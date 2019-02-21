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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2201220222032204

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 767
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
112
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
205
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
179
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 01:29

  ILT написав:Ой..спасибо, а то я не знала, что можно!!! Объясните еще это же самое сотрудникам отделения в Киеве на Шептицкого, а то они тоже не знают, что должны принимать такие заявления и ДАЖЕ ЧТО ТО С НИМИ ДЕЛАТЬ.


Да, вижу в отделении в Киеве на Шептицкого, со времен объединения ПУМБ с Ренесансом и дальше выводят и клонируют сказочных д...персонажей :mrgreen:
Обслуживаюсь в банке лет 10 уже, за это время в разных отделениях открывались десятки раз депозиты и получались к ним карты. Каждый раз предоставлялся пасс+код, естественно.
На днях добрался наконец то в это отделение на Левобережке (живу в другом районе, уже редко там бываю и заехал специально) - решил наконец заменить в базе номер телефона, который у меня висит финансовым в пумб-онлайн. Сделать это самостоятельно в этом современном банке невозможно, на сайте тф вроде бы и меняется на новый, но остается только как информационный, т.е. на него начинают присылать только инфо-смс, а коды подтверждения операций продолжают слать на старый номер. И существует только один способ заменить фин. номер - физически пришагав ногами в свое базовое отделение (а не удаленно через любой их терминал, как например в том же привате).
Ладно. Добрался таки в отделение. Пришел, говорю - хочу заменить старый номер, на новый - и оба эти номера уже привязаны к пумб-онлайн.
- Да, видим эти два номера, говорят.
Но, чтобы поменять один со вторым местами, ВЫ ДОЛЖНЫ помимо паспорта дать еще и ОРИГИНАЛ справки о присвоении ИНН :shock:
Я говорю, вот есть копия справки, у вас в базе и в архиве есть она, сам код присвоен мне еще в далеких девяностых, он у меня не менялся и справка тоже, та же самая у меня.

Нет, мне говорят, давай оригинал бумаги, мы же не знаем, а вдруг ее давно ̶у̶т̶о̶п̶и̶л̶и̶,̶ ̶с̶ъ̶е̶л̶и̶ украли и у вас она уже ̶н̶е̶ ̶и̶з̶ ̶б̶у̶м̶а̶г̶и̶,̶ ̶а̶ ̶и̶з̶ ̶ч̶и̶с̶т̶о̶г̶о̶ ̶з̶о̶л̶о̶т̶а̶ выглядит по другому.
Я говорю: - Но, даже если это предположить, то это ж только справка о присвоении инн, сам то номер инн у меня не поменялся бы все равно :idea:

Нет, - хочешь поменять местами первый телефона на второй, давай нам оригинал этой мегаважной бумаги.

Л - логика!

Занавес. :roll:

То есть, если не дай Бог, в чужом городе потерялся или украден телефон, то, без ̶о̶р̶и̶г̶и̶н̶а̶л̶а̶ бумажки заменить его не получится ̶д̶е̶н̶е̶г̶ ̶н̶е̶ ̶д̶а̶д̶у̶т̶ ̶п̶о̶т̶о̶м̶у̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶у̶ ̶в̶а̶с̶ ̶ ̶к̶и̶с̶л̶о̶е̶ ̶л̶и̶ц̶о̶ .

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EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:26

Re: ПУМБ

4 января подал заявку на установку терминала ФОП. поставили в прошлый четверг. документов не выдали, то есть куда идут деньги с терминала( а проводки уже были) непонятно... такого пи....ца я еще не видел
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:21

  EKO написав:
  ILT написав:Ой..спасибо, а то я не знала, что можно!!! Объясните еще это же самое сотрудникам отделения в Киеве на Шептицкого, а то они тоже не знают, что должны принимать такие заявления и ДАЖЕ ЧТО ТО С НИМИ ДЕЛАТЬ.


Да, вижу в отделении в Киеве на Шептицкого, со времен объединения ПУМБ с Ренесансом и дальше выводят и клонируют сказочных д...персонажей :mrgreen:
Обслуживаюсь в банке лет 10 уже, за это время в разных отделениях открывались десятки раз депозиты и получались к ним карты. Каждый раз предоставлялся пасс+код, естественно.
На днях добрался наконец то в это отделение на Левобережке (живу в другом районе, уже редко там бываю и заехал специально) - решил наконец заменить в базе номер телефона, который у меня висит финансовым в пумб-онлайн. Сделать это самостоятельно в этом современном банке невозможно, на сайте тф вроде бы и меняется на новый, но остается только как информационный, т.е. на него начинают присылать только инфо-смс, а коды подтверждения операций продолжают слать на старый номер. И существует только один способ заменить фин. номер - физически пришагав ногами в свое базовое отделение (а не удаленно через любой их терминал, как например в том же привате).
Ладно. Добрался таки в отделение. Пришел, говорю - хочу заменить старый номер, на новый - и оба эти номера уже привязаны к пумб-онлайн.
- Да, видим эти два номера, говорят.
Но, чтобы поменять один со вторым местами, ВЫ ДОЛЖНЫ помимо паспорта дать еще и ОРИГИНАЛ справки о присвоении ИНН :shock:
Я говорю, вот есть копия справки, у вас в базе и в архиве есть она, сам код присвоен мне еще в далеких девяностых, он у меня не менялся и справка тоже, та же самая у меня.

Нет, мне говорят, давай оригинал бумаги, мы же не знаем, а вдруг ее давно ̶у̶т̶о̶п̶и̶л̶и̶,̶ ̶с̶ъ̶е̶л̶и̶ украли и у вас она уже ̶н̶е̶ ̶и̶з̶ ̶б̶у̶м̶а̶г̶и̶,̶ ̶а̶ ̶и̶з̶ ̶ч̶и̶с̶т̶о̶г̶о̶ ̶з̶о̶л̶о̶т̶а̶ выглядит по другому.
Я говорю: - Но, даже если это предположить, то это ж только справка о присвоении инн, сам то номер инн у меня не поменялся бы все равно :idea:

Нет, - хочешь поменять местами первый телефона на второй, давай нам оригинал этой мегаважной бумаги.

Л - логика!

Занавес. :roll:

То есть, если не дай Бог, в чужом городе потерялся или украден телефон, то, без ̶о̶р̶и̶г̶и̶н̶а̶л̶а̶ бумажки заменить его не получится ̶д̶е̶н̶е̶г̶ ̶н̶е̶ ̶д̶а̶д̶у̶т̶ ̶п̶о̶т̶о̶м̶у̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶у̶ ̶в̶а̶с̶ ̶ ̶к̶и̶с̶л̶о̶е̶ ̶л̶и̶ц̶о̶ .

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Сотрудники отделения потребовали данную справку в связи с необходимостью проведения уточнения данных о Вас как клиенте с целью соблюдения законодательства. При изменении личных/контактных номеров проводится идентификация.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:22

  Nickmess написав:4 января подал заявку на установку терминала ФОП. поставили в прошлый четверг. документов не выдали, то есть куда идут деньги с терминала( а проводки уже были) непонятно... такого пи....ца я еще не видел


здравствуйте. укажите, пожалуйста, нам в личные сообщения Ваши ФИО/ИНН - проверим процесс обслуживания
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:28

  PUMB написав:
  Nickmess написав:4 января подал заявку на установку терминала ФОП. поставили в прошлый четверг. документов не выдали, то есть куда идут деньги с терминала( а проводки уже были) непонятно... такого пи....ца я еще не видел


здравствуйте. укажите, пожалуйста, нам в личные сообщения Ваши ФИО/ИНН - проверим процесс обслуживания

Здравствуйте!

Если возможно, подскажите без идентификации, распространяется ли +1% на депозит Свободный Online (12%) из нового приложения? Если да, то как для этого его надо продлить? Или просто сообщение от банка ни о чём?

Вопрос возник из-за полученного СМС: "Нагадуємо, Ваш депозитний договір 123456789 закінчується 2019-02-99. Подовжуйте дію депозиту в ПУМБ Оnline. Бонус за депозитом у гривні +1%. https://pumb.ua/dsm Тел. 0442907290"
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:29

Re: ПУМБ

Продолжение истории о двойном списании.
Ответ представителя банка:
Коллеги сообщили ответ - Первый раз Вы выбрали только "отопление", ввели сумму 2295 и не подтвердили платеж, потом второй раз Вы установили галочки "отопление и водоотведение гв", и там и там установили сумму 2295 - поэтому списание корректноНичего .

Это мой ответ коллегам :
другого я и не ожидала. Клиент сам дурак. Сам поставил галочки в квитанцию, которую НИКОГДА НЕ ОПЛАЧИВАЛ. ЕСЛИ БЫ Я ПОСТАВИЛА ТАМ ОБЕ ГАЛОЧКИ В ОДНОМ ПЛАТЕЖЕ, то была бы сума 4590 в одной квитанции - эти 2 платежа идут одним блоком в оплате коммунальных услуг. Поставить 2 галочки и оплатить только 2295, а потом снова 2295 НЕВОЗМОЖНО по условиям банка). Не врите мне. Этот ответ я тоже отправлю на Черненко. Пусть руководство банка тоже будет осторожно при оплате через пумб онлайн)
ILT
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:35

Re: ПУМБ

Если бы все было так, как говорят "коллеги", у меня была бы одна квитанция про оплату на 4590грн. с одним номером !! А у меня ДВЕ КВИТАНЦИИ с разными номерами, это два ОТДЕЛЬНЫХ платежа.
ILT
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:36

Re: ПУМБ

Два платежа подтвердить ОДНОЙ смс можно???? А пять платежей одной смс можно подтвердить??))
ILT
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:27

И кстати, приличный банк в таком случае пишет просто:
Стараемся исправить ситуацию.
Вопросом возврата денег занимаются ответственные службы.
Рады, что Вы с нами!
А ваш - каждый раз говорит клиенту, что это ОН идиот, причем настойчиво и в разных вариантах.
ILT
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:43

  ILT написав:И кстати, приличный банк в таком случае пишет просто:
Стараемся исправить ситуацию.
Вопросом возврата денег занимаются ответственные службы.
Рады, что Вы с нами!
А ваш - каждый раз говорит клиенту, что это ОН идиот, причем настойчиво и в разных вариантах.


сообщаем, что Вам поступало два смс, одно на 2295 - Вы не подтвердили платеж, поставлена отметка была на одну категорию услуг. Вы заново создали платеж, поставили две отметки на ком.услугах, в графе общей суммы отобразилась одна сумма 4590,00 за два вида услуг, поэтому Вам поступило одно смс с кодом для оплаты двух услуг, общей суммой 4590 грн. В смс указывается вся необходимая информация.

Просим, пожалуйста, как и ранее, все сообщения писать в одном посте - это исключит возможность "потери" Ваших обращений среди постов других участников форума.

Заранее благодарны

PS - получена информация, что с Вами скоммуницировали с отдела платежей и договорились, что Вы напишите заявление о возврате. Окончательное решение о возврате будет принимать получатель платежей, не ПУМБ.
PUMB
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