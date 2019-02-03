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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2192219321942195>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 765
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
205
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
179
Всього голосів : 765
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:43

Re: ПУМБ

  PUMB написав:повторимся - что вся информация клиентам предоставляется,

ну и я повторюсь.....и замечу что диалог напоминает глухого со слепым...(
...клиент не заказывал услугу и не хочет ею пользоваться...зачем вы насильно тулите ваши растрочки ??? ВЫ НАРУШАЕТЕ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ ...Нормально у ваших специалистов организовать предоставление этой услуги чего не хватает ? ума или способностей ?? - так наймите тех кто может это реализовать.
УСЛУГА МОЖЕТ ВАМИ ПРЕДЛАГАТЬСЯ , НО ВЫ ОБЯЗАНЫ СПРОСИТЬ У КЛИЕНТА СОГЛАСИЯ КАЖДЫЙ РАЗ .ЕСЛИ КЛИЕНТУ ТАКАЯ УСЛУГА НЕ НУЖНА И ОН НЕ ЖЕЛАЕТ ЕЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАСИЛЬНО ОНА ВКЛЮЧАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНА.
Думаю нужно тому клиенту обратся в НБУ и так же в Госпродпотребслужбу , еще можно в профильный комитет ВР , Вам хоть в глаза .....вы будете утверждать что дождь идет..
..и напомню..еще не так давно вы с такой же наглостью и упорством тулили страховые договора..) аппетит пропал ? или клиенты слишком часто вас учили что это нарушение закона ?)
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:31

-VICTOR-

а выгонять честнейших людей, но при этом покрывать всякие там роттердамы и т.п. схемы рыжего?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 10:01

Re: ПУМБ

А кому-то уже упали %ты по 12% ощаднику из оформленного в новом иб?
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 10:28

  PUnder написав:А кому-то уже упали %ты по 12% ощаднику из оформленного в новом иб?

Да, упали. По ним выплата в дату депозита а не 1го числа
Smitten
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 10:30

Smitten
Тогда мне ещё рано. Привык 01 го получать :)
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:06

  -VICTOR- написав:
  PUMB написав:повторимся - что вся информация клиентам предоставляется,

ну и я повторюсь.....и замечу что диалог напоминает глухого со слепым...(
...клиент не заказывал услугу и не хочет ею пользоваться...зачем вы насильно тулите ваши растрочки ??? ВЫ НАРУШАЕТЕ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ ...Нормально у ваших специалистов организовать предоставление этой услуги чего не хватает ? ума или способностей ?? - так наймите тех кто может это реализовать.
УСЛУГА МОЖЕТ ВАМИ ПРЕДЛАГАТЬСЯ , НО ВЫ ОБЯЗАНЫ СПРОСИТЬ У КЛИЕНТА СОГЛАСИЯ КАЖДЫЙ РАЗ .ЕСЛИ КЛИЕНТУ ТАКАЯ УСЛУГА НЕ НУЖНА И ОН НЕ ЖЕЛАЕТ ЕЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАСИЛЬНО ОНА ВКЛЮЧАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНА.
Думаю нужно тому клиенту обратся в НБУ и так же в Госпродпотребслужбу , еще можно в профильный комитет ВР , Вам хоть в глаза .....вы будете утверждать что дождь идет..
..и напомню..еще не так давно вы с такой же наглостью и упорством тулили страховые договора..) аппетит пропал ? или клиенты слишком часто вас учили что это нарушение закона ?)

Спасибо. Иногда хочется "забить" на все - ну, подумаешь какая-та мелочная комиссия, я ведь свое с банка взял. А потом (особенно после таких постов) понимаешь, что надо стараться идти до конца иначе совсем распоясаются.

P.S. Тут помимо того, что услуга подключалась самовольно, еще присутствует тот факт, что она включалась ЗАДНИМ ЧИСЛОМ. Т.е. покупка была вечером одного дня и видилась как покупка, а уже утром следующего дня она трансформировалась в рассрочку

P.P.S. А если еще в "свидетели" Google взять? Покупка через GooglePay была на вю сумму
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:19

  nickvp написав:
  -VICTOR- написав:
  PUMB написав:повторимся - что вся информация клиентам предоставляется,

ну и я повторюсь.....и замечу что диалог напоминает глухого со слепым...(
...клиент не заказывал услугу и не хочет ею пользоваться...зачем вы насильно тулите ваши растрочки ??? ВЫ НАРУШАЕТЕ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ ...Нормально у ваших специалистов организовать предоставление этой услуги чего не хватает ? ума или способностей ?? - так наймите тех кто может это реализовать.
УСЛУГА МОЖЕТ ВАМИ ПРЕДЛАГАТЬСЯ , НО ВЫ ОБЯЗАНЫ СПРОСИТЬ У КЛИЕНТА СОГЛАСИЯ КАЖДЫЙ РАЗ .ЕСЛИ КЛИЕНТУ ТАКАЯ УСЛУГА НЕ НУЖНА И ОН НЕ ЖЕЛАЕТ ЕЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАСИЛЬНО ОНА ВКЛЮЧАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНА.
Думаю нужно тому клиенту обратся в НБУ и так же в Госпродпотребслужбу , еще можно в профильный комитет ВР , Вам хоть в глаза .....вы будете утверждать что дождь идет..
..и напомню..еще не так давно вы с такой же наглостью и упорством тулили страховые договора..) аппетит пропал ? или клиенты слишком часто вас учили что это нарушение закона ?)

Спасибо. Иногда хочется "забить" на все - ну, подумаешь какая-та мелочная комиссия, я ведь свое с банка взял. А потом (особенно после таких постов) понимаешь, что надо стараться идти до конца иначе совсем распоясаются.

P.S. Тут помимо того, что услуга подключалась самовольно, еще присутствует тот факт, что она включалась ЗАДНИМ ЧИСЛОМ. Т.е. покупка была вечером одного дня и видилась как покупка, а уже утром следующего дня она трансформировалась в рассрочку

P.P.S. А если еще в "свидетели" Google взять? Покупка через GooglePay была на вю сумму


Вопрос в работе у коллег, когда будет предоставлен ответ - отпишемся :wink:
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:30

Re: ПУМБ

Уважаемый представитель, прокомментируйте пожалуйста!
Попали на технический овердрафт по карте. Карта зарплатная. Если ранее (в декабре) оператор на горячей линии проверил выписку и подтвердил, что это технический овердрафт - сумма вернулась в течении 3-х часов. Сейчас- задолженность списали вечером 02.02. На горячей линии звонки 03.02 в 9-40 и 04.02 в 13-05 разные операторы почти слово в слово не смогли сказать по вине какой операции возник овердрафт и что заявка на возврат будет рассматриваться 3 дня и результат может быть отрицательным.
Теперь тех овер не считается?
oksana--61
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:45

oksana--61
напишите в ИБ, мне лучше помогало, чем звонить.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:38

Re: ПУМБ

Подскажите, пожалуйста.
Карта депозитная. Когда выдавали, сказали, что можно без комиссии получать во всех банкоматах. Первый раз сняла проценты по депозиту - 300 грн из 325, пришла смс, что заблокировано 309. 9 гривен вернут или это плата за мою доверчивость :)? Комиссия Альфы по чеку 0.
Hella
 
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