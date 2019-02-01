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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 765
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
205
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
179
Всього голосів : 765
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:43

Re: ПУМБ

  PUMB написав:повторимся - что вся информация клиентам предоставляется,

ну и я повторюсь.....и замечу что диалог напоминает глухого со слепым...(
...клиент не заказывал услугу и не хочет ею пользоваться...зачем вы насильно тулите ваши растрочки ??? ВЫ НАРУШАЕТЕ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ ...Нормально у ваших специалистов организовать предоставление этой услуги чего не хватает ? ума или способностей ?? - так наймите тех кто может это реализовать.
УСЛУГА МОЖЕТ ВАМИ ПРЕДЛАГАТЬСЯ , НО ВЫ ОБЯЗАНЫ СПРОСИТЬ У КЛИЕНТА СОГЛАСИЯ КАЖДЫЙ РАЗ .ЕСЛИ КЛИЕНТУ ТАКАЯ УСЛУГА НЕ НУЖНА И ОН НЕ ЖЕЛАЕТ ЕЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАСИЛЬНО ОНА ВКЛЮЧАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНА.
Думаю нужно тому клиенту обратся в НБУ и так же в Госпродпотребслужбу , еще можно в профильный комитет ВР , Вам хоть в глаза .....вы будете утверждать что дождь идет..
..и напомню..еще не так давно вы с такой же наглостью и упорством тулили страховые договора..) аппетит пропал ? или клиенты слишком часто вас учили что это нарушение закона ?)
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:31

-VICTOR-

а выгонять честнейших людей, но при этом покрывать всякие там роттердамы и т.п. схемы рыжего?
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 10:01

Re: ПУМБ

А кому-то уже упали %ты по 12% ощаднику из оформленного в новом иб?
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 10:28

  PUnder написав:А кому-то уже упали %ты по 12% ощаднику из оформленного в новом иб?

Да, упали. По ним выплата в дату депозита а не 1го числа
Smitten
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 10:30

Smitten
Тогда мне ещё рано. Привык 01 го получать :)
PUnder
 
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