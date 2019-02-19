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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:42
qwe_ua написав: Mutabor написав:
Конкретной причины нет, что-то пошло не так
СМС по 3Дсек приходит, далее платеж не прошел. Причина не указывается, СМС от ПУМБ-а не приходит, что была попытка перевода, но неудачный по такой-то причине (как в других банках пишут - превышен лимит или еще что). П2П в ПУМБ за все время пользования банком делал раз 5-6
Попинайте операторов колл-центр, они могут кое что просмотреть и сказать. Если нет смс, то это не лимиты.
Из быстрого, отключить 3дс, попробовать сделать без. Потом вернуть и разбираться
Спасибо, попробую
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Mutabor
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Додано: Сер 20 лют, 2019 11:46
Mutabor написав:
ПУМБ, что может быть с моей трудностью с переводом?
Нужно отправить родственнику сумму с карты на карту. Лимиты позволяют, средства свои. Первый платеж с утра прошел нормально, все ок. Он в два раза меньше лимита, декларируемого в возможности перевода с карты на карту у вас на сайте. Второй небольшой на ту же карту не прошел. Попробовал еще раз через часа 3 - не проходит ни нужная сумма, ни маленькая. Может должны пройти сутки или еще какие-то опять лайфхаки посоветуете?
Укажите в личные сообщения Ваши ФИО, с какой карты пытаетесь совершить перевод, последняя дата неудачной попытки - проверим. Спасибо
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PUMB
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Додано: Сер 20 лют, 2019 11:57
PUMB написав: Mutabor написав:
ПУМБ, что может быть с моей трудностью с переводом?
Нужно отправить родственнику сумму с карты на карту. Лимиты позволяют, средства свои. Первый платеж с утра прошел нормально, все ок. Он в два раза меньше лимита, декларируемого в возможности перевода с карты на карту у вас на сайте. Второй небольшой на ту же карту не прошел. Попробовал еще раз через часа 3 - не проходит ни нужная сумма, ни маленькая. Может должны пройти сутки или еще какие-то опять лайфхаки посоветуете?
Укажите в личные сообщения Ваши ФИО, с какой карты пытаетесь совершить перевод, последняя дата неудачной попытки - проверим. Спасибо
Отправил ЛС
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Mutabor
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Додано: Сер 20 лют, 2019 12:34
13/02/19 при оплате в личном кабинете коммунального платежа Киевтеплоенерго банк списал сумму 2295 грн. дважды. Я подтвердила операцию смс кодом всего один раз. А списания произошло два.
Более того, вторые 2295 банк не просто списал - он САМОСТОЯТЕЛЬНО решил КУДА отправить мои деньги...и отправил их на оплату Киевводоканалу за водоотведение горячей воды!!!! Которой у меня нет уже лет 10. На счет, по которому никогда не платилось вообще и не выставлялось никаких счетов. Просто банк так решил.
Почему только 2295 грн.? Украдите больше, кто вам помешает? Но самое интересное, это горячая линия - они настойчиво футболят в отделение, а отделение....футболит..на горячую линию. Жалуйся сколько хочешь и куда хочешь. Никто ничего не знает и не хочет знать. Кол центру и отделению глубоко плевать на вас, ваши карты, ваши проблемы. Один из операторов назвал это спорной транзакцией??? Это не спорная траназакция. Это кража моих денег банком.
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ILT
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Додано: Сер 20 лют, 2019 12:36
Личный кабинет это где?...
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qwe_ua
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Додано: Сер 20 лют, 2019 12:38
Продолжение. Жалоба на горячую линию создана 13.02. ответ банком ( только что узнала на гор. линии) от кого то непонятно кого, к кому они обращались, получен 14.02. Сегодня 20.02 -мне никто не позвонил и не сообщил о результате, об ответе на мою жалобу, мне вообще никто не звонил. Денег нет, и судя по всему, их придется выдирать из банка и из киевводоканала самостоятельно. Пользуйтесь услугами личного кабинета ПУМБ - будет вам счастье
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ILT
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Додано: Сер 20 лют, 2019 12:38
ILT написав:
13/02/19 при оплате в личном кабинете коммунального платежа Киевтеплоенерго банк списал сумму 2295 грн. дважды. Я подтвердила операцию смс кодом всего один раз. А списания произошло два.
Более того, вторые 2295 банк не просто списал - он САМОСТОЯТЕЛЬНО решил КУДА отправить мои деньги...и отправил их на оплату Киевводоканалу за водоотведение горячей воды!!!! Которой у меня нет уже лет 10. На счет, по которому никогда не платилось вообще и не выставлялось никаких счетов. Просто банк так решил.
Почему только 2295 грн.? Украдите больше, кто вам помешает? Но самое интересное, это горячая линия - они настойчиво футболят в отделение, а отделение....футболит..на горячую линию. Жалуйся сколько хочешь и куда хочешь. Никто ничего не знает и не хочет знать. Кол центру и отделению глубоко плевать на вас, ваши карты, ваши проблемы. Один из операторов назвал это спорной транзакцией??? Это не спорная траназакция. Это кража моих денег банком.
Добрый день. Сожалеем, что сложилась такая ситуация. Верно, необходимо в отделении банка написать заявления на расследование спорной операции
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PUMB
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Додано: Сер 20 лют, 2019 12:39
это пумб онлайн
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ILT
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Додано: Сер 20 лют, 2019 12:40
она не спорная. заявление надо писать в прокуратуру и полицию о краже.
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ILT
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Додано: Сер 20 лют, 2019 12:40
в отделении сказали, что они этим не занимаются. они не возвращают деньги. это ваши лучшие кадры
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ILT
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