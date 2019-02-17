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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2195219621972198

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 765
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
205
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
179
Всього голосів : 765
Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:06

  Herind написав:PUMB, а какие перспективы в Вашем банке по покупке валюты на карту в интернет-банкинге?


Данный вопрос уже в работе у коллег. Информация будет сообщена в новостях Банка
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:07

  Ratatui написав:
  Herind написав:PUMB, а какие перспективы в Вашем банке по покупке валюты на карту в интернет-банкинге?


Коль 7го не вышли значит нескоро. :(


Рекомендуем немного подождать :wink:
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:02

  PUMB написав:
  Ratatui написав:
  Herind написав:PUMB, а какие перспективы в Вашем банке по покупке валюты на карту в интернет-банкинге?


Коль 7го не вышли значит нескоро. :(


Рекомендуем немного подождать :wink:

Ваше немного зачастую означает совершенно не те временные рамки, которые большинство вкаладывает в эти слова :mrgreen:
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:26

Re: ПУМБ

PUMB, добрый день!
Такой вопрос. Появилась необходимость в смене финномера. Обратился в отделение, написал заявление. Поменяли наполовину. Обратился в отделение, написал заявление еще раз. В Иб на СМС и как для связи светится уже новый номер. СМС приходят на новый, вроде все было ок. Но вот незадача, пароли 3ДСекюр идут на старый номер :)) Обратился через онлайн чат в ИБ с моей проблемой. Ответили, что номер для 3ДСекюр нужно менять, позвонив в коллцентр и пройдя идентификацию. Предложили входящий звонок мне для идентификации, но я отказался по понятным думаю причинам. Вопрос - это какие-то новые приколы, что для смены номера не достаточно одного визита в отделение лично со всеми документами, а нужно посетить два раза, а потом еще и в колл-центр звонить или посещать третий раз? Что это за издевательство над клиентами?
Mutabor
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:29

  Mutabor написав:PUMB, добрый день!
Такой вопрос. Появилась необходимость в смене финномера. Обратился в отделение, написал заявление. Поменяли наполовину. Обратился в отделение, написал заявление еще раз. В Иб на СМС и как для связи светится уже новый номер. СМС приходят на новый, вроде все было ок. Но вот незадача, пароли 3ДСекюр идут на старый номер :)) Обратился через онлайн чат в ИБ с моей проблемой. Ответили, что номер для 3ДСекюр нужно менять, позвонив в коллцентр и пройдя идентификацию. Предложили входящий звонок мне для идентификации, но я отказался по понятным думаю причинам. Вопрос - это какие-то новые приколы, что для смены номера не достаточно одного визита в отделение лично со всеми документами, а нужно посетить два раза, а потом еще и в колл-центр звонить или посещать третий раз? Что это за издевательство над клиентами?


Здравствуйте. Сожалеем, что столкнулись с такой проблемой :(
Можете зайти в ИБ, по необходимым картам отключить 3Dsecure и сразу включить. Попробуйте совершить платеж через некоторое время и сообщите, пожалуйста, результат. Можете нам в личные сообщения
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:40

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Можете зайти в ИБ, по необходимым картам отключить 3Dsecure и сразу включить.

Mutabor, раньше это работало, переподключает на текущий номер для отп в иб.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:46

  PUMB написав:
  Mutabor написав:PUMB, добрый день!
Такой вопрос. Появилась необходимость в смене финномера. Обратился в отделение, написал заявление. Поменяли наполовину. Обратился в отделение, написал заявление еще раз. В Иб на СМС и как для связи светится уже новый номер. СМС приходят на новый, вроде все было ок. Но вот незадача, пароли 3ДСекюр идут на старый номер :)) Обратился через онлайн чат в ИБ с моей проблемой. Ответили, что номер для 3ДСекюр нужно менять, позвонив в коллцентр и пройдя идентификацию. Предложили входящий звонок мне для идентификации, но я отказался по понятным думаю причинам. Вопрос - это какие-то новые приколы, что для смены номера не достаточно одного визита в отделение лично со всеми документами, а нужно посетить два раза, а потом еще и в колл-центр звонить или посещать третий раз? Что это за издевательство над клиентами?


Здравствуйте. Сожалеем, что столкнулись с такой проблемой :(
Можете зайти в ИБ, по необходимым картам отключить 3Dsecure и сразу включить. Попробуйте совершить платеж через некоторое время и сообщите, пожалуйста, результат. Можете нам в личные сообщения


Спасибо за интересную идею. Карты с собой нет для полной проверки, но вечером попробую и отпишусь о результатах.
Mutabor
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:47

  qwe_ua написав:
  PUMB написав:Можете зайти в ИБ, по необходимым картам отключить 3Dsecure и сразу включить.

Mutabor, раньше это
работало, переподключает на текущий номер для отп в иб.


Попробую, но хоть бы кто при изменении финномера намекнул на данный момент :)
Mutabor
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:48

  Mutabor написав:
  PUMB написав:
  Mutabor написав:PUMB, добрый день!
Такой вопрос. Появилась необходимость в смене финномера. Обратился в отделение, написал заявление. Поменяли наполовину. Обратился в отделение, написал заявление еще раз. В Иб на СМС и как для связи светится уже новый номер. СМС приходят на новый, вроде все было ок. Но вот незадача, пароли 3ДСекюр идут на старый номер :)) Обратился через онлайн чат в ИБ с моей проблемой. Ответили, что номер для 3ДСекюр нужно менять, позвонив в коллцентр и пройдя идентификацию. Предложили входящий звонок мне для идентификации, но я отказался по понятным думаю причинам. Вопрос - это какие-то новые приколы, что для смены номера не достаточно одного визита в отделение лично со всеми документами, а нужно посетить два раза, а потом еще и в колл-центр звонить или посещать третий раз? Что это за издевательство над клиентами?


Здравствуйте. Сожалеем, что столкнулись с такой проблемой :(
Можете зайти в ИБ, по необходимым картам отключить 3Dsecure и сразу включить. Попробуйте совершить платеж через некоторое время и сообщите, пожалуйста, результат. Можете нам в личные сообщения


Спасибо за интересную идею. Карты с собой нет для полной проверки, но вечером попробую и отпишусь о результатах.


Выключить/отключить 3DSecure уже можно сейчас, а совершить платеж - попробуйте, пожалуйста, позже, как удобно Вам. Ожидаем обратную связь
Востаннє редагувалось PUMB в Пон 18 лют, 2019 15:48, всього редагувалось 1 раз.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:48

  PUMB написав:
  Mutabor написав:PUMB, добрый день!
Такой вопрос. Появилась необходимость в смене финномера. Обратился в отделение, написал заявление. Поменяли наполовину. Обратился в отделение, написал заявление еще раз. В Иб на СМС и как для связи светится уже новый номер. СМС приходят на новый, вроде все было ок. Но вот незадача, пароли 3ДСекюр идут на старый номер :)) Обратился через онлайн чат в ИБ с моей проблемой. Ответили, что номер для 3ДСекюр нужно менять, позвонив в коллцентр и пройдя идентификацию. Предложили входящий звонок мне для идентификации, но я отказался по понятным думаю причинам. Вопрос - это какие-то новые приколы, что для смены номера не достаточно одного визита в отделение лично со всеми документами, а нужно посетить два раза, а потом еще и в колл-центр звонить или посещать третий раз? Что это за издевательство над клиентами?


Здравствуйте. Сожалеем, что столкнулись с такой проблемой :(
Можете зайти в ИБ, по необходимым картам отключить 3Dsecure и сразу включить. Попробуйте совершить платеж через некоторое время и сообщите, пожалуйста, результат. Можете нам в личные сообщения


а девятки так снять можно? или тока через Волошина?
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