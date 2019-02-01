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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2191219221932194 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 765 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 25% 188 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 82 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 111 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 205 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 179 Всього голосів : 765 Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:43 Re: ПУМБ PUMB написав: повторимся - что вся информация клиентам предоставляется, повторимся - что вся информация клиентам предоставляется,

ну и я повторюсь.....и замечу что диалог напоминает глухого со слепым...(

...клиент не заказывал услугу и не хочет ею пользоваться...зачем вы насильно тулите ваши растрочки ??? ВЫ НАРУШАЕТЕ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ ...Нормально у ваших специалистов организовать предоставление этой услуги чего не хватает ? ума или способностей ?? - так наймите тех кто может это реализовать.

УСЛУГА МОЖЕТ ВАМИ ПРЕДЛАГАТЬСЯ , НО ВЫ ОБЯЗАНЫ СПРОСИТЬ У КЛИЕНТА СОГЛАСИЯ КАЖДЫЙ РАЗ .ЕСЛИ КЛИЕНТУ ТАКАЯ УСЛУГА НЕ НУЖНА И ОН НЕ ЖЕЛАЕТ ЕЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАСИЛЬНО ОНА ВКЛЮЧАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНА.

Думаю нужно тому клиенту обратся в НБУ и так же в Госпродпотребслужбу , еще можно в профильный комитет ВР , Вам хоть в глаза .....вы будете утверждать что дождь идет..

..и напомню..еще не так давно вы с такой же наглостью и упорством тулили страховые договора..) аппетит пропал ? или клиенты слишком часто вас учили что это нарушение закона ?) ну и я повторюсь.....и замечу что диалог напоминает глухого со слепым...(...клиент не заказывал услугу и не хочет ею пользоваться...зачем вы насильно тулите ваши растрочки ??? ВЫ НАРУШАЕТЕ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ ...Нормально у ваших специалистов организовать предоставление этой услуги чего не хватает ? ума или способностей ?? - так наймите тех кто может это реализовать.УСЛУГА МОЖЕТ ВАМИ ПРЕДЛАГАТЬСЯ , НО ВЫ ОБЯЗАНЫ СПРОСИТЬ У КЛИЕНТА СОГЛАСИЯ КАЖДЫЙ РАЗ .ЕСЛИ КЛИЕНТУ ТАКАЯ УСЛУГА НЕ НУЖНА И ОН НЕ ЖЕЛАЕТ ЕЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАСИЛЬНО ОНА ВКЛЮЧАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНА.Думаю нужно тому клиенту обратся в НБУ и так же в Госпродпотребслужбу , еще можно в профильный комитет ВР , Вам хоть в глаза .....вы будете утверждать что дождь идет....и напомню..еще не так давно вы с такой же наглостью и упорством тулили страховые договора..) аппетит пропал ? или клиенты слишком часто вас учили что это нарушение закона ?) Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45 -VICTOR-

Повідомлень: 7076 З нами з: 15.08.12 Подякував: 382 раз. Подякували: 1280 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2191219221932194 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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