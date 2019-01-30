Ок, покладаюсь на Ваш досвід.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:21
Ок, покладаюсь на Ваш досвід.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:32
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:43
Banki
до 18.00 по счету этим же днем, после 18.00 - на сл. так же как и п2п через родной сервис.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Чет 31 січ, 2019 10:46
PUMB,
А помогите мне разобраться с вашим "замечательным" сервисом. 08.01 была сделана покупка в одном из магазинов и банк самостоятельно перевел ее в рассрочку. На следующий день, просматривая детали операции в ПУМБ онлайн, увидел возможность отменить рассрочку. Сумма небольшая 1303грн, поэтому я это себе спокойно сделал. Запись по операциям вместо 434,33 стала полной суммой и все. Но забавное выяснилось сейчас, за отмену рассрочки банк начал считать мне проценты "ПЕТСНЯ, и только" Т.е для меня как для клиента по всем возможным каналам - ПУМБ онлайн, старое мобильное приложение и новое мобильное - видна одна операция на сумму 1303грн, а вот банк видит 2 операции - 1-я платеж по рассрочке, а вторая ......... "Переказ з рахунку", т.е. я так понимаю это приравнено к снятию налички.
Поэтому хочу
1) Вернуть уже начисленную комиссию
2) Хочу себя обезопасить от дальнейшего ее начисления
Пока все, но кое-какие мысли еще вертятся в голове - не хочется писать, не подумав сперва
P.S. Если надо, могу в личку кинуть какие необходимо данные
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