Додано: Пон 04 лют, 2019 19:33

Граждане,пришёл бонус от минфина по акции +1% за оформленное депо,у меня вопрос,а что с этих денег подоходный и военный сбор не взимается?

Это что,чёрная касса какая-то?

Почему не берут налоги?

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.