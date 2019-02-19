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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2197219821992200

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 765
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
205
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
179
Всього голосів : 765
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 08:23

  Tegularius написав:Инетересует вклад "«ПУМБ Більше». Согласно условий, зарегистрировал карту ПУМБ Мастер кард в программе "Mastercard Більше", но распечатать сертификат не могу, т.к. в каталоге этой программы он отсутствует (при выборе ПУМБ из списка партнеров выводится пустая страница).

У Бильше такой прикол с сертификатами бывает.
Попробуйте позже его распечатать (сегодня вечером, или завтра), или жалуйтесь им на горячку или на почту
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 08:47

  Tegularius написав:Инетересует вклад "«ПУМБ Більше». Согласно условий, зарегистрировал карту ПУМБ Мастер кард в программе "Mastercard Більше", но распечатать сертификат не могу, т.к. в каталоге этой программы он отсутствует (при выборе ПУМБ из списка партнеров выводится пустая страница).


А только одна карта ПУМБ в "Mastercard Більше"?
Обсуждалось как то что только если балы заработаны Пумб картой можно такой сертификат получить.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 08:55

Re: ПУМБ

Коллеги, подскажите пожалуйста. Нужно перевести на карту родственнику сумму. Я перевел п2п, все нормально. Но вот еще часть не получилось. Есть какие-то временные ограничения по переводам на одну и ту же карту? За лимиты никак не выходил.
Mutabor
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 09:11

Re: ПУМБ

Mutabor написав:Коллеги, подскажите пожалуйста. Нужно перевести на карту родственнику сумму. Я перевел п2п, все нормально. Но вот еще часть не получилось. Есть какие-то временные ограничения по переводам на одну и ту же карту? За лимиты никак не выходил.
Так а причина отказа есть?
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 09:24

  Mutabor написав:Коллеги, подскажите пожалуйста. Нужно перевести на карту родственнику сумму. Я перевел п2п, все нормально. Но вот еще часть не получилось. Есть какие-то временные ограничения по переводам на одну и ту же карту? За лимиты никак не выходил.


Это чтоб не увлекались. Причем начинают футболить тебя к банку-получателю. А те в свою очередь к банку-отправителю. Замкнутый круг. Стандартная практика говнобанков. Среди которых ПУМБ занимает почетное второе место.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 09:31

  Andey написав:Ув. представитель, планируется ли услуга кешбек для дебитных карт вип-клиентов? Или может что-то подобное уже есть на индивид. условиях?


Сейчас реализовано 2% на категорию "Продукты" в пакету услуг "Дбайлыва"
https://retail.pumb.ua/card_bank/dbay
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 09:33

  Tegularius написав:Инетересует вклад "«ПУМБ Більше». Согласно условий, зарегистрировал карту ПУМБ Мастер кард в программе "Mastercard Більше", но распечатать сертификат не могу, т.к. в каталоге этой программы он отсутствует (при выборе ПУМБ из списка партнеров выводится пустая страница).


Сертификат доступен клиентам, у которых в личном кабинете МС Більше зарегистрированы только карты ПУМБ
PUMB
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  #<1 ... 2197219821992200
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