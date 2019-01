Додано: Вів 29 січ, 2019 20:52

clientage написав: Нее, ну они психи... но эт ж тока нам понятно -- адекватным клиентам

ну а с психом нуна аккуратнее общаться

думаю таки 150 за 90 дн покатит

Та ну, це дурня-пробувати вгадати, за які суми лочать ці неадеквати. Скунц свого часу домахався за 150к в місяць-надав виписки з депо, квитанції про оплату і прихід коштів, довідку з роботи про доходи-тихо відклеїлися і більше не довбали. Це скунц-то!Але з лумумбою причина інакше. Їм НБУ вставив пістон за недопрацювання у фінмоні-і ці кури, щоб продемонструвати бдітєльность, у творчому рвєнії тупо пройшлися по списку ІНН з великими оборотами за 2018 рік. Вигнали і тих, хто по пару лямів грн у місяць ганяв, і просто просунутих юзерів, які юзають фрішні сервіси банку. Чорт забирай, деякі інодочки за 300к обороту по рахунку тобі видають безкоштовний World Elite, а ці дебіли виганяють за нещасні 150к в місяць! Ну та й фіг з ними, death is not fatal (c) Anarchy Online з 2000х