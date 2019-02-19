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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 16:31
Re: ПУМБ
В пятницю надіслали смс, що обмежили поповнення мобільного в ПУМБ-онлайн до 600 грн. З метою зменшення шахрайства. Невже так користувалася попитом послуга?
Додано: Пон 18 лют, 2019 16:41
Re: ПУМБ
Деньги можно выводить, с концами.
Додано: Пон 18 лют, 2019 19:35
Додано: Вів 19 лют, 2019 09:30
Додано: Вів 19 лют, 2019 09:39
Ваш вопрос урегулирован
Додано: Вів 19 лют, 2019 10:30
Всем привет. Вкратце - была проблема (см. цитирование) с отменой рассрочки по кредитке ВсеМожу, которая подключилась на следующий день после покупки безо всякого согласия с моей стороны. Т.е. я оплатил всю сумму, есть чек, есть запись в Google Pay, рассрочка подключилась на 3 месяца, т.е. безо всяких комиссий и после моей отмены этой рассрочки банк начал считать мне комиссию, так как приведение счета к правильным цифрам реализовано "слегка по де***" как снятие наличных. Сумма этой комиссии невелика, но принцип нормальных взаимоотношений был нарушен.
И вот спустя пол-месяца - "мой вопрос урегулирован".
Мои личные выводы:
1) На данный момент, представитель банка на этой ветке - наверное, самый оптимальный вариант общения с банком по небольшим проблемам. Я пробовал также работать через отделение - как вы все догадываетесь, результат не тот, который я ожидал.
2) Небольшие отсутпления от правил в пользу клиента все же возможны. Обнадеживает, но не расслабляет
3) Спасибо представителю
4) Спасибо всем, кто присоединился к обсуждению этой проблемы. Отдельное спасибо VICTOR
P.S. Во избежание, сразу после возникновения проблемы вывел кредитку в ноль. Сейчас можно возвращаться к юзанью
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:44
Re: ПУМБ
..это радует , что вопрос решился...правда хотелось бы что бы в принципе таких моментов и не возникало в отношениях клиент/банк - но это уже фантастика
...PUMB - может представитель подаст "на верх" предложение на рассмотрение в целях совершенствования предоставления услуги расстрочка ?с целью чтобы клиент мог как подтвердить так и проигнорировать подключение такой услуги в каждом конкретном случае ? то есть чтобы услуга подключалась только с согласия на то клиентом....а вы тут не работали в режиме пожарной машины ?
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Додано: Вів 19 лют, 2019 15:55
Делаем все зависящее от нас лично; прогнозировать и сообщать об изменениях пока не станем. Рекомендуем следить за нашими новостями
Додано: Вів 19 лют, 2019 18:27
Re: ПУМБ
Ув. представитель, планируется ли услуга кешбек для дебитных карт вип-клиентов? Или может что-то подобное уже есть на индивид. условиях?
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