PUMB написав:повторимся - что вся информация клиентам предоставляется,
ну и я повторюсь.....и замечу что диалог напоминает глухого со слепым...( ...клиент не заказывал услугу и не хочет ею пользоваться...зачем вы насильно тулите ваши растрочки ??? ВЫ НАРУШАЕТЕ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ ...Нормально у ваших специалистов организовать предоставление этой услуги чего не хватает ? ума или способностей ?? - так наймите тех кто может это реализовать. УСЛУГА МОЖЕТ ВАМИ ПРЕДЛАГАТЬСЯ , НО ВЫ ОБЯЗАНЫ СПРОСИТЬ У КЛИЕНТА СОГЛАСИЯ КАЖДЫЙ РАЗ .ЕСЛИ КЛИЕНТУ ТАКАЯ УСЛУГА НЕ НУЖНА И ОН НЕ ЖЕЛАЕТ ЕЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАСИЛЬНО ОНА ВКЛЮЧАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНА. Думаю нужно тому клиенту обратся в НБУ и так же в Госпродпотребслужбу , еще можно в профильный комитет ВР , Вам хоть в глаза .....вы будете утверждать что дождь идет.. ..и напомню..еще не так давно вы с такой же наглостью и упорством тулили страховые договора..) аппетит пропал ? или клиенты слишком часто вас учили что это нарушение закона ?)
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PUMB написав:повторимся - что вся информация клиентам предоставляется,
ну и я повторюсь.....и замечу что диалог напоминает глухого со слепым...( ...клиент не заказывал услугу и не хочет ею пользоваться...зачем вы насильно тулите ваши растрочки ??? ВЫ НАРУШАЕТЕ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ ...Нормально у ваших специалистов организовать предоставление этой услуги чего не хватает ? ума или способностей ?? - так наймите тех кто может это реализовать. УСЛУГА МОЖЕТ ВАМИ ПРЕДЛАГАТЬСЯ , НО ВЫ ОБЯЗАНЫ СПРОСИТЬ У КЛИЕНТА СОГЛАСИЯ КАЖДЫЙ РАЗ .ЕСЛИ КЛИЕНТУ ТАКАЯ УСЛУГА НЕ НУЖНА И ОН НЕ ЖЕЛАЕТ ЕЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАСИЛЬНО ОНА ВКЛЮЧАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНА. Думаю нужно тому клиенту обратся в НБУ и так же в Госпродпотребслужбу , еще можно в профильный комитет ВР , Вам хоть в глаза .....вы будете утверждать что дождь идет.. ..и напомню..еще не так давно вы с такой же наглостью и упорством тулили страховые договора..) аппетит пропал ? или клиенты слишком часто вас учили что это нарушение закона ?)
Спасибо. Иногда хочется "забить" на все - ну, подумаешь какая-та мелочная комиссия, я ведь свое с банка взял. А потом (особенно после таких постов) понимаешь, что надо стараться идти до конца иначе совсем распоясаются.
P.S. Тут помимо того, что услуга подключалась самовольно, еще присутствует тот факт, что она включалась ЗАДНИМ ЧИСЛОМ. Т.е. покупка была вечером одного дня и видилась как покупка, а уже утром следующего дня она трансформировалась в рассрочку
P.P.S. А если еще в "свидетели" Google взять? Покупка через GooglePay была на вю сумму
PUMB написав:повторимся - что вся информация клиентам предоставляется,
ну и я повторюсь.....и замечу что диалог напоминает глухого со слепым...( ...клиент не заказывал услугу и не хочет ею пользоваться...зачем вы насильно тулите ваши растрочки ??? ВЫ НАРУШАЕТЕ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ ...Нормально у ваших специалистов организовать предоставление этой услуги чего не хватает ? ума или способностей ?? - так наймите тех кто может это реализовать. УСЛУГА МОЖЕТ ВАМИ ПРЕДЛАГАТЬСЯ , НО ВЫ ОБЯЗАНЫ СПРОСИТЬ У КЛИЕНТА СОГЛАСИЯ КАЖДЫЙ РАЗ .ЕСЛИ КЛИЕНТУ ТАКАЯ УСЛУГА НЕ НУЖНА И ОН НЕ ЖЕЛАЕТ ЕЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАСИЛЬНО ОНА ВКЛЮЧАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНА. Думаю нужно тому клиенту обратся в НБУ и так же в Госпродпотребслужбу , еще можно в профильный комитет ВР , Вам хоть в глаза .....вы будете утверждать что дождь идет.. ..и напомню..еще не так давно вы с такой же наглостью и упорством тулили страховые договора..) аппетит пропал ? или клиенты слишком часто вас учили что это нарушение закона ?)
Спасибо. Иногда хочется "забить" на все - ну, подумаешь какая-та мелочная комиссия, я ведь свое с банка взял. А потом (особенно после таких постов) понимаешь, что надо стараться идти до конца иначе совсем распоясаются.
P.S. Тут помимо того, что услуга подключалась самовольно, еще присутствует тот факт, что она включалась ЗАДНИМ ЧИСЛОМ. Т.е. покупка была вечером одного дня и видилась как покупка, а уже утром следующего дня она трансформировалась в рассрочку
P.P.S. А если еще в "свидетели" Google взять? Покупка через GooglePay была на вю сумму
Вопрос в работе у коллег, когда будет предоставлен ответ - отпишемся
Уважаемый представитель, прокомментируйте пожалуйста! Попали на технический овердрафт по карте. Карта зарплатная. Если ранее (в декабре) оператор на горячей линии проверил выписку и подтвердил, что это технический овердрафт - сумма вернулась в течении 3-х часов. Сейчас- задолженность списали вечером 02.02. На горячей линии звонки 03.02 в 9-40 и 04.02 в 13-05 разные операторы почти слово в слово не смогли сказать по вине какой операции возник овердрафт и что заявка на возврат будет рассматриваться 3 дня и результат может быть отрицательным. Теперь тех овер не считается?
Подскажите, пожалуйста. Карта депозитная. Когда выдавали, сказали, что можно без комиссии получать во всех банкоматах. Первый раз сняла проценты по депозиту - 300 грн из 325, пришла смс, что заблокировано 309. 9 гривен вернут или это плата за мою доверчивость ? Комиссия Альфы по чеку 0.