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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2189219021912192

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 765
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
205
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
179
Всього голосів : 765
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:45

  nickvp написав:PUMB,

А помогите мне разобраться с вашим "замечательным" сервисом. 08.01 была сделана покупка в одном из магазинов и банк самостоятельно перевел ее в рассрочку. На следующий день, просматривая детали операции в ПУМБ онлайн, увидел возможность отменить рассрочку. Сумма небольшая 1303грн, поэтому я это себе спокойно сделал. Запись по операциям вместо 434,33 стала полной суммой и все. Но забавное выяснилось сейчас, за отмену рассрочки банк начал считать мне проценты :mrgreen: "ПЕТСНЯ, и только" Т.е для меня как для клиента по всем возможным каналам - ПУМБ онлайн, старое мобильное приложение и новое мобильное - видна одна операция на сумму 1303грн, а вот банк видит 2 операции - 1-я платеж по рассрочке, а вторая ......... "Переказ з рахунку", т.е. я так понимаю это приравнено к снятию налички.

Поэтому хочу
1) Вернуть уже начисленную комиссию
2) Хочу себя обезопасить от дальнейшего ее начисления
Пока все, но кое-какие мысли еще вертятся в голове - не хочется писать, не подумав сперва

P.S. Если надо, могу в личку кинуть какие необходимо данные


Добрый день. Отмена рассрочки расценивается как снятие средств, поэтому начислены проценты.
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:02

  nickvp написав:Это ж насколько изощренным п..сом надо быть чтобы обычную кредитку превратить в такое "Г". Т.е. ты платишь и не знаешь, есть у этого магазина договор с тумбой или нет и после этого можешь остататься должным.

Чисто теоретически, при оплате я не давал никакого согласия на рассрочку, в чеке у меня идет покупка на сумму, т.е. тоже нет упоминания о рассрочке. Куда можно обжаловать такую махинацию от банка? Это ведь своего рода мошенничество



Возможно, сервис стал для Вас неожиданным, но по стандартам обслуживания всем клиентам сообщаем о тарифах и услугах, вся подробная информация есть также на сайте, при оформлении выдается памятка-брошюра со всей необходимой информацией.

3 приложение 10 пункт:
- Сервіс оформлення покупок «У розстрочку» може застосовуватись автоматично у випадку придбання Клієнтом товарів/послуг, за рахунок коштів відновлювальної Кредитної лінії, у відповідного підприємства торгівельно-сервісної мережі.....

У випадку відмови від сервісу оформлення покупок «У розстрочку», з дня відмови Клієнта, заборгованість за кредитом підлягає поверненню шляхом щомісячної обов’язкової сплати Мінімального платежу та на таку заборгованість не розповсюджується дія пільгового періоду користування кредитними коштами.
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:05

PUMB по поводу доков - претензий нет.....есть претензии к тому отделу /человеку составившему такой алгоритм ....любая услуга должна идти с согласия и желания клиента , вы же себе присвоили право самим решать что клиенту нужна растрочка -как только увидели покупку на сумму более 1000грн. Я например оформлял кредитку еще тогда когда такой опции небыло , а потом вы за меня решили что она мне нужна . Вам не кажется что вы нарушаете Закон о защите права потребителя ??? :?
Нормально должно быть каждый раз , если жотите предложение о такой доп.услуге , и акцепт клиента (согласие) а не так как вы реализовали ...."немного по де*** написали алгоритм "
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