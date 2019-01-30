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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2188218921902191

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 765
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
205
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
179
Всього голосів : 765
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:21

  qwe_ua написав:Banki ваши пройдут сегодня, до 18:00 вы более чем успели :)

Ок, покладаюсь на Ваш досвід.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:32

  qwe_ua написав:Banki ваши пройдут сегодня, до 18:00 вы более чем успели :)

Спасибо :!:
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:43

Banki

до 18.00 по счету этим же днем, после 18.00 - на сл. так же как и п2п через родной сервис.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:46

PUMB,

А помогите мне разобраться с вашим "замечательным" сервисом. 08.01 была сделана покупка в одном из магазинов и банк самостоятельно перевел ее в рассрочку. На следующий день, просматривая детали операции в ПУМБ онлайн, увидел возможность отменить рассрочку. Сумма небольшая 1303грн, поэтому я это себе спокойно сделал. Запись по операциям вместо 434,33 стала полной суммой и все. Но забавное выяснилось сейчас, за отмену рассрочки банк начал считать мне проценты :mrgreen: "ПЕТСНЯ, и только" Т.е для меня как для клиента по всем возможным каналам - ПУМБ онлайн, старое мобильное приложение и новое мобильное - видна одна операция на сумму 1303грн, а вот банк видит 2 операции - 1-я платеж по рассрочке, а вторая ......... "Переказ з рахунку", т.е. я так понимаю это приравнено к снятию налички.

Поэтому хочу
1) Вернуть уже начисленную комиссию
2) Хочу себя обезопасить от дальнейшего ее начисления
Пока все, но кое-какие мысли еще вертятся в голове - не хочется писать, не подумав сперва

P.S. Если надо, могу в личку кинуть какие необходимо данные
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:48

nickvp
надо было в 0 (баланс) счет вывести, чтобы погасилось.
qwe_ua
 
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