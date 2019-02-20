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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2200220122022203

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 767
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
112
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
205
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
179
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:39

Re: ПУМБ

Коллеги, все как вы и говорили, по П2П банк ничего толкового не отвечает. Скажите, негласные лимиты с карты банка в 15к грн - когда возобновляются? Как проведется по счету предыдущее списание в размере лимита и уйдет блокировка? Потому как отправить дополнительно не могу, больше суток прошло. Бред какой-то - хотел провести стандартную банковскую операцию - и тут костыли. Ладно, мне такие нервы не нужны. Клиент более 12 лет - будем прощаться. Спасибо за обслуживание при котором в последние годы даже простые банковские операцию, как смена финномера, простой перевод с карты на карту, проходят с нервами, потерей кучи времени. Даже не хочу разбираться в каких-то внутренних трудностях банка и т.д.
Mutabor
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:41

  Mutabor написав:Скажите, негласные лимиты с карты банка в 15к грн - когда возобновляются?

вы что-то не то делаете :)
негласных лимитов нет :mrgreen:
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:47

  qwe_ua написав:
  Mutabor написав:Скажите, негласные лимиты с карты банка в 15к грн - когда возобновляются?

вы что-то не то делаете :)
негласных лимитов нет :mrgreen:


Конечно, в других банках стандартные операцию делаются за две секунды, все делаю то, а тут что-то не то. Ясное дело - "сам дурак" :) Ладно, все и так понятно....
Mutabor
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:47

Re: ПУМБ

  Mutabor написав:...даже простые банковские операцию, как смена финномера, простой перевод с карты на карту, проходят с нервами, потерей кучи времени.
Это Вы ещё с Альфой не сталкивались...
А лимиты на p2p есть у Таси и тоже некоторым не нравились.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:50

  Mutabor написав:Конечно, в других банках стандартные операцию делаются за две секунды, все делаю то, а тут что-то не то. Ясное дело - "сам дурак" :) Ладно, все и так понятно....

я такого не говорил.
Вы р2р делаете? или со счета чужую карту пололняете? веб версия или приложение (старое/новое). Сумма 15000? или 570$ по курсу НБУ на сейчас?
И т.д.

Зы: ошибся, похоже на лимит сервиса пишет "ошибка"
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:02

  qwe_ua написав:
  Mutabor написав:Конечно, в других банках стандартные операцию делаются за две секунды, все делаю то, а тут что-то не то. Ясное дело - "сам дурак" :) Ладно, все и так понятно....

я такого не говорил.
Вы р2р делаете? или со счета чужую карту пололняете? веб версия или приложение (старое/новое). Сумма 15000? или 570$ по курсу НБУ на сейчас?
И т.д.


Это был юмор ;)

Да ладно, толку то разбираться уже. По лимитам, сумма и т.д. все нормально. Первый ушел вчера с утра, сегодня пробовал (более суток прошло - неа). Но та первая сумма еще по счету не провелась. Пойду в кассе наличку заберу, куда нужно отнесу. Думал в 21 веке быстрее так, а в результате два дня потерял :)
И да, первая сумма вчера была 15к, то-есть виртуальный негласный лимит наверное. Как-то так попал, не зная....
Mutabor
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:06

Re: ПУМБ

Mutabor написав:И да, первая сумма вчера была 15к, то-есть виртуальный негласный лимит наверное. Как-то так попал, не зная....

Пумб-пумб было, вроде 25 в день.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:21

  Mutabor написав:Коллеги, все как вы и говорили, по П2П банк ничего толкового не отвечает. Скажите, негласные лимиты с карты банка в 15к грн - когда возобновляются? Как проведется по счету предыдущее списание в размере лимита и уйдет блокировка? Потому как отправить дополнительно не могу, больше суток прошло. Бред какой-то - хотел провести стандартную банковскую операцию - и тут костыли. Ладно, мне такие нервы не нужны. Клиент более 12 лет - будем прощаться. Спасибо за обслуживание при котором в последние годы даже простые банковские операцию, как смена финномера, простой перевод с карты на карту, проходят с нервами, потерей кучи времени. Даже не хочу разбираться в каких-то внутренних трудностях банка и т.д.

Попробуйте пополнить карту через пейхаб - там лимиты на операцию выше.
И сразу станет понятно, проблема в карте доноре, в ресурсе или чем то ещё
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:23

  qwe_ua написав:
  Mutabor написав:Конечно, в других банках стандартные операцию делаются за две секунды, все делаю то, а тут что-то не то. Ясное дело - "сам дурак" :) Ладно, все и так понятно....

я такого не говорил.
Вы р2р делаете? или со счета чужую карту пололняете? веб версия или приложение (старое/новое). Сумма 15000? или 570$ по курсу НБУ на сейчас?
И т.д.

Зы: ошибся, похоже на лимит сервиса пишет "ошибка"


Верно, лимиты на проведение операций https://bit.ly/2RDTq0N

По $570 -
....розміри вказані в еквіваленті USD за курсом НБУ на момент здійснення операції
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:36

  PUMB написав:
  qwe_ua написав:
  Mutabor написав:Конечно, в других банках стандартные операцию делаются за две секунды, все делаю то, а тут что-то не то. Ясное дело - "сам дурак" :) Ладно, все и так понятно....

я такого не говорил.
Вы р2р делаете? или со счета чужую карту пололняете? веб версия или приложение (старое/новое). Сумма 15000? или 570$ по курсу НБУ на сейчас?
И т.д.

Зы: ошибся, похоже на лимит сервиса пишет "ошибка"


Верно, лимиты на проведение операций https://bit.ly/2RDTq0N

По $570 -
....розміри вказані в еквіваленті USD за курсом НБУ на момент здійснення операції


Сторонний сервис, действительно не уточнил здесь. Но в личке описал же.
Вчера операция была проведена в 8:30 утра. Сегодня отправить так же не смог. Как исчисляются сутки и влияет как-то проводка по счету вчера отправленной суммы на исчисление этих суток?
Mutabor
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