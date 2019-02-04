Hella написав:Подскажите, пожалуйста. Карта депозитная. Когда выдавали, сказали, что можно без комиссии получать во всех банкоматах. Первый раз сняла проценты по депозиту - 300 грн из 325, пришла смс, что заблокировано 309. 9 гривен вернут или это плата за мою доверчивость ? Комиссия Альфы по чеку 0.
Вы наверное не дослушали, когда вам говорили. Полностью фраза скорее всего звучала так: "можно без комиссии получать во всех банкоматах системы Радиус" В остальных банкоматах - снятие платное.
Hella написав:Подскажите, пожалуйста. Карта депозитная. Когда выдавали, сказали, что можно без комиссии получать во всех банкоматах. Первый раз сняла проценты по депозиту - 300 грн из 325, пришла смс, что заблокировано 309. 9 гривен вернут или это плата за мою доверчивость ? Комиссия Альфы по чеку 0.
в банкоматах та касах Банку, в банкоматах та касах мережі «Радіус» входить до вартості обслуговування рахунку в банкоматах та касах інших банків на території України 1,5% + 5 UAH
Альфа не в Радиусе
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
oksana--61 написав:Уважаемый представитель, прокомментируйте пожалуйста! Попали на технический овердрафт по карте. Карта зарплатная. Если ранее (в декабре) оператор на горячей линии проверил выписку и подтвердил, что это технический овердрафт - сумма вернулась в течении 3-х часов. Сейчас- задолженность списали вечером 02.02. На горячей линии звонки 03.02 в 9-40 и 04.02 в 13-05 разные операторы почти слово в слово не смогли сказать по вине какой операции возник овердрафт и что заявка на возврат будет рассматриваться 3 дня и результат может быть отрицательным. Теперь тех овер не считается?
добрый день. Напишите нам в личные сообщения Ваши ФИО и ИНН, проверим ситуацию
Hella написав:Подскажите, пожалуйста. Карта депозитная. Когда выдавали, сказали, что можно без комиссии получать во всех банкоматах. Первый раз сняла проценты по депозиту - 300 грн из 325, пришла смс, что заблокировано 309. 9 гривен вернут или это плата за мою доверчивость ? Комиссия Альфы по чеку 0.
Добрый день. Если у Вас открыт пакет услуг "Депозитный", за снятие в банкоматах ПУМБ и парнеров сети "Радиус" - комиссии нету, верно, а за снятие в других банкоматах - комиссия согласно тарифов банка https://bit.ly/2HLBt0K составляет 1,5%+5 грн