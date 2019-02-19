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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2199220022012202

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 766
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
111
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
205
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
179
Всього голосів : 766
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:42

это все равно, что у вас из кармана вытянул вор деньги, вас обокрали, но операция спорная....как транзакция
ILT
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:42

Re: ПУМБ

ILT написав:это пумб онлайн
Лучше так и писать. Тогда, скорее всего, операция была без карты, по счету.

Напишите как жалобу в ИБ, у меня это было эффективнее, чем операторы в колцентре.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:46

  ILT написав:в отделении сказали, что они этим не занимаются. они не возвращают деньги. это ваши лучшие кадры


Заявление так названо в силу возникших споров по поводу проведения операции. Заполнить возможно в любом отделении банка https://about.pumb.ua/map
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:50

Ой..спасибо, а то я не знала, что можно!!! Объясните еще это же самое сотрудникам отделения в Киеве на Шептицкого, а то они тоже не знают, что должны принимать такие заявления и ДАЖЕ ЧТО ТО С НИМИ ДЕЛАТЬ.
ILT
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:52

  ILT написав:Ой..спасибо, а то я не знала, что можно!!! Объясните еще это же самое сотрудникам отделения в Киеве на Шептицкого, а то они тоже не знают, что должны принимать такие заявления и ДАЖЕ ЧТО ТО С НИМИ ДЕЛАТЬ.


Укажите, пожалуйста, в личные сообщения примерное время посещения отделения, Ваши ФИО и ИНН - проверим качество обслуживания. Заранее благодарны :)
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:52

у меня 5 -6 жалоб везде. И ИБ тоже. Вот она и была самая первая 13.02. но ответа нет
ILT
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:53

  ILT написав:у меня 5 -6 жалоб везде. И ИБ тоже. Вот она и была самая первая 13.02. но ответа нет


Просим описать весь вопрос в одном посте - так будет оперативнее. Рекомендации предоставили выше. Спасибо
PUMB
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  #<1 ... 2199220022012202
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