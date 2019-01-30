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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2189219021912192 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 765 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 25% 188 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 82 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 111 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 205 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 179 Всього голосів : 765 Додано: Чет 31 січ, 2019 13:45 nickvp написав: PUMB,



А помогите мне разобраться с вашим "замечательным" сервисом. 08.01 была сделана покупка в одном из магазинов и банк самостоятельно перевел ее в рассрочку. На следующий день, просматривая детали операции в ПУМБ онлайн, увидел возможность отменить рассрочку. Сумма небольшая 1303грн, поэтому я это себе спокойно сделал. Запись по операциям вместо 434,33 стала полной суммой и все. Но забавное выяснилось сейчас, за отмену рассрочки банк начал считать мне проценты "ПЕТСНЯ, и только" Т.е для меня как для клиента по всем возможным каналам - ПУМБ онлайн, старое мобильное приложение и новое мобильное - видна одна операция на сумму 1303грн, а вот банк видит 2 операции - 1-я платеж по рассрочке, а вторая ......... "Переказ з рахунку", т.е. я так понимаю это приравнено к снятию налички.



Поэтому хочу

1) Вернуть уже начисленную комиссию

2) Хочу себя обезопасить от дальнейшего ее начисления

Пока все, но кое-какие мысли еще вертятся в голове - не хочется писать, не подумав сперва



P.S. Если надо, могу в личку кинуть какие необходимо данные PUMB,А помогите мне разобраться с вашим "замечательным" сервисом. 08.01 была сделана покупка в одном из магазинов и банк самостоятельно перевел ее в рассрочку. На следующий день, просматривая детали операции в ПУМБ онлайн, увидел возможность отменить рассрочку. Сумма небольшая 1303грн, поэтому я это себе спокойно сделал. Запись по операциям вместо 434,33 стала полной суммой и все. Но забавное выяснилось сейчас, за отмену рассрочки банк начал считать мне проценты"ПЕТСНЯ, и только" Т.е для меня как для клиента по всем возможным каналам - ПУМБ онлайн, старое мобильное приложение и новое мобильное - видна одна операция на сумму 1303грн, а вот банк видит 2 операции - 1-я платеж по рассрочке, а вторая ......... "Переказ з рахунку", т.е. я так понимаю это приравнено к снятию налички.Поэтому хочу1) Вернуть уже начисленную комиссию2) Хочу себя обезопасить от дальнейшего ее начисленияПока все, но кое-какие мысли еще вертятся в голове - не хочется писать, не подумав сперваP.S. Если надо, могу в личку кинуть какие необходимо данные



Добрый день. Отмена рассрочки расценивается как снятие средств, поэтому начислены проценты. Добрый день. Отмена рассрочки расценивается как снятие средств, поэтому начислены проценты. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2119 З нами з: 19.07.11 Подякував: 773 раз. Подякували: 135 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 січ, 2019 14:02 nickvp написав: Это ж насколько изощренным п..сом надо быть чтобы обычную кредитку превратить в такое "Г". Т.е. ты платишь и не знаешь, есть у этого магазина договор с тумбой или нет и после этого можешь остататься должным.



Чисто теоретически, при оплате я не давал никакого согласия на рассрочку, в чеке у меня идет покупка на сумму, т.е. тоже нет упоминания о рассрочке. Куда можно обжаловать такую махинацию от банка? Это ведь своего рода мошенничество Это ж насколько изощренным п..сом надо быть чтобы обычную кредитку превратить в такое "Г". Т.е. ты платишь и не знаешь, есть у этого магазина договор с тумбой или нет и после этого можешь остататься должным.Чисто теоретически, при оплате я не давал никакого согласия на рассрочку, в чеке у меня идет покупка на сумму, т.е. тоже нет упоминания о рассрочке. Куда можно обжаловать такую махинацию от банка? Это ведь своего рода мошенничество





Возможно, сервис стал для Вас неожиданным, но по стандартам обслуживания всем клиентам сообщаем о тарифах и услугах, вся подробная информация есть также на сайте, при оформлении выдается памятка-брошюра со всей необходимой информацией.



3 приложение 10 пункт:

- Сервіс оформлення покупок «У розстрочку» може застосовуватись автоматично у випадку придбання Клієнтом товарів/послуг, за рахунок коштів відновлювальної Кредитної лінії, у відповідного підприємства торгівельно-сервісної мережі.....

У випадку відмови від сервісу оформлення покупок «У розстрочку», з дня відмови Клієнта, заборгованість за кредитом підлягає поверненню шляхом щомісячної обов’язкової сплати Мінімального платежу та на таку заборгованість не розповсюджується дія пільгового періоду користування кредитними коштами. Возможно, сервис стал для Вас неожиданным, но по стандартам обслуживания всем клиентам сообщаем о тарифах и услугах, вся подробная информация есть также на сайте, при оформлении выдается памятка-брошюра со всей необходимой информацией.3 приложение 10 пункт: PUMB

Представник банку Повідомлень: 2119 З нами з: 19.07.11 Подякував: 773 раз. Подякували: 135 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 січ, 2019 15:05 PUMB по поводу доков - претензий нет.....есть претензии к тому отделу /человеку составившему такой алгоритм ....любая услуга должна идти с согласия и желания клиента , вы же себе присвоили право самим решать что клиенту нужна растрочка -как только увидели покупку на сумму более 1000грн. Я например оформлял кредитку еще тогда когда такой опции небыло , а потом вы за меня решили что она мне нужна . Вам не кажется что вы нарушаете Закон о защите права потребителя ???

Нормально должно быть каждый раз , если жотите предложение о такой доп.услуге , и акцепт клиента (согласие) а не так как вы реализовали ...."немного по де*** написали алгоритм " по поводу доков - претензий нет.....есть претензии к тому отделу /человеку составившему такой алгоритм ....любая услуга должна идти с согласия и желания клиента , вы же себе присвоили право самим решать что клиенту нужна растрочка -как только увидели покупку на сумму более 1000грн. Я например оформлял кредитку еще тогда когда такой опции небыло , а потом вы за меня решили что она мне нужна . Вам не кажется что вы нарушаете Закон о защите права потребителя ???Нормально должно быть каждый раз , если жотите предложение о такой доп.услуге , и акцепт клиента (согласие) а не так как вы реализовали ...."немного по де*** написали алгоритм " Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45 -VICTOR-

Повідомлень: 7075 З нами з: 15.08.12 Подякував: 382 раз. Подякували: 1280 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 січ, 2019 15:46 Re: ПУМБ 31.01.19 обратился в отделение № 33 ПУМБ по адресу Крещатик 28/2 с целью получить депозит у которого закончился срок действия. Обратился за 2 дня до желаемой даты получения средств в кассе (02.02.19). В отделении отказали в выдаче депозита в указанную дату, агрументируя отсуствием возможности отбеспечить наличие денег в кассе (сумма меньше ФГВФЛ).

ПУМБ отказался вернут депозит, у которго закончился срок действия. pret Повідомлень: 23 З нами з: 19.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 січ, 2019 15:55 PUMB написав: nickvp написав: Это ж насколько изощренным п..сом надо быть чтобы обычную кредитку превратить в такое "Г". Т.е. ты платишь и не знаешь, есть у этого магазина договор с тумбой или нет и после этого можешь остататься должным.



Чисто теоретически, при оплате я не давал никакого согласия на рассрочку, в чеке у меня идет покупка на сумму, т.е. тоже нет упоминания о рассрочке. Куда можно обжаловать такую махинацию от банка? Это ведь своего рода мошенничество Это ж насколько изощренным п..сом надо быть чтобы обычную кредитку превратить в такое "Г". Т.е. ты платишь и не знаешь, есть у этого магазина договор с тумбой или нет и после этого можешь остататься должным.Чисто теоретически, при оплате я не давал никакого согласия на рассрочку, в чеке у меня идет покупка на сумму, т.е. тоже нет упоминания о рассрочке. Куда можно обжаловать такую махинацию от банка? Это ведь своего рода мошенничество





Возможно, сервис стал для Вас неожиданным, но по стандартам обслуживания всем клиентам сообщаем о тарифах и услугах, вся подробная информация есть также на сайте, при оформлении выдается памятка-брошюра со всей необходимой информацией.



3 приложение 10 пункт:

- Сервіс оформлення покупок «У розстрочку» може застосовуватись автоматично у випадку придбання Клієнтом товарів/послуг, за рахунок коштів відновлювальної Кредитної лінії, у відповідного підприємства торгівельно-сервісної мережі.....

У випадку відмови від сервісу оформлення покупок «У розстрочку», з дня відмови Клієнта, заборгованість за кредитом підлягає поверненню шляхом щомісячної обов’язкової сплати Мінімального платежу та на таку заборгованість не розповсюджується дія пільгового періоду користування кредитними коштами. Возможно, сервис стал для Вас неожиданным, но по стандартам обслуживания всем клиентам сообщаем о тарифах и услугах, вся подробная информация есть также на сайте, при оформлении выдается памятка-брошюра со всей необходимой информацией.3 приложение 10 пункт:



1) Как писал VICTOR, кредитка оформлялась задолго до этих ваших т.н. сервисов и как минимум ваши слова о том, что при оформлении выдается памятка-брошюра, в этом случае неверны

2) Я уже написал, что по вашим документам выходит, что вы как бы правы, но тут вступает в действие тот факт, что "може застосовуватись автоматично" - это достаточно размытая фраза и использовать ее в качестве доказательства с разбирательстве вам будет трудно. Боюсь, что любые обязательства сторон должны быть четко оговорены и здесь я настаиваю, что и есть мой шанс на оспаривание этой комиссии.



Поэтому повторюсь,



Прошу вернуть мне эту комиссию и обезопасить от дальнейшего ее неправомочного начисления.



.... ..... нет все-таки цивилизованных слов для описания ..... 1) Как писал VICTOR, кредитка оформлялась задолго до этих ваших т.н. сервисов и как минимум ваши слова о том, что при оформлении выдается памятка-брошюра, в этом случае неверны2) Я уже написал, что по вашим документам выходит, что вы как бы правы, но тут вступает в действие тот факт, что "може застосовуватись автоматично" - это достаточно размытая фраза и использовать ее в качестве доказательства с разбирательстве вам будет трудно. Боюсь, что любые обязательства сторон должны быть четко оговорены и здесь я настаиваю, что и есть мой шанс на оспаривание этой комиссии.Поэтому повторюсь,Прошу вернуть мне эту комиссию и обезопасить от дальнейшего ее неправомочного начисления..... ..... нет все-таки цивилизованных слов для описания ..... nickvp Повідомлень: 267 З нами з: 16.10.14 Подякував: 7 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 січ, 2019 16:03 Re: ПУМБ И еще, все время забываю на этом акцентировать.



Вот же ж еще какие мелкие жулики, т.е. у себя они видят операцию покупки как 2 проводки, а я этого видеть не могу - у меня идет одна покупка и за что возникла эта комиссия нет ни слова. Даже если вы сделали правильно, как ссылаетесь на свои доки, то почему я не вижу сам суммы комиссии у себя ни в ПУМБ онлайн, ни в любом из мобильных приложений, а? Или она там появится задним числом? Т.е. с 09.01 вы все видели, а мне показывали неправдивую информацию по моим счетам.



ЧТо на это скажете, PUMB? nickvp Повідомлень: 267 З нами з: 16.10.14 Подякував: 7 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 січ, 2019 18:16 nickvp написав: И еще, все время забываю на этом акцентировать.



Вот же ж еще какие мелкие жулики, т.е. у себя они видят операцию покупки как 2 проводки, а я этого видеть не могу - у меня идет одна покупка и за что возникла эта комиссия нет ни слова. Даже если вы сделали правильно, как ссылаетесь на свои доки, то почему я не вижу сам суммы комиссии у себя ни в ПУМБ онлайн, ни в любом из мобильных приложений, а? Или она там появится задним числом? Т.е. с 09.01 вы все видели, а мне показывали неправдивую информацию по моим счетам.



ЧТо на это скажете, PUMB? И еще, все время забываю на этом акцентировать.Вот же ж еще какие мелкие жулики, т.е. у себя они видят операцию покупки как 2 проводки, а я этого видеть не могу - у меня идет одна покупка и за что возникла эта комиссия нет ни слова. Даже если вы сделали правильно, как ссылаетесь на свои доки, то почему я не вижу сам суммы комиссии у себя ни в ПУМБ онлайн, ни в любом из мобильных приложений, а? Или она там появится задним числом? Т.е. с 09.01 вы все видели, а мне показывали неправдивую информацию по моим счетам.ЧТо на это скажете, PUMB?

Претензия вполне справедливая. Раз уж что-то начисляете, это должно быть видно сразу. Иначе выходит, как будто банк стесняется информировать клиента о попадании его на проценты, а то и вовсе скрывает этот факт от него, чтобы увеличить долг незаметно.



Помню, Идея как-то спустя месяцы, а то и годы объявляла о накопившемся долге по абонке, которого нигде нельзя было увидеть. Такое плохо пахнет...



Партнёрскими такие отношения назвать нельзя. Да и условия стоит повернуть в сторону клиентов, чтобы исключить всякие "может быть" и позволить хотя бы заранее включать/отключать рассрочку, которую вполне можно рассматривать как навязанную услугу (что прямо противоречит требованиям ЗУ "О банках"). Претензия вполне справедливая. Раз уж что-то начисляете, это должно быть видно сразу. Иначе выходит, как будто банк стесняется информировать клиента о попадании его на проценты, а то и вовсе скрывает этот факт от него, чтобы увеличить долг незаметно.Помню, Идея как-то спустя месяцы, а то и годы объявляла о накопившемся долге по абонке, которого нигде нельзя было увидеть. Такое плохо пахнет...Партнёрскими такие отношения назвать нельзя. Да и условия стоит повернуть в сторону клиентов, чтобы исключить всякие "может быть" и позволить хотя бы заранее включать/отключать рассрочку, которую вполне можно рассматривать как навязанную услугу (что прямо противоречит требованиям ЗУ "О банках"). Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/ kreuz Повідомлень: 1323 З нами з: 10.12.07 Подякував: 115 раз. Подякували: 81 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 січ, 2019 19:15 Простой вопрос: Можно ли как-то запретить банку переводить любые мои покупку в рассрочку ? EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html

EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html mustbe Повідомлень: 1007 З нами з: 27.12.17 Подякував: 49 раз. Подякували: 125 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2189219021912192 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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