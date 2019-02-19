Tegularius написав:Инетересует вклад "«ПУМБ Більше». Согласно условий, зарегистрировал карту ПУМБ Мастер кард в программе "Mastercard Більше", но распечатать сертификат не могу, т.к. в каталоге этой программы он отсутствует (при выборе ПУМБ из списка партнеров выводится пустая страница).
У Бильше такой прикол с сертификатами бывает. Попробуйте позже его распечатать (сегодня вечером, или завтра), или жалуйтесь им на горячку или на почту
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Tegularius написав:Инетересует вклад "«ПУМБ Більше». Согласно условий, зарегистрировал карту ПУМБ Мастер кард в программе "Mastercard Більше", но распечатать сертификат не могу, т.к. в каталоге этой программы он отсутствует (при выборе ПУМБ из списка партнеров выводится пустая страница).
А только одна карта ПУМБ в "Mastercard Більше"? Обсуждалось как то что только если балы заработаны Пумб картой можно такой сертификат получить.
Коллеги, подскажите пожалуйста. Нужно перевести на карту родственнику сумму. Я перевел п2п, все нормально. Но вот еще часть не получилось. Есть какие-то временные ограничения по переводам на одну и ту же карту? За лимиты никак не выходил.
Mutabor написав:Коллеги, подскажите пожалуйста. Нужно перевести на карту родственнику сумму. Я перевел п2п, все нормально. Но вот еще часть не получилось. Есть какие-то временные ограничения по переводам на одну и ту же карту? За лимиты никак не выходил.
Mutabor написав:Коллеги, подскажите пожалуйста. Нужно перевести на карту родственнику сумму. Я перевел п2п, все нормально. Но вот еще часть не получилось. Есть какие-то временные ограничения по переводам на одну и ту же карту? За лимиты никак не выходил.
Это чтоб не увлекались. Причем начинают футболить тебя к банку-получателю. А те в свою очередь к банку-отправителю. Замкнутый круг. Стандартная практика говнобанков. Среди которых ПУМБ занимает почетное второе место.
«Я отношусь к банкам как к креветкам: выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Tegularius написав:Инетересует вклад "«ПУМБ Більше». Согласно условий, зарегистрировал карту ПУМБ Мастер кард в программе "Mastercard Більше", но распечатать сертификат не могу, т.к. в каталоге этой программы он отсутствует (при выборе ПУМБ из списка партнеров выводится пустая страница).
Сертификат доступен клиентам, у которых в личном кабинете МС Більше зарегистрированы только карты ПУМБ
ПУМБ, что может быть с моей трудностью с переводом? Нужно отправить родственнику сумму с карты на карту. Лимиты позволяют, средства свои. Первый платеж с утра прошел нормально, все ок. Он в два раза меньше лимита, декларируемого в возможности перевода с карты на карту у вас на сайте. Второй небольшой на ту же карту не прошел. Попробовал еще раз через часа 3 - не проходит ни нужная сумма, ни маленькая. Может должны пройти сутки или еще какие-то опять лайфхаки посоветуете?
Mutabor написав:Коллеги, подскажите пожалуйста. Нужно перевести на карту родственнику сумму. Я перевел п2п, все нормально. Но вот еще часть не получилось. Есть какие-то временные ограничения по переводам на одну и ту же карту? За лимиты никак не выходил.
Так а причина отказа есть?
Конкретной причины нет, что-то пошло не так СМС по 3Дсек приходит, далее платеж не прошел. Причина не указывается, СМС от ПУМБ-а не приходит, что была попытка перевода, но неудачный по такой-то причине (как в других банках пишут - превышен лимит или еще что). П2П в ПУМБ за все время пользования банком делал раз 5-6
Mutabor написав:Конкретной причины нет, что-то пошло не так СМС по 3Дсек приходит, далее платеж не прошел. Причина не указывается, СМС от ПУМБ-а не приходит, что была попытка перевода, но неудачный по такой-то причине (как в других банках пишут - превышен лимит или еще что). П2П в ПУМБ за все время пользования банком делал раз 5-6
Попинайте операторов колл-центр, они могут кое что просмотреть и сказать. Если нет смс, то это не лимиты.
Из быстрого, отключить 3дс, попробовать сделать без. Потом вернуть и разбираться