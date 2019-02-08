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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2194219521962197

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 765
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
205
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
179
Всього голосів : 765
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:22

  IMPRINTER написав:
  somilitark написав:
  demichh написав:чего черная, в налоговой отображается, посмотри выписку через пол годика

Так что выходит,типа безналоговый бонус,что с него ничего не берут?
Или кто платит налог?


никто не платит.
ну или платят обезличено. по крайней мере налоговая этот доход не видит.

Куму на мінфіні сказали що за все заплачено.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:22

в моем электронном кабинете в налоговой, как физлица, за прошлый год (2 или 3 квартал) есть выплата от минфина. Раньше не было. Налоги минфин (как я понял, заплатил).
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:42

  somilitark написав:Граждане,пришёл бонус от минфина по акции +1% за оформленное депо,у меня вопрос,а что с этих денег подоходный и военный сбор не взимается?
Это что,чёрная касса какая-то?
Почему не берут налоги?


Ознакомьтесь с информацией на сайте ресурса https://minfin.com.ua/deposits/bonus/conditions/


3.2.1. Налогообложение лиц, которые получили Акционное вознаграждение осуществляется согласно действующему законодательству Украины. Организатор Акции выполняет функции налогового агента при выплате акционного вознаграждения.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:17

nickvp А как иначе банку заработать такую прибыль!!! :shock: https://finclub.net/news/pribyl-pumb-pr ... d-grn.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:24

Re: ПУМБ

  IMPRINTER написав:никто не платит.
ну или платят обезличено. по крайней мере налоговая этот доход не видит.


Повторение Мать-учения.
А напомните , плиз, какую форму нужно брать в ГНИ после 1 апреля ?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 00:46

хочу на сайте пумб с карты привата унив. свои личные средства перекинуть на карту пумб немного грн. на сайте пумба написано 1% + 5грн. далее написано на карты пумб - комис.0грн.
я понял так, что приват возьмет комис. за отправку, а пумб ничего не возьмёт за приход средств? Правильно?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 00:47

  Игорь Алексеевич написав:хочу на сайте пумб с карты привата унив. свои личные средства перекинуть на карту пумб немного грн. на сайте пумба написано 1% + 5грн. далее написано на карты пумб - комис.0грн.
я понял так, что приват возьмет комис. за отправку, а пумб ничего не возьмёт за приход средств? Правильно?


Да.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 00:50

  Ratatui написав:
  Игорь Алексеевич написав:хочу на сайте пумб с карты привата унив. свои личные средства перекинуть на карту пумб немного грн. на сайте пумба написано 1% + 5грн. далее написано на карты пумб - комис.0грн.
я понял так, что приват возьмет комис. за отправку, а пумб ничего не возьмёт за приход средств? Правильно?


Да.

спасибо
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 10:59

PUMB, а какие перспективы в Вашем банке по покупке валюты на карту в интернет-банкинге?
Herind
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 21:56

  Herind написав:PUMB, а какие перспективы в Вашем банке по покупке валюты на карту в интернет-банкинге?


Коль 7го не вышли значит нескоро. :(
Ratatui
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