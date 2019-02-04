Граждане,пришёл бонус от минфина по акции +1% за оформленное депо,у меня вопрос,а что с этих денег подоходный и военный сбор не взимается?
Это что,чёрная касса какая-то?
Почему не берут налоги?
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Додано: Пон 04 лют, 2019 19:33
Re: ПУМБ
Граждане,пришёл бонус от минфина по акции +1% за оформленное депо,у меня вопрос,а что с этих денег подоходный и военный сбор не взимается?
Это что,чёрная касса какая-то?
Почему не берут налоги?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 04 лют, 2019 19:46
Re: ПУМБ
Це чорна каса. Знеособлена винагорода типу
Додано: Пон 04 лют, 2019 20:32
чего черная, в налоговой отображается, посмотри выписку через пол годика
Додано: Пон 04 лют, 2019 20:44
Так что выходит,типа безналоговый бонус,что с него ничего не берут?
Или кто платит налог?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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