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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2201220222032204 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 767 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 25% 189 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 82 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 112 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 205 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 179 Всього голосів : 767 Додано: П'ят 22 лют, 2019 01:29 ILT написав: Ой..спасибо, а то я не знала, что можно!!! Объясните еще это же самое сотрудникам отделения в Киеве на Шептицкого, а то они тоже не знают, что должны принимать такие заявления и ДАЖЕ ЧТО ТО С НИМИ ДЕЛАТЬ. Ой..спасибо, а то я не знала, что можно!!! Объясните еще это же самое сотрудникам отделения в Киеве на Шептицкого, а то они тоже не знают, что должны принимать такие заявления и ДАЖЕ ЧТО ТО С НИМИ ДЕЛАТЬ.



Да, вижу в отделении в Киеве на Шептицкого, со времен объединения ПУМБ с Ренесансом и дальше выводят и клонируют сказочных д...персонажей

Обслуживаюсь в банке лет 10 уже, за это время в разных отделениях открывались десятки раз депозиты и получались к ним карты. Каждый раз предоставлялся пасс+код, естественно.

На днях добрался наконец то в это отделение на Левобережке (живу в другом районе, уже редко там бываю и заехал специально) - решил наконец заменить в базе номер телефона, который у меня висит финансовым в пумб-онлайн. Сделать это самостоятельно в этом современном банке невозможно, на сайте тф вроде бы и меняется на новый, но остается только как информационный, т.е. на него начинают присылать только инфо-смс, а коды подтверждения операций продолжают слать на старый номер. И существует только один способ заменить фин. номер - физически пришагав ногами в свое базовое отделение (а не удаленно через любой их терминал, как например в том же привате).

Ладно. Добрался таки в отделение. Пришел, говорю - хочу заменить старый номер, на новый - и оба эти номера уже привязаны к пумб-онлайн.

- Да, видим эти два номера, говорят.

Но, чтобы поменять один со вторым местами, ВЫ ДОЛЖНЫ помимо паспорта дать еще и ОРИГИНАЛ справки о присвоении ИНН

Я говорю, вот есть копия справки, у вас в базе и в архиве есть она, сам код присвоен мне еще в далеких девяностых, он у меня не менялся и справка тоже, та же самая у меня.



Нет, мне говорят, давай оригинал бумаги, мы же не знаем, а вдруг ее давно ̶у̶т̶о̶п̶и̶л̶и̶,̶ ̶с̶ъ̶е̶л̶и̶ украли и у вас она уже ̶н̶е̶ ̶и̶з̶ ̶б̶у̶м̶а̶г̶и̶,̶ ̶а̶ ̶и̶з̶ ̶ч̶и̶с̶т̶о̶г̶о̶ ̶з̶о̶л̶о̶т̶а̶ выглядит по другому.

Я говорю: - Но, даже если это предположить, то это ж только справка о присвоении инн, сам то номер инн у меня не поменялся бы все равно



Нет, - хочешь поменять местами первый телефона на второй, давай нам оригинал этой мегаважной бумаги.



Л - логика!



Занавес.



То есть, если не дай Бог, в чужом городе потерялся или украден телефон, то, без ̶о̶р̶и̶г̶и̶н̶а̶л̶а̶ бумажки заменить его не получится ̶д̶е̶н̶е̶г̶ ̶н̶е̶ ̶д̶а̶д̶у̶т̶ ̶п̶о̶т̶о̶м̶у̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶у̶ ̶в̶а̶с̶ ̶ ̶к̶и̶с̶л̶о̶е̶ ̶л̶и̶ц̶о̶ .



Да, вижу в отделении в Киеве на Шептицкого, со времен объединения ПУМБ с Ренесансом и дальше выводят и клонируют сказочных д...персонажейОбслуживаюсь в банке лет 10 уже, за это время в разных отделениях открывались десятки раз депозиты и получались к ним карты. Каждый раз предоставлялся пасс+код, естественно.На днях добрался наконец то в это отделение на Левобережке (живу в другом районе, уже редко там бываю и заехал специально) - решил наконец заменить в базе номер телефона, который у меня висит финансовым в пумб-онлайн. Сделать это самостоятельно в этом современном банке невозможно, на сайте тф вроде бы и меняется на новый, но остается только как информационный, т.е. на него начинают присылать только инфо-смс, а коды подтверждения операций продолжают слать на старый номер. И существует только один способ заменить фин. номер - физически пришагав ногами в свое базовое отделение (а не удаленно через любой их терминал, как например в том же привате).Ладно. Добрался таки в отделение. Пришел, говорю - хочу заменить старый номер, на новый - и оба эти номерапривязаны к пумб-онлайн.- Да, видим эти два номера, говорят.Но, чтобы поменять один со вторым местами, ВЫ ДОЛЖНЫ помимо паспорта дать еще иЯ говорю, вот есть копия справки, у вас в базе и в архиве есть она, сам код присвоен мне еще в далеких девяностых, он у меня не менялся и справка тоже, та же самая у меня.Нет, мне говорят, давай оригинал бумаги, мы же не знаем, а вдруг ее давно ̶у̶т̶о̶п̶и̶л̶и̶,̶ ̶с̶ъ̶е̶л̶и̶ украли и у вас она уже ̶н̶е̶ ̶и̶з̶ ̶б̶у̶м̶а̶г̶и̶,̶ ̶а̶ ̶и̶з̶ ̶ч̶и̶с̶т̶о̶г̶о̶ ̶з̶о̶л̶о̶т̶а̶ выглядит по другому.Я говорю: - Но, даже если это предположить, то это ж только справка о присвоении инн, сам то номер инн у меня не поменялся бы все равноНет, - хочешь поменять местами первый телефона на второй, давай нам оригинал этой мегаважной бумаги.Л - логика!Занавес.То есть, если не дай Бог, в чужом городе потерялся или украден телефон, то, без ̶о̶р̶и̶г̶и̶н̶а̶л̶а̶ бумажки заменить его не получится ̶д̶е̶н̶е̶г̶ ̶н̶е̶ ̶д̶а̶д̶у̶т̶ ̶п̶о̶т̶о̶м̶у̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶у̶ ̶в̶а̶с̶ ̶ ̶к̶и̶с̶л̶о̶е̶ ̶л̶и̶ц̶о̶ . EKO

Повідомлень: 5838 З нами з: 10.04.09 Подякував: 2818 раз. Подякували: 1695 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:26 Re: ПУМБ 4 января подал заявку на установку терминала ФОП. поставили в прошлый четверг. документов не выдали, то есть куда идут деньги с терминала( а проводки уже были) непонятно... такого пи....ца я еще не видел Nickmess Повідомлень: 3444 З нами з: 16.12.09 Подякував: 73 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:21 EKO написав: ILT написав: Ой..спасибо, а то я не знала, что можно!!! Объясните еще это же самое сотрудникам отделения в Киеве на Шептицкого, а то они тоже не знают, что должны принимать такие заявления и ДАЖЕ ЧТО ТО С НИМИ ДЕЛАТЬ. Ой..спасибо, а то я не знала, что можно!!! Объясните еще это же самое сотрудникам отделения в Киеве на Шептицкого, а то они тоже не знают, что должны принимать такие заявления и ДАЖЕ ЧТО ТО С НИМИ ДЕЛАТЬ.



Да, вижу в отделении в Киеве на Шептицкого, со времен объединения ПУМБ с Ренесансом и дальше выводят и клонируют сказочных д...персонажей

Обслуживаюсь в банке лет 10 уже, за это время в разных отделениях открывались десятки раз депозиты и получались к ним карты. Каждый раз предоставлялся пасс+код, естественно.

На днях добрался наконец то в это отделение на Левобережке (живу в другом районе, уже редко там бываю и заехал специально) - решил наконец заменить в базе номер телефона, который у меня висит финансовым в пумб-онлайн. Сделать это самостоятельно в этом современном банке невозможно, на сайте тф вроде бы и меняется на новый, но остается только как информационный, т.е. на него начинают присылать только инфо-смс, а коды подтверждения операций продолжают слать на старый номер. И существует только один способ заменить фин. номер - физически пришагав ногами в свое базовое отделение (а не удаленно через любой их терминал, как например в том же привате).

Ладно. Добрался таки в отделение. Пришел, говорю - хочу заменить старый номер, на новый - и оба эти номера уже привязаны к пумб-онлайн.

- Да, видим эти два номера, говорят.

Но, чтобы поменять один со вторым местами, ВЫ ДОЛЖНЫ помимо паспорта дать еще и ОРИГИНАЛ справки о присвоении ИНН

Я говорю, вот есть копия справки, у вас в базе и в архиве есть она, сам код присвоен мне еще в далеких девяностых, он у меня не менялся и справка тоже, та же самая у меня.



Нет, мне говорят, давай оригинал бумаги, мы же не знаем, а вдруг ее давно ̶у̶т̶о̶п̶и̶л̶и̶,̶ ̶с̶ъ̶е̶л̶и̶ украли и у вас она уже ̶н̶е̶ ̶и̶з̶ ̶б̶у̶м̶а̶г̶и̶,̶ ̶а̶ ̶и̶з̶ ̶ч̶и̶с̶т̶о̶г̶о̶ ̶з̶о̶л̶о̶т̶а̶ выглядит по другому.

Я говорю: - Но, даже если это предположить, то это ж только справка о присвоении инн, сам то номер инн у меня не поменялся бы все равно



Нет, - хочешь поменять местами первый телефона на второй, давай нам оригинал этой мегаважной бумаги.



Л - логика!



Занавес.



То есть, если не дай Бог, в чужом городе потерялся или украден телефон, то, без ̶о̶р̶и̶г̶и̶н̶а̶л̶а̶ бумажки заменить его не получится ̶д̶е̶н̶е̶г̶ ̶н̶е̶ ̶д̶а̶д̶у̶т̶ ̶п̶о̶т̶о̶м̶у̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶у̶ ̶в̶а̶с̶ ̶ ̶к̶и̶с̶л̶о̶е̶ ̶л̶и̶ц̶о̶ .



Да, вижу в отделении в Киеве на Шептицкого, со времен объединения ПУМБ с Ренесансом и дальше выводят и клонируют сказочных д...персонажейОбслуживаюсь в банке лет 10 уже, за это время в разных отделениях открывались десятки раз депозиты и получались к ним карты. Каждый раз предоставлялся пасс+код, естественно.На днях добрался наконец то в это отделение на Левобережке (живу в другом районе, уже редко там бываю и заехал специально) - решил наконец заменить в базе номер телефона, который у меня висит финансовым в пумб-онлайн. Сделать это самостоятельно в этом современном банке невозможно, на сайте тф вроде бы и меняется на новый, но остается только как информационный, т.е. на него начинают присылать только инфо-смс, а коды подтверждения операций продолжают слать на старый номер. И существует только один способ заменить фин. номер - физически пришагав ногами в свое базовое отделение (а не удаленно через любой их терминал, как например в том же привате).Ладно. Добрался таки в отделение. Пришел, говорю - хочу заменить старый номер, на новый - и оба эти номерапривязаны к пумб-онлайн.- Да, видим эти два номера, говорят.Но, чтобы поменять один со вторым местами, ВЫ ДОЛЖНЫ помимо паспорта дать еще иЯ говорю, вот есть копия справки, у вас в базе и в архиве есть она, сам код присвоен мне еще в далеких девяностых, он у меня не менялся и справка тоже, та же самая у меня.Нет, мне говорят, давай оригинал бумаги, мы же не знаем, а вдруг ее давно ̶у̶т̶о̶п̶и̶л̶и̶,̶ ̶с̶ъ̶е̶л̶и̶ украли и у вас она уже ̶н̶е̶ ̶и̶з̶ ̶б̶у̶м̶а̶г̶и̶,̶ ̶а̶ ̶и̶з̶ ̶ч̶и̶с̶т̶о̶г̶о̶ ̶з̶о̶л̶о̶т̶а̶ выглядит по другому.Я говорю: - Но, даже если это предположить, то это ж только справка о присвоении инн, сам то номер инн у меня не поменялся бы все равноНет, - хочешь поменять местами первый телефона на второй, давай нам оригинал этой мегаважной бумаги.Л - логика!Занавес.То есть, если не дай Бог, в чужом городе потерялся или украден телефон, то, без ̶о̶р̶и̶г̶и̶н̶а̶л̶а̶ бумажки заменить его не получится ̶д̶е̶н̶е̶г̶ ̶н̶е̶ ̶д̶а̶д̶у̶т̶ ̶п̶о̶т̶о̶м̶у̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶у̶ ̶в̶а̶с̶ ̶ ̶к̶и̶с̶л̶о̶е̶ ̶л̶и̶ц̶о̶ .





Сотрудники отделения потребовали данную справку в связи с необходимостью проведения уточнения данных о Вас как клиенте с целью соблюдения законодательства. При изменении личных/контактных номеров проводится идентификация. Сотрудники отделения потребовали данную справку в связи с необходимостью проведения уточнения данных о Вас как клиенте с целью соблюдения законодательства. При изменении личных/контактных номеров проводится идентификация. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2147 З нами з: 19.07.11 Подякував: 774 раз. Подякували: 136 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:22 Nickmess написав: 4 января подал заявку на установку терминала ФОП. поставили в прошлый четверг. документов не выдали, то есть куда идут деньги с терминала( а проводки уже были) непонятно... такого пи....ца я еще не видел 4 января подал заявку на установку терминала ФОП. поставили в прошлый четверг. документов не выдали, то есть куда идут деньги с терминала( а проводки уже были) непонятно... такого пи....ца я еще не видел



здравствуйте. укажите, пожалуйста, нам в личные сообщения Ваши ФИО/ИНН - проверим процесс обслуживания здравствуйте. укажите, пожалуйста, нам в личные сообщения Ваши ФИО/ИНН - проверим процесс обслуживания PUMB

Представник банку Повідомлень: 2147 З нами з: 19.07.11 Подякував: 774 раз. Подякували: 136 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:28 PUMB написав: Nickmess написав: 4 января подал заявку на установку терминала ФОП. поставили в прошлый четверг. документов не выдали, то есть куда идут деньги с терминала( а проводки уже были) непонятно... такого пи....ца я еще не видел 4 января подал заявку на установку терминала ФОП. поставили в прошлый четверг. документов не выдали, то есть куда идут деньги с терминала( а проводки уже были) непонятно... такого пи....ца я еще не видел



здравствуйте. укажите, пожалуйста, нам в личные сообщения Ваши ФИО/ИНН - проверим процесс обслуживания здравствуйте. укажите, пожалуйста, нам в личные сообщения Ваши ФИО/ИНН - проверим процесс обслуживания

Здравствуйте!



Если возможно, подскажите без идентификации, распространяется ли +1% на депозит Свободный Online (12%) из нового приложения? Если да, то как для этого его надо продлить? Или просто сообщение от банка ни о чём?



Вопрос возник из-за полученного СМС: "Нагадуємо, Ваш депозитний договір 123456789 закінчується 2019-02-99. Подовжуйте дію депозиту в ПУМБ Оnline. Бонус за депозитом у гривні +1%. https://pumb.ua/dsm Тел. 0442907290" Здравствуйте!Если возможно, подскажите без идентификации, распространяется ли +1% на депозит Свободный Online (12%) из нового приложения? Если да, то как для этого его надо продлить? Или просто сообщение от банка ни о чём?Вопрос возник из-за полученного СМС: "Нагадуємо, Ваш депозитний договір 123456789 закінчується 2019-02-99. Подовжуйте дію депозиту в ПУМБ Оnline. Бонус за депозитом у гривні +1%.Тел. 0442907290" Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/ kreuz Повідомлень: 1381 З нами з: 10.12.07 Подякував: 117 раз. Подякували: 84 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:29 Re: ПУМБ Продолжение истории о двойном списании.

Ответ представителя банка:

Коллеги сообщили ответ - Первый раз Вы выбрали только "отопление", ввели сумму 2295 и не подтвердили платеж, потом второй раз Вы установили галочки "отопление и водоотведение гв", и там и там установили сумму 2295 - поэтому списание корректноНичего .



Это мой ответ коллегам :

другого я и не ожидала. Клиент сам дурак. Сам поставил галочки в квитанцию, которую НИКОГДА НЕ ОПЛАЧИВАЛ. ЕСЛИ БЫ Я ПОСТАВИЛА ТАМ ОБЕ ГАЛОЧКИ В ОДНОМ ПЛАТЕЖЕ, то была бы сума 4590 в одной квитанции - эти 2 платежа идут одним блоком в оплате коммунальных услуг. Поставить 2 галочки и оплатить только 2295, а потом снова 2295 НЕВОЗМОЖНО по условиям банка). Не врите мне. Этот ответ я тоже отправлю на Черненко. Пусть руководство банка тоже будет осторожно при оплате через пумб онлайн) ILT Повідомлень: 28 З нами з: 31.10.13 Подякував: 3 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:35 Re: ПУМБ Если бы все было так, как говорят "коллеги", у меня была бы одна квитанция про оплату на 4590грн. с одним номером !! А у меня ДВЕ КВИТАНЦИИ с разными номерами, это два ОТДЕЛЬНЫХ платежа. ILT Повідомлень: 28 З нами з: 31.10.13 Подякував: 3 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:36 Re: ПУМБ Два платежа подтвердить ОДНОЙ смс можно???? А пять платежей одной смс можно подтвердить??)) ILT Повідомлень: 28 З нами з: 31.10.13 Подякував: 3 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:27 И кстати, приличный банк в таком случае пишет просто:

Стараемся исправить ситуацию.

Вопросом возврата денег занимаются ответственные службы.

Рады, что Вы с нами!

А ваш - каждый раз говорит клиенту, что это ОН идиот, причем настойчиво и в разных вариантах. ILT Повідомлень: 28 З нами з: 31.10.13 Подякував: 3 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:43 ILT написав: И кстати, приличный банк в таком случае пишет просто:

Стараемся исправить ситуацию.

Вопросом возврата денег занимаются ответственные службы.

Рады, что Вы с нами!

А ваш - каждый раз говорит клиенту, что это ОН идиот, причем настойчиво и в разных вариантах. И кстати, приличный банк в таком случае пишет просто:Стараемся исправить ситуацию.Вопросом возврата денег занимаются ответственные службы.Рады, что Вы с нами!А ваш - каждый раз говорит клиенту, что это ОН идиот, причем настойчиво и в разных вариантах.



сообщаем, что Вам поступало два смс, одно на 2295 - Вы не подтвердили платеж, поставлена отметка была на одну категорию услуг. Вы заново создали платеж, поставили две отметки на ком.услугах, в графе общей суммы отобразилась одна сумма 4590,00 за два вида услуг, поэтому Вам поступило одно смс с кодом для оплаты двух услуг, общей суммой 4590 грн. В смс указывается вся необходимая информация.



Просим, пожалуйста, как и ранее, все сообщения писать в одном посте - это исключит возможность "потери" Ваших обращений среди постов других участников форума.



Заранее благодарны



PS - получена информация, что с Вами скоммуницировали с отдела платежей и договорились, что Вы напишите заявление о возврате. Окончательное решение о возврате будет принимать получатель платежей, не ПУМБ. сообщаем, что Вам поступало два смс, одно на 2295 - Вы не подтвердили платеж, поставлена отметка была на одну категорию услуг. Вы заново создали платеж, поставили две отметки на ком.услугах, в графе общей суммы отобразилась одна сумма 4590,00 за два вида услуг, поэтому Вам поступило одно смс с кодом для оплаты двух услуг, общей суммой 4590 грн. В смс указывается вся необходимая информация.Просим, пожалуйста, как и ранее, все сообщения писать в одном посте - это исключит возможность "потери" Ваших обращений среди постов других участников форума.Заранее благодарныPS - получена информация, что с Вами скоммуницировали с отдела платежей и договорились, что Вы напишите заявление о возврате. Окончательное решение о возврате будет принимать получатель платежей, не ПУМБ. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2147 З нами з: 19.07.11 Подякував: 774 раз. Подякували: 136 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 2201220222032204 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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