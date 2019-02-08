Додано: Суб 09 лют, 2019 00:46

хочу на сайте пумб с карты привата унив. свои личные средства перекинуть на карту пумб немного грн. на сайте пумба написано 1% + 5грн. далее написано на карты пумб - комис.0грн.

я понял так, что приват возьмет комис. за отправку, а пумб ничего не возьмёт за приход средств? Правильно?

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.