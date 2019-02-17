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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лют, 2019 10:06
Herind написав:PUMB
, а какие перспективы в Вашем банке по покупке валюты на карту в интернет-банкинге?
Данный вопрос уже в работе у коллег. Информация будет сообщена в новостях Банка
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PUMB
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Додано: Пон 11 лют, 2019 11:02
Ваше немного зачастую означает совершенно не те временные рамки, которые большинство вкаладывает в эти слова
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Додано: Пон 18 лют, 2019 15:26
PUMB, добрый день!
Такой вопрос. Появилась необходимость в смене финномера. Обратился в отделение, написал заявление. Поменяли наполовину. Обратился в отделение, написал заявление еще раз. В Иб на СМС и как для связи светится уже новый номер. СМС приходят на новый, вроде все было ок. Но вот незадача, пароли 3ДСекюр идут на старый номер
) Обратился через онлайн чат в ИБ с моей проблемой. Ответили, что номер для 3ДСекюр нужно менять, позвонив в коллцентр и пройдя идентификацию. Предложили входящий звонок мне для идентификации, но я отказался по понятным думаю причинам. Вопрос - это какие-то новые приколы, что для смены номера не достаточно одного визита в отделение лично со всеми документами, а нужно посетить два раза, а потом еще и в колл-центр звонить или посещать третий раз? Что это за издевательство над клиентами?
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Mutabor
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Додано: Пон 18 лют, 2019 15:29
Mutabor написав:
PUMB, добрый день!
Такой вопрос. Появилась необходимость в смене финномера. Обратился в отделение, написал заявление. Поменяли наполовину. Обратился в отделение, написал заявление еще раз. В Иб на СМС и как для связи светится уже новый номер. СМС приходят на новый, вроде все было ок. Но вот незадача, пароли 3ДСекюр идут на старый номер
) Обратился через онлайн чат в ИБ с моей проблемой. Ответили, что номер для 3ДСекюр нужно менять, позвонив в коллцентр и пройдя идентификацию. Предложили входящий звонок мне для идентификации, но я отказался по понятным думаю причинам. Вопрос - это какие-то новые приколы, что для смены номера не достаточно одного визита в отделение лично со всеми документами, а нужно посетить два раза, а потом еще и в колл-центр звонить или посещать третий раз? Что это за издевательство над клиентами?
Здравствуйте. Сожалеем, что столкнулись с такой проблемой
Можете зайти в ИБ, по необходимым картам отключить 3Dsecure и сразу включить. Попробуйте совершить платеж через некоторое время и сообщите, пожалуйста, результат. Можете нам в личные сообщения
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PUMB
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Додано: Пон 18 лют, 2019 15:40
Mutabor
PUMB написав:
Можете зайти в ИБ, по необходимым картам отключить 3Dsecure и сразу включить.
, раньше это работало, переподключает на текущий номер для отп в иб.
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qwe_ua
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Додано: Пон 18 лют, 2019 15:46
PUMB написав: Mutabor написав:
PUMB, добрый день!
Такой вопрос. Появилась необходимость в смене финномера. Обратился в отделение, написал заявление. Поменяли наполовину. Обратился в отделение, написал заявление еще раз. В Иб на СМС и как для связи светится уже новый номер. СМС приходят на новый, вроде все было ок. Но вот незадача, пароли 3ДСекюр идут на старый номер
) Обратился через онлайн чат в ИБ с моей проблемой. Ответили, что номер для 3ДСекюр нужно менять, позвонив в коллцентр и пройдя идентификацию. Предложили входящий звонок мне для идентификации, но я отказался по понятным думаю причинам. Вопрос - это какие-то новые приколы, что для смены номера не достаточно одного визита в отделение лично со всеми документами, а нужно посетить два раза, а потом еще и в колл-центр звонить или посещать третий раз? Что это за издевательство над клиентами?
Здравствуйте. Сожалеем, что столкнулись с такой проблемой
Можете зайти в ИБ, по необходимым картам отключить 3Dsecure и сразу включить. Попробуйте совершить платеж через некоторое время и сообщите, пожалуйста, результат. Можете нам в личные сообщения
Спасибо за интересную идею. Карты с собой нет для полной проверки, но вечером попробую и отпишусь о результатах.
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Mutabor
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Додано: Пон 18 лют, 2019 15:47
qwe_ua написав:
Mutabor
PUMB написав:
Можете зайти в ИБ, по необходимым картам отключить 3Dsecure и сразу включить.
, раньше это
работало, переподключает на текущий номер для отп в иб.
Попробую, но хоть бы кто при изменении финномера намекнул на данный момент
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Mutabor
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Додано: Пон 18 лют, 2019 15:48
Mutabor написав: PUMB написав: Mutabor написав:
PUMB, добрый день!
Такой вопрос. Появилась необходимость в смене финномера. Обратился в отделение, написал заявление. Поменяли наполовину. Обратился в отделение, написал заявление еще раз. В Иб на СМС и как для связи светится уже новый номер. СМС приходят на новый, вроде все было ок. Но вот незадача, пароли 3ДСекюр идут на старый номер
) Обратился через онлайн чат в ИБ с моей проблемой. Ответили, что номер для 3ДСекюр нужно менять, позвонив в коллцентр и пройдя идентификацию. Предложили входящий звонок мне для идентификации, но я отказался по понятным думаю причинам. Вопрос - это какие-то новые приколы, что для смены номера не достаточно одного визита в отделение лично со всеми документами, а нужно посетить два раза, а потом еще и в колл-центр звонить или посещать третий раз? Что это за издевательство над клиентами?
Здравствуйте. Сожалеем, что столкнулись с такой проблемой
Можете зайти в ИБ, по необходимым картам отключить 3Dsecure и сразу включить. Попробуйте совершить платеж через некоторое время и сообщите, пожалуйста, результат. Можете нам в личные сообщения
Спасибо за интересную идею. Карты с собой нет для полной проверки, но вечером попробую и отпишусь о результатах.
Выключить/отключить 3DSecure уже можно сейчас, а совершить платеж - попробуйте, пожалуйста, позже, как удобно Вам. Ожидаем обратную связь
Востаннє редагувалось PUMB
в Пон 18 лют, 2019 15:48, всього редагувалось 1 раз.
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PUMB
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Додано: Пон 18 лют, 2019 15:48
PUMB написав: Mutabor написав:
PUMB, добрый день!
Такой вопрос. Появилась необходимость в смене финномера. Обратился в отделение, написал заявление. Поменяли наполовину. Обратился в отделение, написал заявление еще раз. В Иб на СМС и как для связи светится уже новый номер. СМС приходят на новый, вроде все было ок. Но вот незадача, пароли 3ДСекюр идут на старый номер
) Обратился через онлайн чат в ИБ с моей проблемой. Ответили, что номер для 3ДСекюр нужно менять, позвонив в коллцентр и пройдя идентификацию. Предложили входящий звонок мне для идентификации, но я отказался по понятным думаю причинам. Вопрос - это какие-то новые приколы, что для смены номера не достаточно одного визита в отделение лично со всеми документами, а нужно посетить два раза, а потом еще и в колл-центр звонить или посещать третий раз? Что это за издевательство над клиентами?
Здравствуйте. Сожалеем, что столкнулись с такой проблемой
Можете зайти в ИБ, по необходимым картам отключить 3Dsecure и сразу включить. Попробуйте совершить платеж через некоторое время и сообщите, пожалуйста, результат. Можете нам в личные сообщения
а девятки так снять можно? или тока через Волошина?
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