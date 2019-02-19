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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:42
qwe_ua написав: Mutabor написав:
Конкретной причины нет, что-то пошло не так
СМС по 3Дсек приходит, далее платеж не прошел. Причина не указывается, СМС от ПУМБ-а не приходит, что была попытка перевода, но неудачный по такой-то причине (как в других банках пишут - превышен лимит или еще что). П2П в ПУМБ за все время пользования банком делал раз 5-6
Попинайте операторов колл-центр, они могут кое что просмотреть и сказать. Если нет смс, то это не лимиты.
Из быстрого, отключить 3дс, попробовать сделать без. Потом вернуть и разбираться
Спасибо, попробую
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Додано: Сер 20 лют, 2019 11:46
Mutabor написав:
ПУМБ, что может быть с моей трудностью с переводом?
Нужно отправить родственнику сумму с карты на карту. Лимиты позволяют, средства свои. Первый платеж с утра прошел нормально, все ок. Он в два раза меньше лимита, декларируемого в возможности перевода с карты на карту у вас на сайте. Второй небольшой на ту же карту не прошел. Попробовал еще раз через часа 3 - не проходит ни нужная сумма, ни маленькая. Может должны пройти сутки или еще какие-то опять лайфхаки посоветуете?
Укажите в личные сообщения Ваши ФИО, с какой карты пытаетесь совершить перевод, последняя дата неудачной попытки - проверим. Спасибо
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PUMB
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Додано: Сер 20 лют, 2019 11:57
PUMB написав: Mutabor написав:
ПУМБ, что может быть с моей трудностью с переводом?
Нужно отправить родственнику сумму с карты на карту. Лимиты позволяют, средства свои. Первый платеж с утра прошел нормально, все ок. Он в два раза меньше лимита, декларируемого в возможности перевода с карты на карту у вас на сайте. Второй небольшой на ту же карту не прошел. Попробовал еще раз через часа 3 - не проходит ни нужная сумма, ни маленькая. Может должны пройти сутки или еще какие-то опять лайфхаки посоветуете?
Укажите в личные сообщения Ваши ФИО, с какой карты пытаетесь совершить перевод, последняя дата неудачной попытки - проверим. Спасибо
Отправил ЛС
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Mutabor
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