demichh написав:чего черная, в налоговой отображается, посмотри выписку через пол годика
Так что выходит,типа безналоговый бонус,что с него ничего не берут? Или кто платит налог?
никто не платит. ну или платят обезличено. по крайней мере налоговая этот доход не видит.
Куму на мінфіні сказали що за все заплачено.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
somilitark написав:Граждане,пришёл бонус от минфина по акции +1% за оформленное депо,у меня вопрос,а что с этих денег подоходный и военный сбор не взимается? Это что,чёрная касса какая-то? Почему не берут налоги?
3.2.1. Налогообложение лиц, которые получили Акционное вознаграждение осуществляется согласно действующему законодательству Украины. Организатор Акции выполняет функции налогового агента при выплате акционного вознаграждения.
хочу на сайте пумб с карты привата унив. свои личные средства перекинуть на карту пумб немного грн. на сайте пумба написано 1% + 5грн. далее написано на карты пумб - комис.0грн. я понял так, что приват возьмет комис. за отправку, а пумб ничего не возьмёт за приход средств? Правильно?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич написав:хочу на сайте пумб с карты привата унив. свои личные средства перекинуть на карту пумб немного грн. на сайте пумба написано 1% + 5грн. далее написано на карты пумб - комис.0грн. я понял так, что приват возьмет комис. за отправку, а пумб ничего не возьмёт за приход средств? Правильно?
Игорь Алексеевич написав:хочу на сайте пумб с карты привата унив. свои личные средства перекинуть на карту пумб немного грн. на сайте пумба написано 1% + 5грн. далее написано на карты пумб - комис.0грн. я понял так, что приват возьмет комис. за отправку, а пумб ничего не возьмёт за приход средств? Правильно?
Да.
спасибо
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.