Додано: Сер 20 лют, 2019 11:22

ПУМБ, что может быть с моей трудностью с переводом?

Нужно отправить родственнику сумму с карты на карту. Лимиты позволяют, средства свои. Первый платеж с утра прошел нормально, все ок. Он в два раза меньше лимита, декларируемого в возможности перевода с карты на карту у вас на сайте. Второй небольшой на ту же карту не прошел. Попробовал еще раз через часа 3 - не проходит ни нужная сумма, ни маленькая. Может должны пройти сутки или еще какие-то опять лайфхаки посоветуете?