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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2192219321942195

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 765
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
205
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
179
Всього голосів : 765
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:41

  Hella написав:Подскажите, пожалуйста.
Карта депозитная. Когда выдавали, сказали, что можно без комиссии получать во всех банкоматах. Первый раз сняла проценты по депозиту - 300 грн из 325, пришла смс, что заблокировано 309. 9 гривен вернут или это плата за мою доверчивость :)? Комиссия Альфы по чеку 0.

Вы наверное не дослушали, когда вам говорили. Полностью фраза скорее всего звучала так: "можно без комиссии получать во всех банкоматах системы Радиус"
В остальных банкоматах - снятие платное.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:45

  Hella написав:Подскажите, пожалуйста.
Карта депозитная. Когда выдавали, сказали, что можно без комиссии получать во всех банкоматах. Первый раз сняла проценты по депозиту - 300 грн из 325, пришла смс, что заблокировано 309. 9 гривен вернут или это плата за мою доверчивость :)? Комиссия Альфы по чеку 0.

в банкоматах та касах Банку, в банкоматах та касах мережі «Радіус» входить до вартості обслуговування рахунку
в банкоматах та касах інших банків на території України 1,5% + 5 UAH

Альфа не в Радиусе
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:47

Flamingo Спасибо ).
Слушала внимательно, т.к. вопрос интересовал, но - теперь буду знать точно ). Может, и забыла, конечно.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:03

  oksana--61 написав:Уважаемый представитель, прокомментируйте пожалуйста!
Попали на технический овердрафт по карте. Карта зарплатная. Если ранее (в декабре) оператор на горячей линии проверил выписку и подтвердил, что это технический овердрафт - сумма вернулась в течении 3-х часов. Сейчас- задолженность списали вечером 02.02. На горячей линии звонки 03.02 в 9-40 и 04.02 в 13-05 разные операторы почти слово в слово не смогли сказать по вине какой операции возник овердрафт и что заявка на возврат будет рассматриваться 3 дня и результат может быть отрицательным.
Теперь тех овер не считается?


добрый день. Напишите нам в личные сообщения Ваши ФИО и ИНН, проверим ситуацию
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:09

  Hella написав:Подскажите, пожалуйста.
Карта депозитная. Когда выдавали, сказали, что можно без комиссии получать во всех банкоматах. Первый раз сняла проценты по депозиту - 300 грн из 325, пришла смс, что заблокировано 309. 9 гривен вернут или это плата за мою доверчивость :)? Комиссия Альфы по чеку 0.


Добрый день. Если у Вас открыт пакет услуг "Депозитный", за снятие в банкоматах ПУМБ и парнеров сети "Радиус" - комиссии нету, верно, а за снятие в других банкоматах - комиссия согласно тарифов банка https://bit.ly/2HLBt0K составляет 1,5%+5 грн
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:49

Re: ПУМБ

Колись в Укрсоцбанку було без комісії. Але віднедавна всі банкомати Укрсоца перетворилися на Алкіни банкомати. І зараз жарять по-повній.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:18

  Кочевник написав:Колись в Укрсоцбанку було без комісії. Але віднедавна всі банкомати Укрсоца перетворилися на Алкіни банкомати. І зараз жарять по-повній.

да, подтверждаю. один раз уже попался. удобно было конечно, т.к. сеть банкоматов укрсоца была довольно обширная
Andey
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 17:06

  PUMB написав:
  oksana--61 написав:Уважаемый представитель, прокомментируйте пожалуйста!
Попали на технический овердрафт по карте. Карта зарплатная. Если ранее (в декабре) оператор на горячей линии проверил выписку и подтвердил, что это технический овердрафт - сумма вернулась в течении 3-х часов. Сейчас- задолженность списали вечером 02.02. На горячей линии звонки 03.02 в 9-40 и 04.02 в 13-05 разные операторы почти слово в слово не смогли сказать по вине какой операции возник овердрафт и что заявка на возврат будет рассматриваться 3 дня и результат может быть отрицательным.
Теперь тех овер не считается?


добрый день. Напишите нам в личные сообщения Ваши ФИО и ИНН, проверим ситуацию


Спасибо за предложение помощи. Комиссию уже вернули.
Просто хотелось-бы знать, сколько должна вылежаться на карточке начисленная зарплата (не переводы р2р, те я держу на всякий случай сутки), чтобы не возникло при ее переводе на сберегательный тех. овера. А то приходится действовать опытным путем.
oksana--61
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 17:33

Re: ПУМБ

oksana--61 написав:А то приходится действовать опытным путем.


А во сколько ЗП пришла по времени? Часов 7-8 вечера?
qwe_ua
 
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