Tegularius написав:Инетересует вклад "«ПУМБ Більше». Согласно условий, зарегистрировал карту ПУМБ Мастер кард в программе "Mastercard Більше", но распечатать сертификат не могу, т.к. в каталоге этой программы он отсутствует (при выборе ПУМБ из списка партнеров выводится пустая страница).
У Бильше такой прикол с сертификатами бывает. Попробуйте позже его распечатать (сегодня вечером, или завтра), или жалуйтесь им на горячку или на почту
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Tegularius написав:Инетересует вклад "«ПУМБ Більше». Согласно условий, зарегистрировал карту ПУМБ Мастер кард в программе "Mastercard Більше", но распечатать сертификат не могу, т.к. в каталоге этой программы он отсутствует (при выборе ПУМБ из списка партнеров выводится пустая страница).
А только одна карта ПУМБ в "Mastercard Більше"? Обсуждалось как то что только если балы заработаны Пумб картой можно такой сертификат получить.
Коллеги, подскажите пожалуйста. Нужно перевести на карту родственнику сумму. Я перевел п2п, все нормально. Но вот еще часть не получилось. Есть какие-то временные ограничения по переводам на одну и ту же карту? За лимиты никак не выходил.
Mutabor написав:Коллеги, подскажите пожалуйста. Нужно перевести на карту родственнику сумму. Я перевел п2п, все нормально. Но вот еще часть не получилось. Есть какие-то временные ограничения по переводам на одну и ту же карту? За лимиты никак не выходил.
Mutabor написав:Коллеги, подскажите пожалуйста. Нужно перевести на карту родственнику сумму. Я перевел п2п, все нормально. Но вот еще часть не получилось. Есть какие-то временные ограничения по переводам на одну и ту же карту? За лимиты никак не выходил.
Это чтоб не увлекались. Причем начинают футболить тебя к банку-получателю. А те в свою очередь к банку-отправителю. Замкнутый круг. Стандартная практика говнобанков. Среди которых ПУМБ занимает почетное второе место.
«Я отношусь к банкам как к креветкам: выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Tegularius написав:Инетересует вклад "«ПУМБ Більше». Согласно условий, зарегистрировал карту ПУМБ Мастер кард в программе "Mastercard Більше", но распечатать сертификат не могу, т.к. в каталоге этой программы он отсутствует (при выборе ПУМБ из списка партнеров выводится пустая страница).
Сертификат доступен клиентам, у которых в личном кабинете МС Більше зарегистрированы только карты ПУМБ