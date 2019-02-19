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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2198219922002201

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 765
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
205
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
179
Всього голосів : 765
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:42

  qwe_ua написав:
Mutabor написав:Конкретной причины нет, что-то пошло не так :) СМС по 3Дсек приходит, далее платеж не прошел. Причина не указывается, СМС от ПУМБ-а не приходит, что была попытка перевода, но неудачный по такой-то причине (как в других банках пишут - превышен лимит или еще что). П2П в ПУМБ за все время пользования банком делал раз 5-6 :)

Попинайте операторов колл-центр, они могут кое что просмотреть и сказать. Если нет смс, то это не лимиты.

Из быстрого, отключить 3дс, попробовать сделать без. Потом вернуть и разбираться :)


Спасибо, попробую :)
Mutabor
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:46

  Mutabor написав:ПУМБ, что может быть с моей трудностью с переводом?
Нужно отправить родственнику сумму с карты на карту. Лимиты позволяют, средства свои. Первый платеж с утра прошел нормально, все ок. Он в два раза меньше лимита, декларируемого в возможности перевода с карты на карту у вас на сайте. Второй небольшой на ту же карту не прошел. Попробовал еще раз через часа 3 - не проходит ни нужная сумма, ни маленькая. Может должны пройти сутки или еще какие-то опять лайфхаки посоветуете?


Укажите в личные сообщения Ваши ФИО, с какой карты пытаетесь совершить перевод, последняя дата неудачной попытки - проверим. Спасибо
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:57

  PUMB написав:
  Mutabor написав:ПУМБ, что может быть с моей трудностью с переводом?
Нужно отправить родственнику сумму с карты на карту. Лимиты позволяют, средства свои. Первый платеж с утра прошел нормально, все ок. Он в два раза меньше лимита, декларируемого в возможности перевода с карты на карту у вас на сайте. Второй небольшой на ту же карту не прошел. Попробовал еще раз через часа 3 - не проходит ни нужная сумма, ни маленькая. Может должны пройти сутки или еще какие-то опять лайфхаки посоветуете?


Укажите в личные сообщения Ваши ФИО, с какой карты пытаетесь совершить перевод, последняя дата неудачной попытки - проверим. Спасибо


Отправил ЛС
Mutabor
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  #<1 ... 2198219922002201
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