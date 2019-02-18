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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 16:31
В пятницю надіслали смс, що обмежили поповнення мобільного в ПУМБ-онлайн до 600 грн. З метою зменшення шахрайства. Невже так користувалася попитом послуга?
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Додано: Пон 18 лют, 2019 16:41
Кочевник написав:В пятницю надіслали смс, що обмежили поповнення мобільного в ПУМБ-онлайн до 600 грн. З метою зменшення шахрайства. Невже так користувалася попитом послуга?
Деньги можно выводить, с концами.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:35
PUMB написав:
Выключить/отключить 3DSecure уже можно сейчас, а совершить платеж - попробуйте, пожалуйста, позже, как удобно Вам. Ожидаем обратную связь
Лайфхак помог, спасибо.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 10:30
nickvp написав: -VICTOR- написав: PUMB написав:
повторимся - что вся информация клиентам предоставляется,
ну и я повторюсь.....и замечу что диалог напоминает глухого со слепым...(
...клиент не заказывал услугу и не хочет ею пользоваться...зачем вы насильно тулите ваши растрочки ??? ВЫ НАРУШАЕТЕ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ ...Нормально у ваших специалистов организовать предоставление этой услуги чего не хватает ? ума или способностей ?? - так наймите тех кто может это реализовать.
УСЛУГА МОЖЕТ ВАМИ ПРЕДЛАГАТЬСЯ , НО ВЫ ОБЯЗАНЫ СПРОСИТЬ У КЛИЕНТА СОГЛАСИЯ КАЖДЫЙ РАЗ .ЕСЛИ КЛИЕНТУ ТАКАЯ УСЛУГА НЕ НУЖНА И ОН НЕ ЖЕЛАЕТ ЕЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАСИЛЬНО ОНА ВКЛЮЧАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНА.
Думаю нужно тому клиенту обратся в НБУ и так же в Госпродпотребслужбу , еще можно в профильный комитет ВР , Вам хоть в глаза .....вы будете утверждать что дождь идет..
..и напомню..еще не так давно вы с такой же наглостью и упорством тулили страховые договора..) аппетит пропал ? или клиенты слишком часто вас учили что это нарушение закона ?)
Спасибо. Иногда хочется "забить" на все - ну, подумаешь какая-та мелочная комиссия, я ведь свое с банка взял. А потом (особенно после таких постов) понимаешь, что надо стараться идти до конца иначе совсем распоясаются.
P.S. Тут помимо того, что услуга подключалась самовольно, еще присутствует тот факт, что она включалась ЗАДНИМ ЧИСЛОМ. Т.е. покупка была вечером одного дня и видилась как покупка, а уже утром следующего дня она трансформировалась в рассрочку
P.P.S. А если еще в "свидетели" Google взять? Покупка через GooglePay была на вю сумму
Всем привет. Вкратце - была проблема (см. цитирование) с отменой рассрочки по кредитке ВсеМожу, которая подключилась на следующий день после покупки безо всякого согласия с моей стороны. Т.е. я оплатил всю сумму, есть чек, есть запись в Google Pay, рассрочка подключилась на 3 месяца, т.е. безо всяких комиссий и после моей отмены этой рассрочки банк начал считать мне комиссию, так как приведение счета к правильным цифрам реализовано "слегка по де***" как снятие наличных. Сумма этой комиссии невелика, но принцип нормальных взаимоотношений был нарушен.
И вот спустя пол-месяца - "мой вопрос урегулирован".
Мои личные выводы:
1) На данный момент, представитель банка на этой ветке - наверное, самый оптимальный вариант общения с банком по небольшим проблемам. Я пробовал также работать через отделение - как вы все догадываетесь, результат не тот, который я ожидал.
2) Небольшие отсутпления от правил в пользу клиента все же возможны. Обнадеживает, но не расслабляет
3) Спасибо представителю
4) Спасибо всем, кто присоединился к обсуждению этой проблемы. Отдельное спасибо VICTOR
P.S. Во избежание, сразу после возникновения проблемы вывел кредитку в ноль. Сейчас можно возвращаться к юзанью
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nickvp
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