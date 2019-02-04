Граждане,пришёл бонус от минфина по акции +1% за оформленное депо,у меня вопрос,а что с этих денег подоходный и военный сбор не взимается?
Это что,чёрная касса какая-то?
Почему не берут налоги?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лют, 2019 19:33
Re: ПУМБ
Граждане,пришёл бонус от минфина по акции +1% за оформленное депо,у меня вопрос,а что с этих денег подоходный и военный сбор не взимается?
Это что,чёрная касса какая-то?
Почему не берут налоги?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 04 лют, 2019 19:46
Re: ПУМБ
Це чорна каса. Знеособлена винагорода типу
Додано: Пон 04 лют, 2019 20:32
чего черная, в налоговой отображается, посмотри выписку через пол годика
Додано: Пон 04 лют, 2019 20:44
Так что выходит,типа безналоговый бонус,что с него ничего не берут?
Или кто платит налог?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 04 лют, 2019 20:59
Минфин является аГЭнтом, стучит на вас в налоговуюю. Могут субсидии лишить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:04
Выходит надо самому уплатить на этот бонус налоги?
Можно без подколок?
п.с. субсидией не пользуюсь.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:11
теперь серьёзно
Ничего платить не нужно, МинФин является налоговым агентом, сам платит с этой суммы налог и подает данные в налоговую
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:14
Re: ПУМБ
Агент все заплатив...Вам лише задекларувати, якщо маєте обовязок чи право це зробити.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:15
никто не платит.
ну или платят обезличено. по крайней мере налоговая этот доход не видит.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:21
Re: ПУМБ
Хорошие у всех версии,спасибо за ответы,спрашивал по электронке у представителя минфина,они молчат,ничего не говорят.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
|