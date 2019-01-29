RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2186218721882189

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 764
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
205
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
178
Всього голосів : 764
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 01:09

Nighthawk

ничего через 45 дней будет операция "реинкарнация"
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35603
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5665 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 10:50

  Alexey_k9 написав:Колеги, а хтось користується карткою "Все можу"? Чи дісно зняття готівки безкоштовне по всьому світу і сама картка безкоштовна? Які є підводні камені?


За зняття готівки в будь-якому банкоматі світу комісія відсутня. За використання коштів нараховується така комісія як після закінчення пільгового періоду- - 47,88%, комісія за конвертацію відсутня.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2117
З нами з: 19.07.11
Подякував: 773 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 10:58

  MASolomko написав:А где конкретно тарифы по кредитке ВСЕМОЖУ на сайте банка?

Смотрел файлик "Тарифи на обслуговування фізичних осіб (чинна редакція)", но там новичку можно запутаться. Да и поиском в том файле не нашел тарифов ещё по кредитке soloМАНДРИ.


https://bit.ly/2MFYPnx
3 приложение. При открытии файла воспользуйтесь поиском - CTRL+F "SOLOМандри"
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2117
З нами з: 19.07.11
Подякував: 773 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:38

payhub

Колеги , гасил задолженность через payhub , смотрю сумма еще не проведена по 2620****, но в +блоках, если сегодня не проведут по 2620*** до конца опер дня, попадаю на %?
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
Повідомлень: 523
З нами з: 07.05.13
Подякував: 18 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:44

  Banki написав:Колеги , гасил задолженность через payhub , смотрю сумма еще не проведена по 2620****, но в +блоках, если сегодня не проведут по 2620*** до конца опер дня, попадаю на %?

та лаадно, +30..40мин максимум у них на такую проводку :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27250
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2173 раз.
Подякували: 3146 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:50

clientage
так же думал :!:
Зображення
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
Повідомлень: 523
З нами з: 07.05.13
Подякував: 18 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:52

  Banki написав:Колеги , гасил задолженность через payhub , смотрю сумма еще не проведена по 2620****, но в +блоках, если сегодня не проведут по 2620*** до конца опер дня, попадаю на %?

Сьогодні операція була?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27486
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1395 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2186218721882189
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, maxprofit, ramaz, reef, sola, vollena71, Кочевник і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66889)
30.01.2019 11:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.