осіб (чинна редакція)", но там новичку можно запутаться. Да и поиском в том файле не нашел тарифов ещё по кредитке soloМАНДРИ.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 09:30

  MASolomko написав:А где конкретно тарифы по кредитке ВСЕМОЖУ на сайте банка?

Смотрел файлик "Тарифи на обслуговування фізичних осіб (чинна редакція)", но там новичку можно запутаться. Да и поиском в том файле не нашел тарифов ещё по кредитке soloМАНДРИ.

и SOLOМандри и ВСЕМОЖУ
ДОГОВОРУ КОМПЛЕКСНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ Додаток 3
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vollena71
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