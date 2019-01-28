vollena71, спасибо.
Хорошо запрятали.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 січ, 2019 10:16
Re: ПУМБ
vollena71, спасибо.
Хорошо запрятали.
Додано: Вів 29 січ, 2019 17:09
что такое партнерство ??
многие кто форум читает,не менее часто используют соседний минфин для получения дополнительной прибыли . Я например от ПУМБ через минфин получил целый 0 , так как считаюсь действующим ВКЛАДЧИКОМ , а не КЛИЕНТОМ , так как имею карточные , не нулевые счета . В свое время Банк Кристал , у которого я также КЛИЕНТ , но не вкладчик , потому что уже 3 года с хвостиком имею остаток на карточном счету . Теперь о выводах , при наличии в обоих банках остатков на карточных счетах , два банка по-своему усмотрению считают что такое НОВЫЕ ДЕНЬГИ , новый ВКЛАДЧИК и СТАРЫЙ Клиент .
По Кристаллу выплата была по сроку , а ПУМБ - 999999999 )
никому не верю
Додано: Вів 29 січ, 2019 17:17
Додано: Вів 29 січ, 2019 17:22
А може 100К и хватит, причем на протяжение любых 30 кал.дн
... делайте хоть что-нибудь!
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