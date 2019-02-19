У Бильше такой прикол с сертификатами бывает.
Попробуйте позже его распечатать (сегодня вечером, или завтра), или жалуйтесь им на горячку или на почту
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лют, 2019 08:23
У Бильше такой прикол с сертификатами бывает.
Попробуйте позже его распечатать (сегодня вечером, или завтра), или жалуйтесь им на горячку или на почту
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 20 лют, 2019 08:47
А только одна карта ПУМБ в "Mastercard Більше"?
Обсуждалось как то что только если балы заработаны Пумб картой можно такой сертификат получить.
Додано: Сер 20 лют, 2019 08:55
Re: ПУМБ
Коллеги, подскажите пожалуйста. Нужно перевести на карту родственнику сумму. Я перевел п2п, все нормально. Но вот еще часть не получилось. Есть какие-то временные ограничения по переводам на одну и ту же карту? За лимиты никак не выходил.
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