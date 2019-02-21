ILT написав:Ой..спасибо, а то я не знала, что можно!!! Объясните еще это же самое сотрудникам отделения в Киеве на Шептицкого, а то они тоже не знают, что должны принимать такие заявления и ДАЖЕ ЧТО ТО С НИМИ ДЕЛАТЬ.
Да, вижу в отделении в Киеве на Шептицкого, со времен объединения ПУМБ с Ренесансом и дальше выводят и клонируют сказочных д...персонажей Обслуживаюсь в банке лет 10 уже, за это время в разных отделениях открывались десятки раз депозиты и получались к ним карты. Каждый раз предоставлялся пасс+код, естественно. На днях добрался наконец то в это отделение на Левобережке (живу в другом районе, уже редко там бываю и заехал специально) - решил наконец заменить в базе номер телефона, который у меня висит финансовым в пумб-онлайн. Сделать это самостоятельно в этом современном банке невозможно, на сайте тф вроде бы и меняется на новый, но остается только как информационный, т.е. на него начинают присылать только инфо-смс, а коды подтверждения операций продолжают слать на старый номер. И существует только один способ заменить фин. номер - физически пришагав ногами в свое базовое отделение (а не удаленно через любой их терминал, как например в том же привате). Ладно. Добрался таки в отделение. Пришел, говорю - хочу заменить старый номер, на новый - и оба эти номера уже привязаны к пумб-онлайн. - Да, видим эти два номера, говорят. Но, чтобы поменять один со вторым местами, ВЫ ДОЛЖНЫ помимо паспорта дать еще и ОРИГИНАЛ справки о присвоении ИНН Я говорю, вот есть копия справки, у вас в базе и в архиве есть она, сам код присвоен мне еще в далеких девяностых, он у меня не менялся и справка тоже, та же самая у меня.
Нет, мне говорят, давай оригинал бумаги, мы же не знаем, а вдруг ее давно ̶у̶т̶о̶п̶и̶л̶и̶,̶ ̶с̶ъ̶е̶л̶и̶ украли и у вас она уже ̶н̶е̶ ̶и̶з̶ ̶б̶у̶м̶а̶г̶и̶,̶ ̶а̶ ̶и̶з̶ ̶ч̶и̶с̶т̶о̶г̶о̶ ̶з̶о̶л̶о̶т̶а̶ выглядит по другому. Я говорю: - Но, даже если это предположить, то это ж только справка о присвоении инн, сам то номер инн у меня не поменялся бы все равно
Нет, - хочешь поменять местами первый телефона на второй, давай нам оригинал этой мегаважной бумаги.
Л - логика!
Занавес.
То есть, если не дай Бог, в чужом городе потерялся или украден телефон, то, без ̶о̶р̶и̶г̶и̶н̶а̶л̶а̶ бумажки заменить его не получится ̶д̶е̶н̶е̶г̶ ̶н̶е̶ ̶д̶а̶д̶у̶т̶ ̶п̶о̶т̶о̶м̶у̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶у̶ ̶в̶а̶с̶ ̶ ̶к̶и̶с̶л̶о̶е̶ ̶л̶и̶ц̶о̶ .
4 января подал заявку на установку терминала ФОП. поставили в прошлый четверг. документов не выдали, то есть куда идут деньги с терминала( а проводки уже были) непонятно... такого пи....ца я еще не видел
ILT написав:Ой..спасибо, а то я не знала, что можно!!! Объясните еще это же самое сотрудникам отделения в Киеве на Шептицкого, а то они тоже не знают, что должны принимать такие заявления и ДАЖЕ ЧТО ТО С НИМИ ДЕЛАТЬ.
Да, вижу в отделении в Киеве на Шептицкого, со времен объединения ПУМБ с Ренесансом и дальше выводят и клонируют сказочных д...персонажей Обслуживаюсь в банке лет 10 уже, за это время в разных отделениях открывались десятки раз депозиты и получались к ним карты. Каждый раз предоставлялся пасс+код, естественно. На днях добрался наконец то в это отделение на Левобережке (живу в другом районе, уже редко там бываю и заехал специально) - решил наконец заменить в базе номер телефона, который у меня висит финансовым в пумб-онлайн. Сделать это самостоятельно в этом современном банке невозможно, на сайте тф вроде бы и меняется на новый, но остается только как информационный, т.е. на него начинают присылать только инфо-смс, а коды подтверждения операций продолжают слать на старый номер. И существует только один способ заменить фин. номер - физически пришагав ногами в свое базовое отделение (а не удаленно через любой их терминал, как например в том же привате). Ладно. Добрался таки в отделение. Пришел, говорю - хочу заменить старый номер, на новый - и оба эти номера уже привязаны к пумб-онлайн. - Да, видим эти два номера, говорят. Но, чтобы поменять один со вторым местами, ВЫ ДОЛЖНЫ помимо паспорта дать еще и ОРИГИНАЛ справки о присвоении ИНН Я говорю, вот есть копия справки, у вас в базе и в архиве есть она, сам код присвоен мне еще в далеких девяностых, он у меня не менялся и справка тоже, та же самая у меня.
Нет, мне говорят, давай оригинал бумаги, мы же не знаем, а вдруг ее давно ̶у̶т̶о̶п̶и̶л̶и̶,̶ ̶с̶ъ̶е̶л̶и̶ украли и у вас она уже ̶н̶е̶ ̶и̶з̶ ̶б̶у̶м̶а̶г̶и̶,̶ ̶а̶ ̶и̶з̶ ̶ч̶и̶с̶т̶о̶г̶о̶ ̶з̶о̶л̶о̶т̶а̶ выглядит по другому. Я говорю: - Но, даже если это предположить, то это ж только справка о присвоении инн, сам то номер инн у меня не поменялся бы все равно
Нет, - хочешь поменять местами первый телефона на второй, давай нам оригинал этой мегаважной бумаги.
Л - логика!
Занавес.
То есть, если не дай Бог, в чужом городе потерялся или украден телефон, то, без ̶о̶р̶и̶г̶и̶н̶а̶л̶а̶ бумажки заменить его не получится ̶д̶е̶н̶е̶г̶ ̶н̶е̶ ̶д̶а̶д̶у̶т̶ ̶п̶о̶т̶о̶м̶у̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶у̶ ̶в̶а̶с̶ ̶ ̶к̶и̶с̶л̶о̶е̶ ̶л̶и̶ц̶о̶ .
Сотрудники отделения потребовали данную справку в связи с необходимостью проведения уточнения данных о Вас как клиенте с целью соблюдения законодательства. При изменении личных/контактных номеров проводится идентификация.
Nickmess написав:4 января подал заявку на установку терминала ФОП. поставили в прошлый четверг. документов не выдали, то есть куда идут деньги с терминала( а проводки уже были) непонятно... такого пи....ца я еще не видел
здравствуйте. укажите, пожалуйста, нам в личные сообщения Ваши ФИО/ИНН - проверим процесс обслуживания
Nickmess написав:4 января подал заявку на установку терминала ФОП. поставили в прошлый четверг. документов не выдали, то есть куда идут деньги с терминала( а проводки уже были) непонятно... такого пи....ца я еще не видел
здравствуйте. укажите, пожалуйста, нам в личные сообщения Ваши ФИО/ИНН - проверим процесс обслуживания
Здравствуйте!
Если возможно, подскажите без идентификации, распространяется ли +1% на депозит Свободный Online (12%) из нового приложения? Если да, то как для этого его надо продлить? Или просто сообщение от банка ни о чём?
Вопрос возник из-за полученного СМС: "Нагадуємо, Ваш депозитний договір 123456789 закінчується 2019-02-99. Подовжуйте дію депозиту в ПУМБ Оnline. Бонус за депозитом у гривні +1%. https://pumb.ua/dsm Тел. 0442907290"
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Продолжение истории о двойном списании. Ответ представителя банка: Коллеги сообщили ответ - Первый раз Вы выбрали только "отопление", ввели сумму 2295 и не подтвердили платеж, потом второй раз Вы установили галочки "отопление и водоотведение гв", и там и там установили сумму 2295 - поэтому списание корректноНичего .
Это мой ответ коллегам : другого я и не ожидала. Клиент сам дурак. Сам поставил галочки в квитанцию, которую НИКОГДА НЕ ОПЛАЧИВАЛ. ЕСЛИ БЫ Я ПОСТАВИЛА ТАМ ОБЕ ГАЛОЧКИ В ОДНОМ ПЛАТЕЖЕ, то была бы сума 4590 в одной квитанции - эти 2 платежа идут одним блоком в оплате коммунальных услуг. Поставить 2 галочки и оплатить только 2295, а потом снова 2295 НЕВОЗМОЖНО по условиям банка). Не врите мне. Этот ответ я тоже отправлю на Черненко. Пусть руководство банка тоже будет осторожно при оплате через пумб онлайн)