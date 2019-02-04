IMPRINTER написав:
никто не платит.
ну или платят обезличено. по крайней мере налоговая этот доход не видит.
Куму на мінфіні сказали що за все заплачено.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:22
Куму на мінфіні сказали що за все заплачено.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:22
в моем электронном кабинете в налоговой, как физлица, за прошлый год (2 или 3 квартал) есть выплата от минфина. Раньше не было. Налоги минфин (как я понял, заплатил).
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:42
Ознакомьтесь с информацией на сайте ресурса
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:17
nickvp А как иначе банку заработать такую прибыль!!!
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:24
Re: ПУМБ
Повторение Мать-учения.
А напомните , плиз, какую форму нужно брать в ГНИ после 1 апреля ?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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