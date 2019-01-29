ПУМБ
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 січ, 2019 01:09
Nighthawk ничего через 45 дней будет операция "реинкарнация"
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
2
Повідомлень: 35603
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5665 раз.
Профіль
9
4
2
Додано: Сер 30 січ, 2019 10:50
Alexey_k9 написав:
Колеги, а хтось користується карткою "Все можу"? Чи дісно зняття готівки безкоштовне по всьому світу і сама картка безкоштовна? Які є підводні камені?
За зняття готівки в будь-якому банкоматі світу комісія відсутня. За використання коштів нараховується така комісія як після закінчення пільгового періоду- - 47,88%, комісія за конвертацію відсутня.
PUMB
Представник банку
Повідомлень: 2117
З нами з: 19.07.11
Подякував: 773 раз.
Подякували: 135 раз.
Профіль
Додано: Сер 30 січ, 2019 10:58
MASolomko написав:
А где конкретно тарифы по кредитке ВСЕМОЖУ на сайте банка?
Смотрел файлик "Тарифи на обслуговування фізичних осіб (чинна редакція)", но там новичку можно запутаться. Да и поиском в том файле не нашел тарифов ещё по кредитке soloМАНДРИ.
https://bit.ly/2MFYPnx
3 приложение. При открытии файла воспользуйтесь поиском - CTRL+F "SOLOМандри"
PUMB
Представник банку
Повідомлень: 2117
З нами з: 19.07.11
Подякував: 773 раз.
Подякували: 135 раз.
Профіль
Додано: Сер 30 січ, 2019 11:38
Колеги , гасил задолженность через payhub , смотрю сумма еще не проведена по 2620****, но в +блоках, если сегодня не проведут по 2620*** до конца опер дня, попадаю на %?
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
Повідомлень: 524
З нами з: 07.05.13
Подякував: 18 раз.
Подякували: 30 раз.
Профіль
Додано: Сер 30 січ, 2019 11:44
Banki написав:
Колеги , гасил задолженность через payhub , смотрю сумма еще не проведена по 2620****, но в +блоках, если сегодня не проведут по 2620*** до конца опер дня, попадаю на %?
та лаадно, +30..40мин максимум у них на такую проводку
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 27253
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2173 раз.
Подякували: 3146 раз.
Профіль
2
Додано: Сер 30 січ, 2019 11:50
clientage
так же думал
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
Повідомлень: 524
З нами з: 07.05.13
Подякував: 18 раз.
Подякували: 30 раз.
Профіль
Додано: Сер 30 січ, 2019 11:52
Banki написав:
Колеги , гасил задолженность через payhub , смотрю сумма еще не проведена по 2620****, но в +блоках, если сегодня не проведут по 2620*** до конца опер дня, попадаю на %?
Сьогодні операція була?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 27486
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1395 раз.
Профіль
Додано: Сер 30 січ, 2019 11:54
Banki написав:
так же думал
Ничосибе, у меня таких залётов еще не было
Клиринг совсем охренел шоли
Мож чат напрячь? И они покаятся
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 27253
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2173 раз.
Подякували: 3146 раз.
Профіль
2
Додано: Сер 30 січ, 2019 11:57
clientage написав: Banki написав:
так же думал
Ничосибе, у меня таких залётов еще не было
Клиринг совсем охренел шоли
Мож чат напрячь? И они покаятся
уже ,
говорят ждите до 3 дней
и причем чат говорит попадаете на %,
а Кал банка говорит нет )
Где правда ?
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
Повідомлень: 524
З нами з: 07.05.13
Подякував: 18 раз.
Подякували: 30 раз.
Профіль
Додано: Сер 30 січ, 2019 11:57
clientage написав: Banki написав:
так же думал
Ничосибе, у меня таких залётов еще не было
Клиринг совсем охренел шоли
Мож чат напрячь? И они покаятся
а операции после 18-00 разве не в конце следующего опердня проводятся?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Повідомлень: 1723
З нами з: 18.09.13
Подякував: 365 раз.
Подякували: 324 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему