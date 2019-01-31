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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:43
pret написав:
31.01.19 обратился в отделение № 33 ПУМБ по адресу Крещатик 28/2 с целью получить депозит у которого закончился срок действия. Обратился за 2 дня до желаемой даты получения средств в кассе (02.02.19). В отделении отказали в выдаче депозита в указанную дату, агрументируя отсуствием возможности отбеспечить наличие денег в кассе (сумма меньше ФГВФЛ).
ПУМБ отказался вернут депозит, у которго закончился срок действия.
Доброе утро! Вопрос решен
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PUMB
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:49
nickvp написав: PUMB написав: nickvp написав:
Это ж насколько изощренным п..сом надо быть чтобы обычную кредитку превратить в такое "Г". Т.е. ты платишь и не знаешь, есть у этого магазина договор с тумбой или нет и после этого можешь остататься должным.
Чисто теоретически, при оплате я не давал никакого согласия на рассрочку, в чеке у меня идет покупка на сумму, т.е. тоже нет упоминания о рассрочке. Куда можно обжаловать такую махинацию от банка? Это ведь своего рода мошенничество
Возможно, сервис стал для Вас неожиданным, но по стандартам обслуживания всем клиентам сообщаем о тарифах и услугах, вся подробная информация есть также на сайте, при оформлении выдается памятка-брошюра со всей необходимой информацией.
3 приложение 10 пункт:
- Сервіс оформлення покупок «У розстрочку» може застосовуватись автоматично у випадку придбання Клієнтом товарів/послуг, за рахунок коштів відновлювальної Кредитної лінії, у відповідного підприємства торгівельно-сервісної мережі.....
У випадку відмови від сервісу оформлення покупок «У розстрочку», з дня відмови Клієнта, заборгованість за кредитом підлягає поверненню шляхом щомісячної обов’язкової сплати Мінімального платежу та на таку заборгованість не розповсюджується дія пільгового періоду користування кредитними коштами.
1) Как писал VICTOR, кредитка оформлялась задолго до этих ваших т.н. сервисов и как минимум ваши слова о том, что при оформлении выдается памятка-брошюра, в этом случае неверны
2) Я уже написал, что по вашим документам выходит, что вы как бы правы, но тут вступает в действие тот факт, что "може застосовуватись автоматично" - это достаточно размытая фраза и использовать ее в качестве доказательства с разбирательстве вам будет трудно. Боюсь, что любые обязательства сторон должны быть четко оговорены и здесь я настаиваю, что и есть мой шанс на оспаривание этой комиссии.
Поэтому повторюсь,
Прошу вернуть мне эту комиссию и обезопасить от дальнейшего ее неправомочного начисления.
.... ..... нет все-таки цивилизованных слов для описания .....
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PUMB
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:55
mustbe написав:
Простой вопрос: Можно ли как-то запретить банку переводить любые мои покупку в рассрочку ?
Если расчет идет кредитной картой ПУМБ, сумма чека от 500 грн и выше и магазин-партнер - подключается.
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PUMB
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:14
PUMB написав: mustbe написав:
Простой вопрос: Можно ли как-то запретить банку переводить любые мои покупку в рассрочку ?
Если расчет идет кредитной картой ПУМБ, сумма чека от 500 грн и выше и магазин-партнер - подключается.
Давеча на финансах для пумбы поправили рейтинг.
Надо написать им про это замечательное нововведение банка - подключать ненужную клиенту услугу без его ведома.
Посмотрим какое место займет в итоге, если вообще в него войдет
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curiousobro
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:28
PUMB написав: nickvp написав: PUMB написав:
1) Как писал VICTOR, кредитка оформлялась задолго до этих ваших т.н. сервисов и как минимум ваши слова о том, что при оформлении выдается памятка-брошюра, в этом случае неверны
2) Я уже написал, что по вашим документам выходит, что вы как бы правы, но тут вступает в действие тот факт, что "може застосовуватись автоматично" - это достаточно размытая фраза и использовать ее в качестве доказательства с разбирательстве вам будет трудно. Боюсь, что любые обязательства сторон должны быть четко оговорены и здесь я настаиваю, что и есть мой шанс на оспаривание этой комиссии.
Поэтому повторюсь,
Прошу вернуть мне эту комиссию и обезопасить от дальнейшего ее неправомочного начисления.
.... ..... нет все-таки цивилизованных слов для описания .....
Укажите Ваши ФИО/ИНН в личные сообщения, пожалуйста
Доброе утро, отправил
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nickvp
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:33
curiousobro написав: PUMB написав: mustbe написав:
Простой вопрос: Можно ли как-то запретить банку переводить любые мои покупку в рассрочку ?
Если расчет идет кредитной картой ПУМБ, сумма чека от 500 грн и выше и магазин-партнер - подключается.
Давеча на финансах для пумбы поправили рейтинг.
Надо написать им про это замечательное нововведение банка - подключать ненужную клиенту услугу без его ведома.
Посмотрим какое место займет в итоге, если вообще в него войдет
Это не нововведение, услуга реализована достаточно давно, повторимся - что вся информация клиентам предоставляется, на сайте банка все указано как и в ПУМБ онлайн
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PUMB
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:20
nickvp
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PUMB
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:25
PUMB написав:nickvp
Получили
А что ответили?
Советский Союз и его типа отписки в действии?
Пока отвечу в личке, но потом мне кажется надо будет таки обнародовать
P.S. Интересно зачем было просить мои данные чтобы писать мне то, что вы написали?
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nickvp
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