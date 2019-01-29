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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 січ, 2019 10:16
vollena71, спасибо.
Хорошо запрятали.
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MASolomko
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Додано: Вів 29 січ, 2019 17:09
многие кто форум читает,не менее часто используют соседний минфин для получения дополнительной прибыли . Я например от ПУМБ через минфин получил целый 0 , так как считаюсь действующим ВКЛАДЧИКОМ , а не КЛИЕНТОМ , так как имею карточные , не нулевые счета . В свое время Банк Кристал , у которого я также КЛИЕНТ , но не вкладчик , потому что уже 3 года с хвостиком имею остаток на карточном счету . Теперь о выводах , при наличии в обоих банках остатков на карточных счетах , два банка по-своему усмотрению считают что такое НОВЫЕ ДЕНЬГИ , новый ВКЛАДЧИК и СТАРЫЙ Клиент .
По Кристаллу выплата была по сроку , а ПУМБ - 999999999 )
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 29 січ, 2019 17:17
sens написав:
По Кристаллу выплата была по сроку , а ПУМБ - 999999999 )
А Вам за що 999 вчепили? Не сподобалися вхідні манісенди на депозитну карту? )))
От 10 манісендів щомісяця зробив на 150к грн і все, іди лісом
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Nighthawk
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Додано: Вів 29 січ, 2019 17:22
Nighthawk написав: sens написав:
По Кристаллу выплата была по сроку , а ПУМБ - 999999999 )
А Вам за що 999 вчепили? Не сподобалися вхідні манісенди на депозитну карту? )))
От 10 манісендів щомісяця зробив на 150к грн і все, іди лісом
А може 100К и хватит, причем на протяжение любых 30 кал.дн
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 29 січ, 2019 18:08
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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VLADPn
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Додано: Вів 29 січ, 2019 20:06
Нее, ну они психи... но эт ж тока нам понятно -- адекватным клиентам
ну а с психом нуна аккуратнее общаться
думаю таки 150 за 90 дн покатит
Для подстраховки советую получить через них выплату по Фонду на 50..100К, мож и успокоятся
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 29 січ, 2019 20:52
clientage написав:
Нее, ну они психи... но эт ж тока нам понятно -- адекватным клиентам
ну а с психом нуна аккуратнее общаться
думаю таки 150 за 90 дн покатит
Для подстраховки советую получить через них выплату по Фонду на 50..100К, мож и успокоятся
Та ну, це дурня-пробувати вгадати, за які суми лочать ці неадеквати. Скунц свого часу домахався за 150к в місяць-надав виписки з депо, квитанції про оплату і прихід коштів, довідку з роботи про доходи-тихо відклеїлися і більше не довбали. Це скунц-то!
Але з лумумбою причина інакше. Їм НБУ вставив пістон за недопрацювання у фінмоні-і ці кури, щоб продемонструвати бдітєльность, у творчому рвєнії тупо пройшлися по списку ІНН з великими оборотами за 2018 рік. Вигнали і тих, хто по пару лямів грн у місяць ганяв, і просто просунутих юзерів, які юзають фрішні сервіси банку. Чорт забирай, деякі інодочки за 300к обороту по рахунку тобі видають безкоштовний World Elite, а ці дебіли виганяють за нещасні 150к в місяць! Ну та й фіг з ними, death is not fatal (c) Anarchy Online з 2000х
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Nighthawk
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Додано: Вів 29 січ, 2019 21:10
IMPRINTER написав:
господа, если досрочно закрыть депо в ИБ, когда упадут начисленные, но не выплаченные %% ? на сл. день?
Мгновенно.
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Ratatui
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Додано: Вів 29 січ, 2019 22:20
Nighthawk написав: clientage написав:
Нее, ну они психи... но эт ж тока нам понятно -- адекватным клиентам
ну а с психом нуна аккуратнее общаться
думаю таки 150 за 90 дн покатит
Для подстраховки советую получить через них выплату по Фонду на 50..100К, мож и успокоятся
Та ну, це дурня-пробувати вгадати, за які суми лочать ці неадеквати. Скунц свого часу домахався за 150к в місяць-надав виписки з депо, квитанції про оплату і прихід коштів, довідку з роботи про доходи-тихо відклеїлися і більше не довбали. Це скунц-то!
Але з лумумбою причина інакше. Їм НБУ вставив пістон за недопрацювання у фінмоні-і ці кури, щоб продемонструвати бдітєльность, у творчому рвєнії тупо пройшлися по списку ІНН з великими оборотами за 2018 рік. Вигнали і тих, хто по пару лямів грн у місяць ганяв, і просто просунутих юзерів, які юзають фрішні сервіси банку. Чорт забирай, деякі інодочки за 300к обороту по рахунку тобі видають безкоштовний World Elite, а ці дебіли виганяють за нещасні 150к в місяць! Ну та й фіг з ними, death is not fatal (c) Anarchy Online з 2000х
Памятаєте нашу розмову про "перемогу через поразку" років 2 тому?
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korovas2
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Додано: Сер 30 січ, 2019 00:01
korovas2 написав:
Памятаєте нашу розмову про "перемогу через поразку" років 2 тому?
Хех, у нинішній конкретній ситуації з Вас почали, бо було за що, але так увійшли в раж, що домахалися до мишей
І взагалі, лумумба не жаба, вона не задавлює до смерті, так?
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Nighthawk
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