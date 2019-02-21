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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2201220222032204 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 767 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 25% 189 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 82 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 112 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 205 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 179 Всього голосів : 767 Додано: П'ят 22 лют, 2019 01:29 ILT написав: Ой..спасибо, а то я не знала, что можно!!! Объясните еще это же самое сотрудникам отделения в Киеве на Шептицкого, а то они тоже не знают, что должны принимать такие заявления и ДАЖЕ ЧТО ТО С НИМИ ДЕЛАТЬ. Ой..спасибо, а то я не знала, что можно!!! Объясните еще это же самое сотрудникам отделения в Киеве на Шептицкого, а то они тоже не знают, что должны принимать такие заявления и ДАЖЕ ЧТО ТО С НИМИ ДЕЛАТЬ.



Да, вижу в отделении в Киеве на Шептицкого, со времен объединения ПУМБ с Ренесансом и дальше выводят и клонируют сказочных д...персонажей

Обслуживаюсь в банке лет 10 уже, за это время в разных отделениях открывались десятки раз депозиты и получались к ним карты. Каждый раз предоставлялся пасс+код, естественно.

На днях добрался наконец то в это отделение на Левобережке (живу в другом районе, уже редко там бываю и заехал специально) - решил наконец заменить в базе номер телефона, который у меня висит финансовым в пумб-онлайн. Сделать это самостоятельно в этом современном банке невозможно, на сайте тф вроде бы и меняется на новый, но остается только как информационный, т.е. на него начинают присылать только инфо-смс, а коды подтверждения операций продолжают слать на старый номер. И существует только один способ заменить фин. номер - физически пришагав ногами в свое базовое отделение (а не удаленно через любой их терминал, как например в том же привате).

Ладно. Добрался таки в отделение. Пришел, говорю - хочу заменить старый номер, на новый - и оба эти номера уже привязаны к пумб-онлайн.

- Да, видим эти два номера, говорят.

Но, чтобы поменять один со вторым местами, ВЫ ДОЛЖНЫ помимо паспорта дать еще и ОРИГИНАЛ справки о присвоении ИНН

Я говорю, вот есть копия справки, у вас в базе и в архиве есть она, сам код присвоен мне еще в далеких девяностых, он у меня не менялся и справка тоже, та же самая у меня.



Нет, мне говорят, давай оригинал бумаги, мы же не знаем, а вдруг ее давно ̶у̶т̶о̶п̶и̶л̶и̶,̶ ̶с̶ъ̶е̶л̶и̶ украли и у вас она уже ̶н̶е̶ ̶и̶з̶ ̶б̶у̶м̶а̶г̶и̶,̶ ̶а̶ ̶и̶з̶ ̶ч̶и̶с̶т̶о̶г̶о̶ ̶з̶о̶л̶о̶т̶а̶ выглядит по другому.

Я говорю: - Но, даже если это предположить, то это ж только справка о присвоении инн, сам то номер инн у меня не поменялся бы все равно



Нет, - хочешь поменять местами первый телефона на второй, давай нам оригинал этой мегаважной бумаги.



Л - логика!



Занавес.



То есть, если не дай Бог, в чужом городе потерялся или украден телефон, то, без ̶о̶р̶и̶г̶и̶н̶а̶л̶а̶ бумажки заменить его не получится ̶д̶е̶н̶е̶г̶ ̶н̶е̶ ̶д̶а̶д̶у̶т̶ ̶п̶о̶т̶о̶м̶у̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶у̶ ̶в̶а̶с̶ ̶ ̶к̶и̶с̶л̶о̶е̶ ̶л̶и̶ц̶о̶ .



Да, вижу в отделении в Киеве на Шептицкого, со времен объединения ПУМБ с Ренесансом и дальше выводят и клонируют сказочных д...персонажейОбслуживаюсь в банке лет 10 уже, за это время в разных отделениях открывались десятки раз депозиты и получались к ним карты. Каждый раз предоставлялся пасс+код, естественно.На днях добрался наконец то в это отделение на Левобережке (живу в другом районе, уже редко там бываю и заехал специально) - решил наконец заменить в базе номер телефона, который у меня висит финансовым в пумб-онлайн. Сделать это самостоятельно в этом современном банке невозможно, на сайте тф вроде бы и меняется на новый, но остается только как информационный, т.е. на него начинают присылать только инфо-смс, а коды подтверждения операций продолжают слать на старый номер. И существует только один способ заменить фин. номер - физически пришагав ногами в свое базовое отделение (а не удаленно через любой их терминал, как например в том же привате).Ладно. Добрался таки в отделение. Пришел, говорю - хочу заменить старый номер, на новый - и оба эти номерапривязаны к пумб-онлайн.- Да, видим эти два номера, говорят.Но, чтобы поменять один со вторым местами, ВЫ ДОЛЖНЫ помимо паспорта дать еще иЯ говорю, вот есть копия справки, у вас в базе и в архиве есть она, сам код присвоен мне еще в далеких девяностых, он у меня не менялся и справка тоже, та же самая у меня.Нет, мне говорят, давай оригинал бумаги, мы же не знаем, а вдруг ее давно ̶у̶т̶о̶п̶и̶л̶и̶,̶ ̶с̶ъ̶е̶л̶и̶ украли и у вас она уже ̶н̶е̶ ̶и̶з̶ ̶б̶у̶м̶а̶г̶и̶,̶ ̶а̶ ̶и̶з̶ ̶ч̶и̶с̶т̶о̶г̶о̶ ̶з̶о̶л̶о̶т̶а̶ выглядит по другому.Я говорю: - Но, даже если это предположить, то это ж только справка о присвоении инн, сам то номер инн у меня не поменялся бы все равноНет, - хочешь поменять местами первый телефона на второй, давай нам оригинал этой мегаважной бумаги.Л - логика!Занавес.То есть, если не дай Бог, в чужом городе потерялся или украден телефон, то, без ̶о̶р̶и̶г̶и̶н̶а̶л̶а̶ бумажки заменить его не получится ̶д̶е̶н̶е̶г̶ ̶н̶е̶ ̶д̶а̶д̶у̶т̶ ̶п̶о̶т̶о̶м̶у̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶у̶ ̶в̶а̶с̶ ̶ ̶к̶и̶с̶л̶о̶е̶ ̶л̶и̶ц̶о̶ . EKO

Повідомлень: 5838 З нами з: 10.04.09 Подякував: 2818 раз. Подякували: 1695 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2201220222032204 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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