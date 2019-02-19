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Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2198219922002201 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 765 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 25% 188 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 82 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 111 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 205 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 179 Всього голосів : 765 Додано: Сер 20 лют, 2019 11:42 qwe_ua написав: Mutabor написав: Конкретной причины нет, что-то пошло не так СМС по 3Дсек приходит, далее платеж не прошел. Причина не указывается, СМС от ПУМБ-а не приходит, что была попытка перевода, но неудачный по такой-то причине (как в других банках пишут - превышен лимит или еще что). П2П в ПУМБ за все время пользования банком делал раз 5-6 Конкретной причины нет, что-то пошло не такСМС по 3Дсек приходит, далее платеж не прошел. Причина не указывается, СМС от ПУМБ-а не приходит, что была попытка перевода, но неудачный по такой-то причине (как в других банках пишут - превышен лимит или еще что). П2П в ПУМБ за все время пользования банком делал раз 5-6

Попинайте операторов колл-центр, они могут кое что просмотреть и сказать. Если нет смс, то это не лимиты.



Из быстрого, отключить 3дс, попробовать сделать без. Потом вернуть и разбираться Попинайте операторов колл-центр, они могут кое что просмотреть и сказать. Если нет смс, то это не лимиты.Из быстрого, отключить 3дс, попробовать сделать без. Потом вернуть и разбираться



Спасибо, попробую Спасибо, попробую Mutabor

Повідомлень: 1668 З нами з: 07.02.14 Подякував: 95 раз. Подякували: 257 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лют, 2019 11:46 Mutabor написав: ПУМБ, что может быть с моей трудностью с переводом?

Нужно отправить родственнику сумму с карты на карту. Лимиты позволяют, средства свои. Первый платеж с утра прошел нормально, все ок. Он в два раза меньше лимита, декларируемого в возможности перевода с карты на карту у вас на сайте. Второй небольшой на ту же карту не прошел. Попробовал еще раз через часа 3 - не проходит ни нужная сумма, ни маленькая. Может должны пройти сутки или еще какие-то опять лайфхаки посоветуете? ПУМБ, что может быть с моей трудностью с переводом?Нужно отправить родственнику сумму с карты на карту. Лимиты позволяют, средства свои. Первый платеж с утра прошел нормально, все ок. Он в два раза меньше лимита, декларируемого в возможности перевода с карты на карту у вас на сайте. Второй небольшой на ту же карту не прошел. Попробовал еще раз через часа 3 - не проходит ни нужная сумма, ни маленькая. Может должны пройти сутки или еще какие-то опять лайфхаки посоветуете?



Укажите в личные сообщения Ваши ФИО, с какой карты пытаетесь совершить перевод, последняя дата неудачной попытки - проверим. Спасибо Укажите в личные сообщения Ваши ФИО, с какой карты пытаетесь совершить перевод, последняя дата неудачной попытки - проверим. Спасибо PUMB

Представник банку Повідомлень: 2139 З нами з: 19.07.11 Подякував: 774 раз. Подякували: 136 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лют, 2019 11:57 PUMB написав: Mutabor написав: ПУМБ, что может быть с моей трудностью с переводом?

Нужно отправить родственнику сумму с карты на карту. Лимиты позволяют, средства свои. Первый платеж с утра прошел нормально, все ок. Он в два раза меньше лимита, декларируемого в возможности перевода с карты на карту у вас на сайте. Второй небольшой на ту же карту не прошел. Попробовал еще раз через часа 3 - не проходит ни нужная сумма, ни маленькая. Может должны пройти сутки или еще какие-то опять лайфхаки посоветуете? ПУМБ, что может быть с моей трудностью с переводом?Нужно отправить родственнику сумму с карты на карту. Лимиты позволяют, средства свои. Первый платеж с утра прошел нормально, все ок. Он в два раза меньше лимита, декларируемого в возможности перевода с карты на карту у вас на сайте. Второй небольшой на ту же карту не прошел. Попробовал еще раз через часа 3 - не проходит ни нужная сумма, ни маленькая. Может должны пройти сутки или еще какие-то опять лайфхаки посоветуете?



Укажите в личные сообщения Ваши ФИО, с какой карты пытаетесь совершить перевод, последняя дата неудачной попытки - проверим. Спасибо Укажите в личные сообщения Ваши ФИО, с какой карты пытаетесь совершить перевод, последняя дата неудачной попытки - проверим. Спасибо



Отправил ЛС Отправил ЛС Mutabor

Повідомлень: 1668 З нами з: 07.02.14 Подякував: 95 раз. Подякували: 257 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2198219922002201 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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