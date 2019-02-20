Додано: Чет 21 лют, 2019 11:39

Коллеги, все как вы и говорили, по П2П банк ничего толкового не отвечает. Скажите, негласные лимиты с карты банка в 15к грн - когда возобновляются? Как проведется по счету предыдущее списание в размере лимита и уйдет блокировка? Потому как отправить дополнительно не могу, больше суток прошло. Бред какой-то - хотел провести стандартную банковскую операцию - и тут костыли. Ладно, мне такие нервы не нужны. Клиент более 12 лет - будем прощаться. Спасибо за обслуживание при котором в последние годы даже простые банковские операцию, как смена финномера, простой перевод с карты на карту, проходят с нервами, потерей кучи времени. Даже не хочу разбираться в каких-то внутренних трудностях банка и т.д.