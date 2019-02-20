Коллеги, все как вы и говорили, по П2П банк ничего толкового не отвечает. Скажите, негласные лимиты с карты банка в 15к грн - когда возобновляются? Как проведется по счету предыдущее списание в размере лимита и уйдет блокировка? Потому как отправить дополнительно не могу, больше суток прошло. Бред какой-то - хотел провести стандартную банковскую операцию - и тут костыли. Ладно, мне такие нервы не нужны. Клиент более 12 лет - будем прощаться. Спасибо за обслуживание при котором в последние годы даже простые банковские операцию, как смена финномера, простой перевод с карты на карту, проходят с нервами, потерей кучи времени. Даже не хочу разбираться в каких-то внутренних трудностях банка и т.д.
Mutabor написав:Конечно, в других банках стандартные операцию делаются за две секунды, все делаю то, а тут что-то не то. Ясное дело - "сам дурак" Ладно, все и так понятно....
я такого не говорил. Вы р2р делаете? или со счета чужую карту пололняете? веб версия или приложение (старое/новое). Сумма 15000? или 570$ по курсу НБУ на сейчас? И т.д.
Это был юмор
Да ладно, толку то разбираться уже. По лимитам, сумма и т.д. все нормально. Первый ушел вчера с утра, сегодня пробовал (более суток прошло - неа). Но та первая сумма еще по счету не провелась. Пойду в кассе наличку заберу, куда нужно отнесу. Думал в 21 веке быстрее так, а в результате два дня потерял И да, первая сумма вчера была 15к, то-есть виртуальный негласный лимит наверное. Как-то так попал, не зная....
Mutabor написав:Коллеги, все как вы и говорили, по П2П банк ничего толкового не отвечает. Скажите, негласные лимиты с карты банка в 15к грн - когда возобновляются? Как проведется по счету предыдущее списание в размере лимита и уйдет блокировка? Потому как отправить дополнительно не могу, больше суток прошло. Бред какой-то - хотел провести стандартную банковскую операцию - и тут костыли. Ладно, мне такие нервы не нужны. Клиент более 12 лет - будем прощаться. Спасибо за обслуживание при котором в последние годы даже простые банковские операцию, как смена финномера, простой перевод с карты на карту, проходят с нервами, потерей кучи времени. Даже не хочу разбираться в каких-то внутренних трудностях банка и т.д.
Попробуйте пополнить карту через пейхаб - там лимиты на операцию выше. И сразу станет понятно, проблема в карте доноре, в ресурсе или чем то ещё
....розміри вказані в еквіваленті USD за курсом НБУ на момент здійснення операції
Сторонний сервис, действительно не уточнил здесь. Но в личке описал же. Вчера операция была проведена в 8:30 утра. Сегодня отправить так же не смог. Как исчисляются сутки и влияет как-то проводка по счету вчера отправленной суммы на исчисление этих суток?