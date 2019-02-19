Додано: Сер 20 лют, 2019 12:34

13/02/19 при оплате в личном кабинете коммунального платежа Киевтеплоенерго банк списал сумму 2295 грн. дважды. Я подтвердила операцию смс кодом всего один раз. А списания произошло два.

Более того, вторые 2295 банк не просто списал - он САМОСТОЯТЕЛЬНО решил КУДА отправить мои деньги...и отправил их на оплату Киевводоканалу за водоотведение горячей воды!!!! Которой у меня нет уже лет 10. На счет, по которому никогда не платилось вообще и не выставлялось никаких счетов. Просто банк так решил.

Почему только 2295 грн.? Украдите больше, кто вам помешает? Но самое интересное, это горячая линия - они настойчиво футболят в отделение, а отделение....футболит..на горячую линию. Жалуйся сколько хочешь и куда хочешь. Никто ничего не знает и не хочет знать. Кол центру и отделению глубоко плевать на вас, ваши карты, ваши проблемы. Один из операторов назвал это спорной транзакцией??? Это не спорная траназакция. Это кража моих денег банком.