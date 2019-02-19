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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:42
это все равно, что у вас из кармана вытянул вор деньги, вас обокрали, но операция спорная....как транзакция
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:42
Re: ПУМБ
Лучше так и писать. Тогда, скорее всего, операция была без карты, по счету.
Напишите как жалобу в ИБ, у меня это было эффективнее, чем операторы в колцентре.
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:46
Заявление так названо в силу возникших споров по поводу проведения операции. Заполнить возможно в любом отделении банка
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:50
Ой..спасибо, а то я не знала, что можно!!! Объясните еще это же самое сотрудникам отделения в Киеве на Шептицкого, а то они тоже не знают, что должны принимать такие заявления и ДАЖЕ ЧТО ТО С НИМИ ДЕЛАТЬ.
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:52
Укажите, пожалуйста, в личные сообщения примерное время посещения отделения, Ваши ФИО и ИНН - проверим качество обслуживания. Заранее благодарны
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:52
у меня 5 -6 жалоб везде. И ИБ тоже. Вот она и была самая первая 13.02. но ответа нет
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:53
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