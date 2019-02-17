Додано: Пон 18 лют, 2019 15:26

PUMB, добрый день!Такой вопрос. Появилась необходимость в смене финномера. Обратился в отделение, написал заявление. Поменяли наполовину. Обратился в отделение, написал заявление еще раз. В Иб на СМС и как для связи светится уже новый номер. СМС приходят на новый, вроде все было ок. Но вот незадача, пароли 3ДСекюр идут на старый номер) Обратился через онлайн чат в ИБ с моей проблемой. Ответили, что номер для 3ДСекюр нужно менять, позвонив в коллцентр и пройдя идентификацию. Предложили входящий звонок мне для идентификации, но я отказался по понятным думаю причинам. Вопрос - это какие-то новые приколы, что для смены номера не достаточно одного визита в отделение лично со всеми документами, а нужно посетить два раза, а потом еще и в колл-центр звонить или посещать третий раз? Что это за издевательство над клиентами?