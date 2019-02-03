Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:43

PUMB написав: повторимся - что вся информация клиентам предоставляется, повторимся - что вся информация клиентам предоставляется,

ну и я повторюсь.....и замечу что диалог напоминает глухого со слепым...(...клиент не заказывал услугу и не хочет ею пользоваться...зачем вы насильно тулите ваши растрочки ??? ВЫ НАРУШАЕТЕ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ ...Нормально у ваших специалистов организовать предоставление этой услуги чего не хватает ? ума или способностей ?? - так наймите тех кто может это реализовать.УСЛУГА МОЖЕТ ВАМИ ПРЕДЛАГАТЬСЯ , НО ВЫ ОБЯЗАНЫ СПРОСИТЬ У КЛИЕНТА СОГЛАСИЯ КАЖДЫЙ РАЗ .ЕСЛИ КЛИЕНТУ ТАКАЯ УСЛУГА НЕ НУЖНА И ОН НЕ ЖЕЛАЕТ ЕЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАСИЛЬНО ОНА ВКЛЮЧАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНА.Думаю нужно тому клиенту обратся в НБУ и так же в Госпродпотребслужбу , еще можно в профильный комитет ВР , Вам хоть в глаза .....вы будете утверждать что дождь идет....и напомню..еще не так давно вы с такой же наглостью и упорством тулили страховые договора..) аппетит пропал ? или клиенты слишком часто вас учили что это нарушение закона ?)