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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2185218621872188

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 764
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
205
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 764
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 10:16

Re: ПУМБ

vollena71, спасибо.
Хорошо запрятали. :(
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 17:09

что такое партнерство ??

многие кто форум читает,не менее часто используют соседний минфин для получения дополнительной прибыли . Я например от ПУМБ через минфин получил целый 0 , так как считаюсь действующим ВКЛАДЧИКОМ , а не КЛИЕНТОМ , так как имею карточные , не нулевые счета . В свое время Банк Кристал , у которого я также КЛИЕНТ , но не вкладчик , потому что уже 3 года с хвостиком имею остаток на карточном счету . Теперь о выводах , при наличии в обоих банках остатков на карточных счетах , два банка по-своему усмотрению считают что такое НОВЫЕ ДЕНЬГИ , новый ВКЛАДЧИК и СТАРЫЙ Клиент .

По Кристаллу выплата была по сроку , а ПУМБ - 999999999 )
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 17:17

  sens написав:По Кристаллу выплата была по сроку , а ПУМБ - 999999999 )


А Вам за що 999 вчепили? Не сподобалися вхідні манісенди на депозитну карту? )))
От 10 манісендів щомісяця зробив на 150к грн і все, іди лісом :mrgreen:
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 17:22

  Nighthawk написав:
  sens написав:По Кристаллу выплата была по сроку , а ПУМБ - 999999999 )


А Вам за що 999 вчепили? Не сподобалися вхідні манісенди на депозитну карту? )))
От 10 манісендів щомісяця зробив на 150к грн і все, іди лісом :mrgreen:

А може 100К и хватит, причем на протяжение любых 30 кал.дн 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 18:08

clientage

ДА конечно! Они озвучивают цифру свыше 15 тыс за квартал :shock: :shock: :shock:
То есть за 90 дней. Будет больше - навесим девятки :!:
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:06

Нее, ну они психи... но эт ж тока нам понятно -- адекватным клиентам :)
ну а с психом нуна аккуратнее общаться :P
думаю таки 150 за 90 дн покатит :)
Для подстраховки советую получить через них выплату по Фонду на 50..100К, мож и успокоятся 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 2185218621872188
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