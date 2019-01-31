А помогите мне разобраться с вашим "замечательным" сервисом. 08.01 была сделана покупка в одном из магазинов и банк самостоятельно перевел ее в рассрочку. На следующий день, просматривая детали операции в ПУМБ онлайн, увидел возможность отменить рассрочку. Сумма небольшая 1303грн, поэтому я это себе спокойно сделал. Запись по операциям вместо 434,33 стала полной суммой и все. Но забавное выяснилось сейчас, за отмену рассрочки банк начал считать мне проценты "ПЕТСНЯ, и только" Т.е для меня как для клиента по всем возможным каналам - ПУМБ онлайн, старое мобильное приложение и новое мобильное - видна одна операция на сумму 1303грн, а вот банк видит 2 операции - 1-я платеж по рассрочке, а вторая ......... "Переказ з рахунку", т.е. я так понимаю это приравнено к снятию налички.
Поэтому хочу 1) Вернуть уже начисленную комиссию 2) Хочу себя обезопасить от дальнейшего ее начисления Пока все, но кое-какие мысли еще вертятся в голове - не хочется писать, не подумав сперва
P.S. Если надо, могу в личку кинуть какие необходимо данные
Добрый день. Отмена рассрочки расценивается как снятие средств, поэтому начислены проценты.
nickvp написав:Это ж насколько изощренным п..сом надо быть чтобы обычную кредитку превратить в такое "Г". Т.е. ты платишь и не знаешь, есть у этого магазина договор с тумбой или нет и после этого можешь остататься должным.
Чисто теоретически, при оплате я не давал никакого согласия на рассрочку, в чеке у меня идет покупка на сумму, т.е. тоже нет упоминания о рассрочке. Куда можно обжаловать такую махинацию от банка? Это ведь своего рода мошенничество
Возможно, сервис стал для Вас неожиданным, но по стандартам обслуживания всем клиентам сообщаем о тарифах и услугах, вся подробная информация есть также на сайте, при оформлении выдается памятка-брошюра со всей необходимой информацией.
3 приложение 10 пункт:
- Сервіс оформлення покупок «У розстрочку» може застосовуватись автоматично у випадку придбання Клієнтом товарів/послуг, за рахунок коштів відновлювальної Кредитної лінії, у відповідного підприємства торгівельно-сервісної мережі.....
У випадку відмови від сервісу оформлення покупок «У розстрочку», з дня відмови Клієнта, заборгованість за кредитом підлягає поверненню шляхом щомісячної обов’язкової сплати Мінімального платежу та на таку заборгованість не розповсюджується дія пільгового періоду користування кредитними коштами.
PUMB по поводу доков - претензий нет.....есть претензии к тому отделу /человеку составившему такой алгоритм ....любая услуга должна идти с согласия и желания клиента , вы же себе присвоили право самим решать что клиенту нужна растрочка -как только увидели покупку на сумму более 1000грн. Я например оформлял кредитку еще тогда когда такой опции небыло , а потом вы за меня решили что она мне нужна . Вам не кажется что вы нарушаете Закон о защите права потребителя ??? Нормально должно быть каждый раз , если жотите предложение о такой доп.услуге , и акцепт клиента (согласие) а не так как вы реализовали ...."немного по де*** написали алгоритм "
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31.01.19 обратился в отделение № 33 ПУМБ по адресу Крещатик 28/2 с целью получить депозит у которого закончился срок действия. Обратился за 2 дня до желаемой даты получения средств в кассе (02.02.19). В отделении отказали в выдаче депозита в указанную дату, агрументируя отсуствием возможности отбеспечить наличие денег в кассе (сумма меньше ФГВФЛ). ПУМБ отказался вернут депозит, у которго закончился срок действия.
nickvp написав:Это ж насколько изощренным п..сом надо быть чтобы обычную кредитку превратить в такое "Г". Т.е. ты платишь и не знаешь, есть у этого магазина договор с тумбой или нет и после этого можешь остататься должным.
Чисто теоретически, при оплате я не давал никакого согласия на рассрочку, в чеке у меня идет покупка на сумму, т.е. тоже нет упоминания о рассрочке. Куда можно обжаловать такую махинацию от банка? Это ведь своего рода мошенничество
Возможно, сервис стал для Вас неожиданным, но по стандартам обслуживания всем клиентам сообщаем о тарифах и услугах, вся подробная информация есть также на сайте, при оформлении выдается памятка-брошюра со всей необходимой информацией.
3 приложение 10 пункт:
- Сервіс оформлення покупок «У розстрочку» може застосовуватись автоматично у випадку придбання Клієнтом товарів/послуг, за рахунок коштів відновлювальної Кредитної лінії, у відповідного підприємства торгівельно-сервісної мережі.....
У випадку відмови від сервісу оформлення покупок «У розстрочку», з дня відмови Клієнта, заборгованість за кредитом підлягає поверненню шляхом щомісячної обов’язкової сплати Мінімального платежу та на таку заборгованість не розповсюджується дія пільгового періоду користування кредитними коштами.
1) Как писал VICTOR, кредитка оформлялась задолго до этих ваших т.н. сервисов и как минимум ваши слова о том, что при оформлении выдается памятка-брошюра, в этом случае неверны 2) Я уже написал, что по вашим документам выходит, что вы как бы правы, но тут вступает в действие тот факт, что "може застосовуватись автоматично" - это достаточно размытая фраза и использовать ее в качестве доказательства с разбирательстве вам будет трудно. Боюсь, что любые обязательства сторон должны быть четко оговорены и здесь я настаиваю, что и есть мой шанс на оспаривание этой комиссии.
Поэтому повторюсь,
Прошу вернуть мне эту комиссию и обезопасить от дальнейшего ее неправомочного начисления.
.... ..... нет все-таки цивилизованных слов для описания .....
Вот же ж еще какие мелкие жулики, т.е. у себя они видят операцию покупки как 2 проводки, а я этого видеть не могу - у меня идет одна покупка и за что возникла эта комиссия нет ни слова. Даже если вы сделали правильно, как ссылаетесь на свои доки, то почему я не вижу сам суммы комиссии у себя ни в ПУМБ онлайн, ни в любом из мобильных приложений, а? Или она там появится задним числом? Т.е. с 09.01 вы все видели, а мне показывали неправдивую информацию по моим счетам.
nickvp написав:И еще, все время забываю на этом акцентировать.
Вот же ж еще какие мелкие жулики, т.е. у себя они видят операцию покупки как 2 проводки, а я этого видеть не могу - у меня идет одна покупка и за что возникла эта комиссия нет ни слова. Даже если вы сделали правильно, как ссылаетесь на свои доки, то почему я не вижу сам суммы комиссии у себя ни в ПУМБ онлайн, ни в любом из мобильных приложений, а? Или она там появится задним числом? Т.е. с 09.01 вы все видели, а мне показывали неправдивую информацию по моим счетам.
ЧТо на это скажете, PUMB?
Претензия вполне справедливая. Раз уж что-то начисляете, это должно быть видно сразу. Иначе выходит, как будто банк стесняется информировать клиента о попадании его на проценты, а то и вовсе скрывает этот факт от него, чтобы увеличить долг незаметно.
Помню, Идея как-то спустя месяцы, а то и годы объявляла о накопившемся долге по абонке, которого нигде нельзя было увидеть. Такое плохо пахнет...
Партнёрскими такие отношения назвать нельзя. Да и условия стоит повернуть в сторону клиентов, чтобы исключить всякие "может быть" и позволить хотя бы заранее включать/отключать рассрочку, которую вполне можно рассматривать как навязанную услугу (что прямо противоречит требованиям ЗУ "О банках").
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