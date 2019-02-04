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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 765
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
205
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
179
Всього голосів : 765
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 19:33

Re: ПУМБ

Граждане,пришёл бонус от минфина по акции +1% за оформленное депо,у меня вопрос,а что с этих денег подоходный и военный сбор не взимается?
Это что,чёрная касса какая-то?
Почему не берут налоги?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 19:46

Re: ПУМБ

Це чорна каса. Знеособлена винагорода типу
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:32

чего черная, в налоговой отображается, посмотри выписку через пол годика
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:44

  demichh написав:чего черная, в налоговой отображается, посмотри выписку через пол годика

Так что выходит,типа безналоговый бонус,что с него ничего не берут?
Или кто платит налог?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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  #<1 ... 2193219421952196
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