nickvp написав:

PUMB написав: nickvp написав: Это ж насколько изощренным п..сом надо быть чтобы обычную кредитку превратить в такое "Г". Т.е. ты платишь и не знаешь, есть у этого магазина договор с тумбой или нет и после этого можешь остататься должным.



Чисто теоретически, при оплате я не давал никакого согласия на рассрочку, в чеке у меня идет покупка на сумму, т.е. тоже нет упоминания о рассрочке. Куда можно обжаловать такую махинацию от банка? Это ведь своего рода мошенничество Это ж насколько изощренным п..сом надо быть чтобы обычную кредитку превратить в такое "Г". Т.е. ты платишь и не знаешь, есть у этого магазина договор с тумбой или нет и после этого можешь остататься должным.Чисто теоретически, при оплате я не давал никакого согласия на рассрочку, в чеке у меня идет покупка на сумму, т.е. тоже нет упоминания о рассрочке. Куда можно обжаловать такую махинацию от банка? Это ведь своего рода мошенничество





Возможно, сервис стал для Вас неожиданным, но по стандартам обслуживания всем клиентам сообщаем о тарифах и услугах, вся подробная информация есть также на сайте, при оформлении выдается памятка-брошюра со всей необходимой информацией.



3 приложение 10 пункт:

- Сервіс оформлення покупок «У розстрочку» може застосовуватись автоматично у випадку придбання Клієнтом товарів/послуг, за рахунок коштів відновлювальної Кредитної лінії, у відповідного підприємства торгівельно-сервісної мережі.....

У випадку відмови від сервісу оформлення покупок «У розстрочку», з дня відмови Клієнта, заборгованість за кредитом підлягає поверненню шляхом щомісячної обов’язкової сплати Мінімального платежу та на таку заборгованість не розповсюджується дія пільгового періоду користування кредитними коштами. Возможно, сервис стал для Вас неожиданным, но по стандартам обслуживания всем клиентам сообщаем о тарифах и услугах, вся подробная информация есть также на сайте, при оформлении выдается памятка-брошюра со всей необходимой информацией.3 приложение 10 пункт:

1) Как писал VICTOR, кредитка оформлялась задолго до этих ваших т.н. сервисов и как минимум ваши слова о том, что при оформлении выдается памятка-брошюра, в этом случае неверны2) Я уже написал, что по вашим документам выходит, что вы как бы правы, но тут вступает в действие тот факт, что "може застосовуватись автоматично" - это достаточно размытая фраза и использовать ее в качестве доказательства с разбирательстве вам будет трудно. Боюсь, что любые обязательства сторон должны быть четко оговорены и здесь я настаиваю, что и есть мой шанс на оспаривание этой комиссии.Поэтому повторюсь,Прошу вернуть мне эту комиссию и обезопасить от дальнейшего ее неправомочного начисления..... ..... нет все-таки цивилизованных слов для описания .....